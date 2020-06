Возвращение к краю пропасти: ВОЗ зафиксировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе • 93 • В мире За последние две недели в 30 европейских странах зафиксировано ускорение темпов прироста заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе брифинга сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. По его словам, в 11 государствах новая вспышка столь значительна, что, если не принять необходимых мер, это вновь подтолкнёт системы здравоохранения стран Европы «к краю пропасти». По последним данным, на Европейский регион приходится больше четверти (более 2,58 млн) всех зафиксированных случаев заболевания COVID-19. Больше всего инфицированных в Северной и Латинской Америке (почти половина всех заболевших в мире). В связи с этим представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире RT отметила, что всем странам рекомендуется сохранять бдительность, даже если в них фиксируется снижение статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией. Специалист мобильной тестовой группы на COVID-19 в Германии Reuters © Leon Kuegeler Специалисты Всемирной организации здравоохранения зафиксировали новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе после того, как страны региона начали ослаблять введённые ранее ограничения. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. По его словам, ускорение темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией выявлено за последние две недели в 30 европейских странах, причём в 11 из них прирост заболевших столь значительный, что если его не остановить, то это снова подтолкнёт системы здравоохранения стран Европы «к краю пропасти». VIDEO: WHO Europe director Dr Hans Kluge says 30 countries in Europe have seen a resurgence of the #coronavirus since nations began easing restrictions and some health systems could again be pushed to the brink pic.twitter.com/t2fFp1Y9bG — AFP news agency (@AFP) June 25, 2020 По состоянию на середину дня 25 июня (15:25 мск), общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 9,277 млн, скончался 478 691 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения. Согласно опубликованной статистике, за минувшие сутки обнаружено 135 212 новых случаев заражения COVID-19, также зафиксировано 4187 летальных исходов. Самое большое количество выявленных случаев заболевания приходится на Северную и Южную Америку, где общее число инфицированных превышает 4,6 млн (49,6% от общемирового показателя). Далее по-прежнему следует Европа — более 2,58 млн случаев (27,8%). Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции пандемией 11 марта 2020 года, когда общее число выявленных случаев заболевания во всём мире превысило 124 тыс. при 4,5 тыс. умерших от осложнений COVID-19. США и первая тройка По последним данным ВОЗ, число заболевших в США приближается к 2,33 млн, однако, по информации американского Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заболевания в стране уже превышает 2,38 млн, 122 тыс. человек (5,1%) скончались. Также сообщается о 656 тыс. выздоровевших. За последние несколько дней в стране дважды зафиксировано порядка 35 тыс. новых случаев инфицирования в сутки — это самые высокие показатели с апреля, входящие в пятёрку максимальных уровней суточной заболеваемости за всё время пандемии. По сообщению The New York Times, рекордное число случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Техасе, Аризоне и Флориде. Также растёт количество заболевших в штате Вашингтон, который в марта был одним из первых очагов распространения COVID-19 в США. Бразилия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заболевания: по данным Министерства здравоохранения страны, за последние сутки оно увеличилось на 42 725 и достигло 1 188 631. По последним данным ВОЗ, подтверждено почти 1,15 млн случаев COVID-19. За последние сутки в Бразилии скончались 1185 инфицированных, в общей сложности с начала пандемии умерли 53 830 пациентов (4,5%). Источник РИА Новости в медицинских кругах сообщил, что в Бразилии начались испытания вакцины, разработанной британскими специалистами из Оксфорда в партнёрстве с одной из фармацевтических корпораций. В исследовании принимают участие 2 тыс. добровольцев. На третьем месте по числу выявленных случаев в мире — Россия, где диагноз подтверждён у 614 тыс. человек (летальность — 1,4%), однако число новых случаев планомерно снижается после прохождения пика в первой декаде мая. Далее идёт Индия, где зафиксировано свыше 473 тыс. случаев заболевания COVID-19 и пик ещё не достигнут — за последние сутки число инфицированных в стране выросло почти на 17 тыс. (летальность — 3,1%). Прохождение теста на антитела к коронавирусу в Вашингтоне

© Win McNamee/Getty Images/AFP Антирекорд Украины и снижение в Европе

Следом идёт Великобритания, где общее число случаев превысило 306 тыс. при 43 тыс. умерших (летальность 14%). В десятку стран с наибольшим количеством выявленных носителей COVID-19, по данным ВОЗ, также входят Перу (261 тыс.), Чили (255 тыс.), Испания (247 тыс.), Италия (239 тыс.) и Иран (212,5 тыс.). Число новых выявленных случаев заболевания COVID-19 на Украине показывает рекордные значения второй день подряд. Накануне сообщалось о 940 инфицированных, а в четверг — о 994. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 40 тыс. положительных диагнозов на коронавирус (летальность 2,7%). «Сегодня очередной антирекорд. За минувшие сутки заболели 994 человека, из них 64 ребёнка, а также 103 медработника. Зафиксированы 16 летальных случаев. Выздоровели 349 человек. Всего за время пандемии заболели 40 008 человек, из них 2936 детей и 6346 медработников. Всего выздоровели 17750 человек, а летальных случаев 1067», — сообщил в ходе брифинга сказал министр здравоохранения страны Максим Степанов. Китай Тем временем в Китае, где в декабре 2019 года произошла первичная вспышка инфекции, за минувшие сутки зафиксировано 19 активных случаев и один бессимптомный носитель коронавирусной инфекции. Из них 13 выявлены в Пекине. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР. Смертей от COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано не было. Общее число ввозных случаев коронавируса в КНР увеличилось до 1893, 1805 человек уже успешно прошли курс лечения, 88 находятся в медучреждениях. На фоне постепенного улучшения ситуации в ряде регионов, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире RT отметила, что всем странам рекомендуется сохранять бдительность, несмотря на снижение статистики по заболеваемости. «Нужно понимать, что вирус по-прежнему присутствует в населённых пунктах и заразность его остаётся той же. Поэтому всем странам и районам, где статистика снизилась или новые случаи сейчас не фиксируются, Всемирная организация здравоохранения рекомендует сохранять повышенную бдительность, чтобы оперативно выявлять кластеры новых случаев и пресекать распространение инфекции», — подчеркнула она.





