«Возвращаются к угрозам и саботажу»: как США собираются принимать меры против «российских» хакеров

США будут принимать меры против киберпреступников на территории других стран, в том числе России. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. По его словам, более 20 стран поддержали версию США о якобы причастности РФ к недавней хакерской атаке SolarWinds. Он подчеркнул, что Вашингтон наращивает свои дипломатические средства для противодействия международной киберпреступности. Ранее Владимир Путин назвал последние обвинения в адрес России нелепыми и смешными, а в Кремле отметили, что сотрудничество в сфере кибербезопасности должно быть не только политическим, но и на уровне спецслужб. Эксперты отмечают, что Вашингтон продолжает выдвигать обвинения против РФ для легитимизации давления на Москву.

Соединённые Штаты будут принимать меры против киберпреступников на территории других государств, в том числе России. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на конференции в Вашингтоне, посвященной новым технологиям и вопросам безопасности.

Блинкен подчеркнул, что США расценивают использование хакерами так называемых программ-вымогателей не только как вопрос охраны правопорядка, но и национальной безопасности. Он напомнил, что жертвой киберпреступности становится каждый четвёртый американец, а ущерб от неё составляет более $4 млрд в год. Поэтому данный вопрос является приоритетным в дипломатической повестке США, добавил глава Госдепа.

«В нашем взаимодействии с Россией мы придаём программам-вымогателям всё большее значение. Наш посыл ясен: страны, укрывающие киберпреступников, обязаны принять меры. Если этого не сделают они, это сделаем мы», — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что американская сторона работает над тем, «чтобы привлечь союзников и партнёров к совместному реагированию на злонамеренную деятельность других сторон в киберпространстве».

«Именно это произошло после кибератаки на компанию SolarWinds. Вторжение было приписано России, и 22 страны, Европейский Союз и НАТО быстро поддержали данный вывод. Это важно, потому что, выступая единым фронтом, мы можем более эффективно предотвращать будущие вредоносные действия», — пояснил глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Энтони Блинкена, Вашингтон укрепляет дипломатические механизмы и «механизмы оказания помощи иностранным государствам для борьбы с транснациональной киберпреступностью», а также работает над расширением членского состава глобального договора о компьютерных преступлениях, известного как Будапештская конвенция.

Напомним, в конце июня Блинкен заявил, что США ожидают практических результатов от переговоров с Россией по вопросу борьбы с киберпреступниками. Глава Госдепа добавил, что американская сторона хочет убедиться в том, что ни одна ответственная страна не занимается укрывательством преступных организаций, которые участвуют в кибератаках, и не предоставляет им убежища.

Новые обвинения

С приходом к власти в США администрации Байдена тема угроз в киберпространстве и обвинения в адрес России в кибератаках стали одним из центральных пунктов внешнеполитической повестки Вашингтона.

Так, Белый дом обвинил Россию в причастности к масштабной кибератаке на федеральную инфраструктуру США через программное обеспечение компании SolarWinds. 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы, а в Госдепе заявили о высылке из США десяти российских дипломатов. В официальном заявлении Белого дома по этому поводу ответственность за кибератаку SolarWinds официально возлагалась на Службу внешней разведки (СВР) России.

В начале мая власти США сообщили, что хакеры, атаковавшие с помощью программ-вымогателей системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, могут базироваться на территории РФ. При этом Белый дом отказался подтвердить их связь с российскими властями, однако некоторые американские политики и СМИ делали подобные заявления.

В начале июня хакеров, якобы располагающихся в России, обвинили в атаке на сети американского подразделения поставщика мяса JBS. В начале июля эти же преступники якобы осуществили атаку на сети компании Kaseya.

Ещё до встречи с Джо Байденом в Женеве президент России Владимир Путин назвал подобные обвинения, в частности в атаке на сети JBS, нелепыми и смешными.

При этом позднее президент РФ отметил, что в контексте российско-американских отношений вопрос кибербезопасности является одной из важнейших тем для обсуждения. Он подчеркнул, что Россия будет готова выдавать киберпреступников США, при условии зеркальных действий со стороны Вашингтона.

