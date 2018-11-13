Возвращение Доктрины Монро: будут ли США усиливать давление на страны Южной Америки

В середине своего президентского срока Дональд Трамп сформировал новую «ось зла» в Латинской Америке, а его советник по национальной безопасности Джон Болтон назвал власти Кубы, Венесуэлы и Никарагуа «тройкой тирании». Главный союзник США в регионе — Колумбия — призывает международное сообщество сдержать правительство Николаса Мадуро, а американский вице-президент Майк Пенс пригрозил Венесуэле вводом войск. Эксперты считают, что Вашингтон при Трампе возвращается к активной реализации Доктрины Монро, согласно которой США не допустят какого-либо влияния в Южной Америке, кроме своего.

Президент Колумбии Иван Дуке призвал международное сообщество «сдержать» правительство Николаса Мадуро, которое он называет диктатурой, ответственной за «огромный гуманитарный кризис». По словам Дуке, Мадуро, ставший президентом в августе 2018 года при поддержке Правой коалиции, создал диктатуру, которая повинна в миграционном кризисе в Южной Америке.

«Мы должны использовать все доступные дипломатические и международные механизмы, чтобы этот режим прекратил своё существование», — приводит AFP слова Дуке.

В вопросе давления на Венесуэлу новый колумбийский лидер пользуется поддержкой своего главного союзника — США. Так, в сентябре 2018 года вице-президент Майк Пенс заявил, что Вашингтон намерен использовать военную силу для поддержки Колумбии в случае возникновения конфликтов на границе с Венесуэлой.

«Наша позиция ясна: Соединённые Штаты Америки всегда будут поддерживать своих союзников в вопросах безопасности. Режиму Мадуро лучше не испытывать терпение президента США и американского народа по этому вопросу», — заявил Пенс в Совбезе ООН.

«Тройка тирании»

Венесуэла — не единственное южноамериканское государство, оказавшееся под давлением администрации Трампа.

Так, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в Майами, заявил, что вместе с Никарагуа и Кубой эти государства составляют «тройку тирании».

«Тройка тирании, этот треугольник террора, простирающийся от Гаваны до Каракаса и Манагуа, является причиной ужасных человеческих страданий, региональной нестабильности и рассадником коммунизма в Западном полушарии. США надеются, что каждый из углов этого треугольника падёт, а тройка рассыплется», — приводит слова Болтона газета The Seattle Times.

Ранее Трамп уже продлил американское торговое эмбарго в отношении Кубы на год — до 14 сентября 2019 года. По словам председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля, это эмбарго остаётся главным препятствием для развития кубинской экономики.

Кроме того, президент США своим указом наложил санкции на экспорт венесуэльского золота, запретив американским компаниям скупать драгоценный металл из этой страны.

В сентябре США объявили ситуацию в Никарагуа угрозой для региона после того, как в стране прошли протесты из-за новых социальных реформ правительства Даниэля Ортеги. Вашингтон утверждает, что положение дел в этой стране может создать ситуацию с беженцами, подобную той, что сложилась в Сирии. Упоминание в одном контексте Сирии и Никарагуа побудило самого Ортегу заявить, что его страна опасается военной интервенции со стороны США.

«Мы не чувствуем себя в безопасности. С участием США ничего нельзя исключать. Возможен вариант военной интервенции», — сообщил Ортега в интервью телеканалу France 24.

При этом президент Никарагуа обвинил Вашингтон в подготовке групп вооружённых повстанцев, которые дестабилизируют обстановку в стране. Сам Ортега во времена холодной войны возглавлял движение сандинистов, которое сражалось с боевиками-контрас, поддерживаемыми администрацией 40-го президента США Рональда Рейгана.

Поворот направо

Оказывая давление на Кубу, Никарагуа и Венесуэлу, администрация Трампа одновременно укрепляет связи с теми странами Южной Америки, где к власти пришли политики, представляющие правые, проамериканские силы. Так, избрание Ивана Дуке в Колумбии и Жаира Болсонару в Бразилии Джон Болтон назвал «позитивным сигналом для будущего региона».

