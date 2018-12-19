Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Без втягивания в гонку вооружений»: как современные боевые системы помогают РФ ...
Американцы испугались опозориться в Арктике (Руслан Осташко)
Депутат Рады призвала экс-президентов страны помочь спасти нацию от вымирания
В Госдуме оценили слова Порошенко о выборе верующих между Россией и Украиной
Главная / В мире

Возвращение к холодной войне: Британия решила возродить старую стратегию для борьбы с Россией

19 декабря 2018, 00:39  •  54 • В мире
Министерство обороны Британии для "защиты от угроз" со стороны России решило возродить стратегию, которую разработали на пике холодной войны. Об этом заявил глава ведомства Гэвин Уильямсон.
Стратегию холодной войны для борьбы с "угрозой со стороны России" собираются реанимировать в Британии.
Об этом сообщил глава британского оборонного ведомства Гевин Уильямсон, добавив, что в Министерстве обороны с этой целью он намерен создать специальное постоянное подразделение, которое будет оценивать угрозы со стороны таких стран, как Россия, Иран и Китай.
Орган, который назовут "блоком высокой оценки", при помощи военных независимых экспертов будет заниматься вопросами способности британских военных реагировать на внешние угрозы.
Уильямсон добавил, что Британия уже начала усиленно готовить свою морскую пехоту к норвежской арктической программе. На это якобы британских военных подтолкнула активность российских подводных лодок в Северном Ледовитом океане, "почти достигшая уровня холодной войны".
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Напомним, в октябре начальник управления операций морской пехоты Джефф Макмутри в интервью британской газете The Telegraph заявил, что Россия провоцирует британских и голландских военных в Арктике.
Мы наблюдаем растущий интерес российского флота, когда мы проводим учения. Например, когда мы проводим маневры в рамках программы защиты от баллистических ракет, мы видим больше российских кораблей, чем обычно. Российские самолёты подлетают ближе к нашим кораблям, чтобы сделать своё присутствие видимым, и делают это в провокационной манере,
- сказал Макмутри.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

54
Источник
Похожие новости
19 декабря 2018, 00:39
В их храмах Бог больше не живёт
18 декабря 2018, 21:24
США признали: Они ничто перед гиперзвуковым оружием России
18 декабря 2018, 17:55
От гиперзвука до искусственного интеллекта: какого оружия России и Китая опасаются в Вашингтоне

19 декабря 2018, 00:39
"ФСБ подставляет Пэтро": В Сети пошутили над забывшим о родственниках в Крыму Порошенко
18 декабря 2018, 21:24
"Чтобы доминировать в космосе": Трамп издал указ о создании командования космическими силами США
18 декабря 2018, 11:39
"Пытаясь замести следы, Минобороны Украины засекретило материалы" — Полянский раскрыл намерения Киева
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
15 декабря 2018, 02:24
Еще не начавшись, пресс-конференция Путина побила рекорд
12 декабря 2018, 01:09
Незалежная «в положении»: пустые поезда, злые таксисты и Порошенко со всех экранов
16 декабря 2018, 00:54
«При заходе на посадку»: что известно о крушении украинского Су-27 в Житомирской области
13 декабря 2018, 03:28
Вакарчук должен петь
15 декабря 2018, 02:24
Закрытая вечеринка в киевском отеле "Хилтон" раскрыла офицеров Моссада на Украине - СМИ
14 декабря 2018, 18:09
Владимир Путин - главе "Росрыболовства": Красную икру куда дели?
12 декабря 2018, 12:39
ЕС «объяснил», почему в керченской провокации «виновна» Россия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.