«Если мы договоримся о выдаче преступников, значит Россия, разумеется, тогда пойдёт на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона, в данном случае Соединённые Штаты, согласятся с тем же и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации», — заявил Путин 13 июня в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 июля сообщил, что в ходе последнего телефонного разговора лидеры РФ и США обсуждали вопрос о кибератаках, однако Вашингтон не передавал Москве какой-либо детальной информации об этих инцидентах. Песков подчеркнул, что сотрудничество в этой сфере должно идти в рамках договора о взаимной помощи по уголовным делам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

РИА Новости

© Сергей Бобылев

«Политический диалог — это прекрасно, диалог на высшем уровне — это самое эффективное, что может быть. Но подобный вид специфической информации всё-таки передаётся по каналам специальных служб, он носит более детальный характер, потому что президенты при всём желании не могут детально обсуждать субстанции, связанные с киберпространством», — отметил пресс-секретарь президента России.

При этом глава МИД России Сергей Лавров 8 июля заявил, что в Вашингтоне пока не дали однозначного ответа на инициативу Москвы начать диалог по кибербезопасности, «хотя в Женеве президент Байден... поручил своим сотрудникам подумать и об организации такого диалога».

В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов назвал вопрос кибератак одним из крупнейших «раздражителей» в отношениях России и Соединённых Штатов. По его словам, Москва передала Вашингтону конкретные предложения о восстановлении механизмов взаимодействия для эффективного расследования инцидентов в информационном пространстве и рассчитывает на позитивную реакцию США.

Двойные стандарты

С юридической точки зрения нет подтверждения того, что на территории РФ есть какие-то хакеры, работающие против США, напомнил в беседе с RT профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

«Чтобы в Вашингтоне смогли принять какие-то новые санкции против России, необходимо подтверждение того, что эти хакеры работают против США под контролем и с разрешения российского руководства. Однако подобных доказательств у США нет. При этом они и дальше будут использовать эту тему как предлог для принятия новых санкции в отношении России», — отметил эксперт.

Reuters

© Kacper Pempel/File

Заявления о наличии на территории РФ каких-либо хакерских групп криминального характера, действия которых якобы санкционируют российские власти, является надуманным предлогом для введения новых мер и ограничений для сдерживания Москвы, добавил Александр Домрин.

«В целом сотрудничество между США и РФ в этой сфере могло бы быть эффективным, если бы не конфронтационная позиция Белого дома. Кроме того, если государства начнут принимать какие-то совместные решения, то США придётся отступить от своей позиции и, соответственно, перестать обвинять Россию во всех своих внутренних и внешних проблемах. К сожалению, это им не выгодно», — рассказал собеседник RT.

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, заявление главы Госдепа США «звучит как угроза» и попытка легитимизировать возможное вмешательство американской стороны в российское киберпространство.

«В данном случае главный вопрос заключается в том, будут ли эти меры направлены против официальных госструктур, которые ассоциируются с российским руководством, или киберпреступников, которые проводят собственные операции. Даже если эти меры будут направлены против мошенников, это явная попытка вмешательства во внутренние дела России под лозунгами борьбы с киберпреступностью», — подчеркнул эксперт.

В целом риторика Соединённых Штатов в отношении России по вопросам информационной безопасности является выражением политики двойных стандартов, считает Константин Блохин.

«В Вашингтоне, ссылаясь на засекреченность, не собираются предоставлять какую-либо информацию, чтобы и дальше можно было обвинять Москву в киберпреступлениях. При этом с территории США в отношении России в несколько раз больше осуществляется кибератак, и несмотря на это, российское руководство пытается сохранить пространство для нормализации отношений с Белым домом», — отметил политолог.

Для США вопрос киберпреступности и иностранных хакеров является инструментом давления на Россию, а также обоснованием для дальнейших капиталовложений в сферу кибербезопасности, добавил Блохин.

«Россия постоянно демонстрирует желание сотрудничать с США в этой сфере и вести диалог. Однако в Вашингтоне, несмотря на заявления о готовности к партнёрству, раз за разом возвращаются к угрозам и саботажу», — заключил эксперт.