Возвращение флага

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Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Из-за решения МОК от 5 декабря 2017 года о приостановке членства ОКР российские атлеты были лишены возможности выступать на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане под национальным флагом; кроме того, там не исполнялся гимн России в случае их победы. Возможно, прими МОК решение о восстановлении членства ОКР раньше, еще во время проведения Олимпиады, наши спортсмены смогли бы пройти под своим флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр. Но совершенно некстати два российских атлета провалили допинг-тесты, снова попавшись на мельдонии и его аналоге — триметазидине. Бобслеистка Надежда Сергеева, в пробе которой был обнаружен триметазидин, отказалась от вскрытия допинг-пробы B. Отказ спортсмена от проверки второй допинг-пробы означает признание факта применения запрещенного вещества, но гарантирует спортсмену более мягкое наказание. Российский керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший олимпийскую бронзу в паре с Анастасией Брызгаловой, потребовал вскрытия пробы В, но и она показала наличие мельдония. Александр Крушельницкий отрицает факт применения запрещенных препаратов, настаивая, что не знает, как вещество попало в его организм.

После череды громких скандалов, связанных с обвинениями в адрес России в массовом применении допинга, после скандалов с выявлением только что запрещенного мельдония, приостановлении членства ОКР в МОК такие случаи вызывают недоумение. Повышенное внимание к нашей сборной, хоть и выступающей по нейтральным флагом, было гарантировано. Тем обиднее такое пренебрежительное отношение атлетов к болезненной проблеме. Если спортсмен идет на это сознательно, он не может не понимать, какой урон в этой ситуации наносится всему российскому спорту. Если спортсмену что-то подмешали «враги», это тоже не освобождает его от ответственности — только он и его тренерский штаб отвечают за появление запрещенных веществ в организме. К счастью, все остальные допинг-пробы наших спортсменов оказались отрицательными, о чем МОК в своем письме уведомил главу ОКР Александра Жукова. Завоеванные нашими атлетами две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей (несмотря на недопуск к Олимпиаде многих сильнейших российских спортсменов) являются лучшим аргументом в пользу того, что российский спорт прекрасно себя чувствует без запрещенных стимуляторов, и разговоры о победах исключительно с помощью допинга не имеют под собой реального основания.