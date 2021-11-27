Возвращение к нормальной жизни отменяется? Байден велел всем вакцинироваться из-за "Омикрона"

Байден призвал к вакцинации из-за выявления нового штамма коронавируса "Омикрон", хотя совсем недавно заявлял о скором возвращении к нормальной жизни.

Выявленный в Африке новый штамм коронавируса "Омикрон" - это сигнал к поголовной вакцинации и отмене прав интеллектуальной собственности на вакцины. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

Речь идёт о мутации коронавируса, которая недавно выявлена в Ботсване и ЮАР. На экстренном заседании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявлено, что штамм "Омикрон" вызывает сильное беспокойство, так как является более заразным, чем все предыдущие штаммы, а также более устойчив к вакцине.

Я призываю страны, которые примут участие в министерской встрече государств ВТО, ответить на вызов США и отказаться от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса, чтобы их могли производить по всему миру,

- заявил Байден.

При этом ещё совсем недавно, выступая после парада в честь Дня благодарения, президент США заявлял, что праздничные мероприятия являются сигналом возвращения к нормальной жизни.