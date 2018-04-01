«Возвращение к нормальной жизни»: в Сирии завершилась операция по выводу боевиков «Фейлак ар-Рахман» из Восточной Гуты

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии успешно завершил операцию по выводу из Восточной Гуты подразделений группировки «Фейлак ар-Рахман». За время восьмидневной кампании ближайшие пригороды Дамаска покинули более 41 тыс. боевиков и членов их семей, которых перевезли в зону деэскалации «Идлиб». В ходе операции были освобождены 34 заложника. Вывод многотысячной группировки боевиков позволил сирийским правительственным войскам при поддержке союзных сил установить полный контроль над Восточной Гутой, за исключением города Дума. Также разблокирована главная автомагистраль республики, связывающая Дамаск с большинством провинций.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) при поддержке подразделений военной полиции Вооружённых сил РФ успешно завершил восьмидневную гуманитарную операцию по выводу из Восточной Гуты боевиков незаконного вооруженного формирования «Фейлак Ар-Рахман». Такую информацию распространила пресс-служба ЦПВС.

«Из населённых пунктов Джоубар, Замалька, Ирбин и Эйн-Терма выведено 41 126 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности САР, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калъат аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», — говорится в сообщении.

«В ходе проведения беспрецедентной по своим масштабам операции освобождены из плена незаконных вооружённых формирований 34 заложника», — подчеркнули в Минобороны.

Отмечается, что для жителей столицы анклава — города Дума — продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населённого пункта Мухайям аль-Вафедин, где развёрнуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания помощи.

31 марта через этот коридор вышло 128 мирных жителей, а всего за время его работы с 28 февраля Думу покинули 29 230 человек. Общее же число беженцев, вышедших из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз, достигло 153 140 человек.

«Успешная операция по выводу незаконного вооружённого формирования «Ахрар аш-Шам» и группировки «Фейлак ар-Рахман» из Восточной Гуты показала перспективность предпринимаемых усилий по склонению оставшейся в анклаве радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» к прекращению боевых действий и разоружению», — выразили уверенность в Минобороны.

Reuters

«Восстановлен контроль над всеми городами и поселениями»

Ранее в субботу, 31 марта, сирийские войска при поддержке проправительственных формирований сообщили об освобождении от террористов всех поселений в Восточной Гуте, за исключением города Дума. В ходе этой операции были уничтожены огневые позиции и штабы террористов, сообщается в официальном заявлении командования сирийской армии.

«После ряда тщательно спланированных сражений и боевых действий, выполненных нашими вооружёнными силами при взаимодействии с дружественными и союзными силами, восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты», — цитирует заявление РИА Новости.

Отмечается, что именно южный форпост боевиков в Восточной Гуте представлял наибольшую опасность для сирийской столицы. Из городов Эйн-Терма и Джоубар террористы ежедневно обстреливали центр и спальные кварталы Дамаска минами и ракетами.

Также командование сирийской армии заявило о разблокировке правительственными войсками главной автомагистрали республики M5, которая связывает Дамаск с большинством других провинций САР.

Зеркальность против солидарности: Россия высылает дипломатов 24 западных стран «Этот успех обеспечил открытие главных транспортных дорог между Дамаском и центральными, северными районами, побережьем и через пустыню вплоть до границы с Ираком», — сообщили в командовании сирийской армии.

Трасса была заблокирована в течение семи лет, с тех пор как незаконные вооружённые формирования захватили Восточную Гуту в начале сирийского конфликта. Всё это время попасть в сирийскую столицу из большинства провинций можно было лишь по объездной дороге.

Днём 31 марта источник в службе безопасности Сирии сообщил, что из городов Джоубар, Замальке, Арбил и Эйн-Терма в Восточной Гуте вышла последняя группа боевиков и членов из семей. Участники незаконных вооружённых формирований были вывезены в провинцию Идлиб.

«Выходит последняя группа боевиков из городов Джоубар, Замальке, Арбил и Эйн-Терма в Восточной Гуте в Идлиб. После вывода эти поселения будут полностью освобождены от боевиков», — рассказал собеседник РИА Новости.

На этом фоне продолжается организованное российским Центром по примирению возвращение мирных жителей в освобождённые от боевиков населённые пункты, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.

Reuters

«Это возвращение нормальной жизни»

Говоря о положении дел в Восточной Гуте, постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов в беседе с РИА Новости посетовал на то, что Запад замалчивает позитивные факты и фокусируется на негативных аспектах проводимой операции.

«К сожалению, нашими западными коллегами все эти факты замалчиваются. Они, наоборот, делают акцент на всех негативных аспектах развития ситуации... Реальность состоит в том, что Россия оказывает содействие сирийским властям, и многие жители региона, выходя из Восточной Гуты, выражают благодарность за те усилия, которые были нами предприняты в плане облегчения их гуманитарной ситуации», — заявил Гатилов.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью Пятому каналу напомнила, что ещё два-три месяца назад основной темой для западных СМИ и заявлений политиков была Восточная Гута. И ситуация освещалась в провокационном ключе — что это «именно Россия с режимом Башара Асада убивает в Восточной Гуте мирных жителей, детей».

Россия в этой ситуации пошла на беспрецедентный шаг — ЦПВС организовал гуманитарные коридоры, через которые мирные жители смогли покинуть опасные районы. Более того, поначалу мешавшие выходу беженцев террористы начали складывать оружие и возвращаться к мирной жизни. И тогда вместо «дымовой завесы мировой пропаганды» в информационное пространство начала попадать правда, увидеть которую может каждый, например посредством онлайн-камер, трансляция с которых ведётся на сайте Минобороны.

«Людей просто ввели в состояние ожидания коллапса, а здесь-то, получается, коллапса нет. Есть зачищенное от боевиков место, город в Сирии, один из последних оплотов террористов. Есть очевидные подвижки, которые фиксируются и ООН, и гуманитарными организациями, есть процесс выхода людей, освобождение города, и вот немного-немного ещё — и Восточная Гута пойдёт полностью по пути Алеппо, куда уже вернулись... 100—200 тыс. человек. Это меньше, чем там жило людей раньше, но это показатель, это действительно уже возвращение нормальной жизни», — заявила Захарова

По её словам, именно с этими успехами и связана новая волна антироссийской кампании. Чтобы «перефокусировать» прессу на другую историю, раз уж с Восточной Гутой не удалось обвинить Россию во всех смертных грехах, нужно придумать новую историю.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.