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Возвращение к нормальной жизни отменяется? Байден велел всем вакцинироваться из-за "Омикрона"
27 ноября 2021, 01:40 • 112 • Политика
Байден призвал к вакцинации из-за выявления нового штамма коронавируса "Омикрон", хотя совсем недавно заявлял о скором возвращении к нормальной жизни.
Выявленный в Африке новый штамм коронавируса "Омикрон" - это сигнал к поголовной вакцинации и отмене прав интеллектуальной собственности на вакцины. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.
Речь идёт о мутации коронавируса, которая недавно выявлена в Ботсване и ЮАР. На экстренном заседании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявлено, что штамм "Омикрон" вызывает сильное беспокойство, так как является более заразным, чем все предыдущие штаммы, а также более устойчив к вакцине.
- заявил Байден.
При этом ещё совсем недавно, выступая после парада в честь Дня благодарения, президент США заявлял, что праздничные мероприятия являются сигналом возвращения к нормальной жизни.
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