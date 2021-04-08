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Возвращение Годзиллы попало на видео: Трёхметровый "покупатель" устроил переполох в супермаркете
08 апреля 2021, 02:05 • 70 • В мире
Трёхметровый "покупатель" устроил переполох в супермаркете. Подойти к нему никто не решился, но и покинуть столь необычное зрелище люди не спешили. Возвращение Годзиллы попало на видео.
В одном из магазинов сети 7-Eleven в Таиланде появился необычный "покупатель". Трёхметровый гигант понятия не имеет, что такое деньги, но зато отлично ориентируется.
Огромный варан приблизился к витрине с молочными продуктами, попытался открыть дверцы холодильника, но не сумел. Тогда он выбрал ближайшую полку и стал взбираться на неё. Коробки полетели вниз, но это уже никого не волновало!
Рептилия добралась до самого верха и устроилась прямо на пачках каких-то товаров под потолком. Так возвращение Годзиллы попало на видео. Уникальные кадры снял один из посетителей торговой точки.
В соцсетях предположили, что ящер искал место попрохладнее, спасаясь от уличной жары.
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