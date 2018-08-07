Возвращение к первоначальным задачам: как изменится авианосец «Адмирал Кузнецов» после модернизации

После модернизации палуба «Адмирала Кузнецова» будет приспособлена для приёма истребителей МиГ-29К/КУБ. Об этом сообщил Сергей Орлов, глава Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ), которое проводит капитальный ремонт корабля. Эксперты полагают, что в ходе предстоит заменить авиатехнические корабельные системы — это позволит снизить риск аварии при взлёте и посадке. Специалисты считают, что военное руководство будет использовать авианесущий крейсер для прикрытия корабельных группировок, для чего он изначально и создавался.

Единственный авианосец в составе Военно-морского флота РФ «Адмирал Кузнецов» приспособят под палубные самолёты МиГ-29К/КУБ в ходе модернизации, которая должна завершится в конце 2020 года. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил Сергей Орлов, глава Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ), разработавшего проект усовершенствования судна.

«На корабле будут базироваться самолеты МиГ-29К/КУБ, Су-33 и несколько типов вертолётов. Для самолётов МиГ-29К/КУБ как раз и потребуются некоторые доработки. Лётчики хотят чего-то нового, более совершенного и надёжного. Будет модернизирован практически весь авиационно-технический комплекс корабельных систем», — сказал Орлов.

От «Риги» до «адмирала»



Строительство «Кузнецова» началось в 1982 году. Корабль был дальнейшим развитием авианесущих крейсеров проекта 1143.5. Его ключевая особенность — палуба, рассчитанная как на самолёты с вертикальным взлётом и посадкой, так и на истребители, которым необходима взлётная полоса. За историю постройки корабля он неоднократно менял своё название. При проектировании ему было присвоено имя «Рига» однако после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева крейсер переименовали в честь главы СССР. После начала испытаний корабль получил новое имя — «Тбилиси», под таким названием прошли испытания судна. В частности, на нём впервые в истории морской военной авиации Советского Союза была совершена посадка «по-самолётному», то есть горизонтально.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море

РИА Новости

© Андрей Лузик

Однако официально в состав ВМФ СССР корабль был включён после его очередного, на этот раз последнего переименования. Он получил имя «Адмирал Кузнецов». Вскоре судно чуть не оказалось в составе ВМС Украины, которая в тот момент отделялась от СССР. Президент республики Леонид Кравчук осенью 1991 года заявил, что раз авианосец строили на Николаевском заводе, то он является собственностью Киева. Однако командир корабля не согласился с таким решением и вывел «Кузнецова» в море. Часть команды решила присягнуть украинской республике и осталась на берегу. А корабль обогнул Европу и прибыл в Мурманскую область, где был официально зачислен в состав Северного флота ВМФ РФ.

В 1990-е годы авианосец в среднем по три—четыре месяца проводил в море, участвуя в различных походах и учениях. В 2001—2004 годах был проведён плановый ремонт судна. А с декабря 2011 по май 2014 года «Адмирал Кузнецов» провёл длительный поход — в Средиземное море, к берегам Сирии.

Боевое крещение на Ближнем Востоке

С ноября 2016 года по 6 января 2017 года «Адмирал Кузнецов» принимал участие в операции войск РФ в Сирии. Это было первое участие авианосца в реальных боевых действиях. Как позднее рассказал командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов, лётчики морской авиации тогда выполнили 420 боевых вылетов, из них 117 осуществлялись ночью. По словам командующего, самолёты, базировавшиеся на «Кузнецове», разбомбили 1252 объекта террористов. При этом не обошлось и без потерь. Катастрофу потерпели с интервалом в один месяц два истребителя-бомбардировщика — Су-33 и МиГ-29К. Оба ЧП произошли в тот монет, когда самолёты осуществляли посадку. При этом в обоих случаях пилоты успели катапультироваться.

