Возвращение Годзиллы попало на видео: Трёхметровый "покупатель" устроил переполох в супермаркете

В одном из магазинов сети 7-Eleven в Таиланде появился необычный "покупатель". Трёхметровый гигант понятия не имеет, что такое деньги, но зато отлично ориентируется.

Огромный варан приблизился к витрине с молочными продуктами, попытался открыть дверцы холодильника, но не сумел. Тогда он выбрал ближайшую полку и стал взбираться на неё. Коробки полетели вниз, но это уже никого не волновало!

Рептилия добралась до самого верха и устроилась прямо на пачках каких-то товаров под потолком. Так возвращение Годзиллы попало на видео. Уникальные кадры снял один из посетителей торговой точки.

В соцсетях предположили, что ящер искал место попрохладнее, спасаясь от уличной жары.

The six-foot monitor lizard was captured and released back into the wild. pic.twitter.com/SLYxqqWGvW