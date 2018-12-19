Возвращение к холодной войне: Британия решила возродить старую стратегию для борьбы с Россией

Министерство обороны Британии для "защиты от угроз" со стороны России решило возродить стратегию, которую разработали на пике холодной войны. Об этом заявил глава ведомства Гэвин Уильямсон.

Стратегию холодной войны для борьбы с "угрозой со стороны России" собираются реанимировать в Британии.

Об этом сообщил глава британского оборонного ведомства Гевин Уильямсон, добавив, что в Министерстве обороны с этой целью он намерен создать специальное постоянное подразделение, которое будет оценивать угрозы со стороны таких стран, как Россия, Иран и Китай.

Орган, который назовут "блоком высокой оценки", при помощи военных независимых экспертов будет заниматься вопросами способности британских военных реагировать на внешние угрозы.

Уильямсон добавил, что Британия уже начала усиленно готовить свою морскую пехоту к норвежской арктической программе. На это якобы британских военных подтолкнула активность российских подводных лодок в Северном Ледовитом океане, "почти достигшая уровня холодной войны".

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Напомним, в октябре начальник управления операций морской пехоты Джефф Макмутри в интервью британской газете The Telegraph заявил, что Россия провоцирует британских и голландских военных в Арктике.

Мы наблюдаем растущий интерес российского флота, когда мы проводим учения. Например, когда мы проводим маневры в рамках программы защиты от баллистических ракет, мы видим больше российских кораблей, чем обычно. Российские самолёты подлетают ближе к нашим кораблям, чтобы сделать своё присутствие видимым, и делают это в провокационной манере,

- сказал Макмутри.