После сирийского похода президент России Владимир Путин наградил авианосец «Адмирал Кузнецов» Орденом Ушакова. А в октябре 2017 года началась модернизация судна на Мурманском судоремонтном заводе.

МиГ-29КУБ с опущенным гаком

© Wikipedia

Заслуженный пилот России, член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения Юрий Сытник считает, что одной из основных задач при ремонте авианосца станет усовершенствование механизмов, отвечающих за посадку истребителей МиГ-29К/КУБ на его палубу.

«Это мероприятие мало того, что требует специфических навыков от лётчика, оно ещё и сопряжено с тяжёлыми перегрузками для организма. Если с первого захода истребитель после касания шасси палубы не смог зацепится за специальное устройство, которое его тормозит, пилот вынужден резко увеличивать скорость и снова взлетать, чтобы избежать катастрофы. Это приводит к потому, что у большинства лётчиков палубной авиации после 5—7 лет службы зачастую происходит компрессионный перелом позвоночника», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По его словам, ситуация улучшилась после присоединения Крыма к России, где есть специальная тренировочная база, позволяющая будущим пилотам военно-морской авиации отрабатывать посадку на палубу.

«Однако ремонт «Кузнецова», усовершенствование его палубы и других элементов, связанных с посадкой, должны ещё больше снизить риск аварий», — отметил Сытник.

Возврат к идеям создателей

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковник запаса Виктор Мураховский, в свою очередь, отметил, что после модернизации может принципиально измениться концепция применения «Адмирала Кузнецова» в боевых действиях.

«Хочу подчеркнуть, что это не авианосец в полном смысле слова, а авианесущий крейсер. Изначально основным его ударным средством были противокорабельные ракеты, а авиация базировалась на палубе, в первую очередь, для того, чтобы отражать авианалёты на корабельную группировку, в которую этот корабль входил. Другое дело, что потом самолёты решили сделать основной ударной силой данного корабля. Но нужно понимать, что эффективность от такого решения будет не очень высока, потому что проектировался «Кузнецов» для другого», — заявил эксперт.

По его словам, МиГ-29К/КУБ, который планируют сделать основным летательным аппаратом, базирующимся на авианесущем крейсере, предназначен, в первую очередь, для уничтожения самолётов противника.

«А это говорит о том, что наше военное руководство, вероятнее всего, планирует использовать «Кузнецова» в соответствии с теми задачами, под которые он изначально и строился. Он будет прикрывать другие корабли в Средиземном море или же где-то ещё», — заявил Мураховский.

Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ во время взлета с палубы тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Он добавил, что идеальным вариантом модернизации корабля была бы установка на него атомной силовой установки вместо дизельной.

«Однако это потребует глубокой перестройки «Кузнецова», фактически — создания нового авианосца. Поэтому дешевле и целесообразнее провести капитальный ремонт имеющихся двигателей, а также оснастить корабль новым оборудованием», — сказал Мураховский.

При этом специалист подчеркнул, что не разделяет точку зрения ряда экспертов и журналистов о том, что от «Адмирала Кузнецова» необходимо отказаться в силу его дороговизны и того факта, что он морально устарел.

«Страшный сценарий Путина» для Украины, придуманный в Киеве «Наличие этого корабля помогает нашим лётчикам получить уникальный опыт применения палубных самолётов, в том числе — в боевых действиях. Такая возможность есть далеко не у каждой армии мира, и упускать её, как минимум, неразумно», — заключил Мураховский.

Аналогичной точки зрения придерживается и Сытник.

«Поскольку мы имеем базу ВМФ в Тартусе, поскольку Средиземное море имеет для нашей безопасности крайне большое значение, авианосец нам там очень даже нужен. «Лишние» 2—3 десятка самолётов позволят нам следить за атомными лодками США, вести наблюдение за ситуацией, осуществлять мероприятие радиоэлектронной борьбы. После завершения модернизации «Кузнецов» может принести нашему ВМФ ещё много пользы», — заключил лётчик.