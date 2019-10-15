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Возвращение домой
15 октября 2019, 20:54 • 100 • Карикатуры
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными на трассе, которая соединяет города Манбидж и Кобани. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выводе контингента из Сирии.
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