В свою очередь, недавно избранный бразильский президент Болсонару заявил, что повторит неоднозначный шаг администрации Дональда Трампа и перенесёт посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

«Как ранее заявлялось во время нашей кампании, мы намерены перенести бразильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль — суверенное государство, и мы должным образом уважаем это», — написал он в своём Twitter.

Кроме того, администрация Трампа заявила о поддержке правительства президента Аргентины Маурисио Макри, который в 2015 году сменил Кристину Киршнер. Так, в сентябре президент США сообщил, что Вашингтон поддерживает аргентинский народ на фоне сложной экономической ситуации в стране, и похвалил самого Макри.

«Я уверен в лидерских качествах президента Макри, твёрдо призываю к его общению с МВФ и поддерживаю его. Это поможет укрепить монетарную и фискальную политику Аргентины в борьбе с нынешними экономическими вызовами», — добавил лидер США.

Рынок вооружений

Соединённые Штаты ещё в прошлом году осознали проблему, заключающуюся в том, что Вашингтон «проспал» Латинскую Америку, отметил политолог Александр Асафов. В частности, это выражалось в растущем интересе стран региона к вооружению и военной технике из России.

«Первенство на рынке вооружений — это важнейшая задача, о которой неоднократно говорил Трамп. В силу территориальной близости Латинская Америка считается одним из главных направлений для Вашингтона и традиционной зоной контроля. Поэтому, конечно, после решения внутреннего вопроса, связанного с промежуточными выборами, были брошены и сюда дипломатические и политические силы. Таким образом, мы видим возобновление этой повестки, а также демонстрацию лояльности тех, от кого США её ожидают», — отметил Асафов.

Никакого снижения напряжённости в этом регионе ожидать не стоит, наоборот, Вашингтон будет продолжать поддерживать лояльные страны вроде Колумбии, пояснил эксперт.

«Стоит ожидать роста напряжённости, который может выливаться в единичные вооружённые столкновения. Но до каких-то широких процессов это пока не дойдёт, пока напряжённость сохраняется на уровне политической риторики… Провокации будут — это в наше время стало приемлемым инструментом работы спецслужб и предъявления претензий своим конкурентам. Но говорить о том, что Дуке будет предпринимать какие-либо активные действия, пока рано», — рассказал Асафов.

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Доктрина Монро

В разговоре с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий напомнил, что Дональд Трамп, выступая на последней Генассамблее ООН, открыто заявил, что Доктрина Монро возвращается в американскую политику.

«Эта доктрина была сформирована пятым президентом США Джеймсом Монро с помощью Джона Квинси Адамса. Её суть часто сводится к тому, что Латинская Америка — это задний двор Вашингтона. Но кроме этого Доктрина Монро предполагает, что США будут делать всё, чтобы в Западное полушарие не проникали европейские и иные державы и не проецировали на него свои стратегические и геополитические интересы. США, в свою очередь, будут не сильно заинтересованы тем, что происходит в Евразии», — рассказал Дробницкий.

Многие эксперты удивились словам Трампа — ведь Доктрина Монро не упоминалась в США ни до выборов президента, ни после них, пояснил политолог.

«Ясно, что теперь Вашингтон хочет ударить кулаком по столу и напомнить, кто здесь хозяин. Слова о «треугольнике тирании» Болтона — это просто указание на наиболее болезненные точки. Это попытка не допустить проникновения сильных игроков — прежде всего России и Китая — на континент. У американской стороны есть ощущение, что через Венесуэлу, Кубу и Никарагуа в регион могут пройти крупные российские и китайские корпорации», — считает Дробницкий.

Для Соединённых Штатов это кажется вызовом, что вызывает усиление воинственной риторики и давления, добавил политолог.

«Существует ещё вопрос бурения в Мексиканском заливе, а это целый комплекс проблем, и Америка не хочет, чтобы в них кто-то влезал. Поэтому давление на этот регион со стороны США будет только возрастать», — пояснил Дробницкий.