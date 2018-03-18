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«Возвращаются домой героями»: сборная России заняла второе место в общекомандном зачёте на Паралимпиаде в Пхёнчхане

18 марта 2018, 16:24  •  87 • Украина
В Пхёнчхане завершились XII зимняя Паралимпиада. В два заключительных соревновательных дня российские спортсмены завоевали две серебряные и две бронзовые медали. В общекомандном зачёте, несмотря на отстранение ряда атлетов, сборная России заняла второе место и уступила только команде США. О главных событиях последних дней и об итогах Игр — в материале RT.
 
Спортсмен-ведущий Алексей Иванов и Михалина Лысова РИА Новости © Григорий Сысоев
 

Новые медали  

Четыре награды российской сборной были завоёваны в предпоследний день соревнований — субботу, 17 марта. Серебряными медалями были награждены лыжницы. Одна из них — у Екатерины Румянцевой, которая заняла второе место в гонке на 7,5 км в классе «стоя», уступив канадке Натали Уилки лишь 1,6 секунды. Бронза досталась Эмили Янг — ещё одной спортсменке из Страны кленового листа. Шестикратная паралимпийская чемпионка Анна Миленина остановилась в шаге от пьедестала.

Для Анны, уроженки посёлка Смидович, Игры в Пхёнчхане стали первыми в карьере. Она дебютировала в российской команде в 2015 году, но уже стала пятикратной медалисткой турнира. Ранее Миленина завоевала три золотые и одну серебряную награды в биатлоне и лыжных гонках.

«Сегодня всё было круто, лыжи отлично держали, за что спасибо всей нашей команде. Конечно, я устала — уже после третьей гонки стало тяжело, силы начали покидать. Но я думаю, второе дыхание всё-таки существует», — рассказала спортсменка ТАСС.

Она также выразила своё разочарование тем, что не смогла одержать победу в гонке, несмотря на впечатляющий рывок.

«Я знала, что проигрываю 10—15 секунд, а после финиша узнала, что все 20 проигрывала. Когда к финишу подходила, отставание составляло десять секунд — мне чуть-чуть не хватило времени нагнать. Ничего, есть куда стремиться», — добавила Румянцева.

Ещё одну серебряную медаль завоевала Михалина Лысова в гонке на 7,5 км среди спортсменок с нарушением зрения. Раньше всех пришла к финишу белоруска Светлана Саханенко, опередившая уроженку Нижнего Тагила на 36,3 секунды. На третьей строчке — представительница Австрии Карина Эдлингер. Ещё одна россиянка — Марина Галицына — финишировала четвёртой.

Лысова занесла себе в копилку третью серебряную награду на турнире. Ранее она стала второй в биатлонной гонке на 10 км и лыжном спринте. Кроме того, в её активе два золота в биатлоне и бронза в лыжных гонках.

«На первом круге была борьба, а на втором немного слила. Хорошо, что я дотерпела до конца, хотя было тяжеловато. Сейчас я рада — всё закончилось, скоро мы едем домой», — призналась спортсменка.

Ещё одну медаль в лыжных видах спорта России принесла Марта Зайнуллина. Уроженка Нижнекамска финишировала третьей в гонке на 5 км в классе «сидя». Первое и второе места заняли американка Оксана Мастерс и немка Андреа Эскау.

Для Зайнуллиной эта медаль стала третьей на турнире в Пхёнчхане. В её активе серебро в биатлонной гонке на 10 км и бронза в лыжном спринте.

По словам спортсменки, она осталась недовольна своим выступлением на Играх.

«Весь этот сезон я показывала стабильные результаты, поэтому могла здесь выступить лучше, есть неудовлетворённость, хотя и сделала всё, что могла. Трасса сегодня была тяжёлой, снег сбит в кашу, но мне придавало сил, что это последняя гонка. И я счастлива, что скоро полечу домой и наконец-то увижу свою дочь», — заявила Зайнуллина.

Последнюю медаль в копилку российской сборной принёс горнолыжник Валерий Редкозубов. 45-летний уроженец города Гуково стал бронзовым призёром в слаломе среди спортсменов с нарушением зрения. До победы ему не хватило всего 1,9 секунды. Золото завоевал итальянец Джакомо Бертаньолли, серебро — словак Якуб Крако.

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Редкозубов стал двукратным чемпионом Паралимпиады в Сочи, одержав победу в слаломе и суперкомбинации. В Пхёнчхане в его активе две бронзовых медали в тех же дисциплинах.

«Мы очень довольны тем, как выступили сегодня. Может быть, в первой попытке я немного попридержался на трассе, но самое главное — не допустил ошибок. А вторую попытку уже прошёл в полную силу. Мы рады, тем более с учётом того, что у меня болит колено, и я всю Паралимпиаду провёл на обезболивающих. Я доволен, но мне трудно сейчас выразить все свои эмоции, может быть, это придёт позже», — цитирует атлета РИА Новости.

Неравные условия в эстафете

В заключительный день Паралимпиады российским спортсменам не удалось завоевать наград. Шанс на медаль был у горнолыжницы Марии Папуловой, однако она стала четвёртой в слаломе в классе «стоя», уступив 5,9 секунды француженке Мари Боше. Второй стала канадка Мори Джепсен, третьей — немка Андреа Ротфусс.

Программу соревнований в лыжных гонках завершали смешанная и открытая эстафеты. Поскольку мужская половина команды не была допущена до турнира, российская сборная оказалась сформирована исключительно из представительниц слабого пола. В таком составе рассчитывать на высокие места было очень тяжело.

«Без парней нам будет очень тяжело — мужчины по природе нас сильнее в два раза, а мы женским составом побежим», — призналась в преддверии гонки Румянцева.

В итоге в смешанной эстафете из четырёх человек россиянки заняли шестое место. Команда в составе Марты Зайнуллиной, Анны Милениной, Ирины Гуляевой и Михалины Лысовой уступила более чем полторы минуты победителям гонки — сборной Украины. Вторыми стали спортсмены из Канады, третьими — лыжники из Германии. За каждую из команд-соперниц бежало по двое мужчин, что не могло не отразиться на результате.

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В открытой эстафете россиянки финишировали на предпоследнем, 11-м месте. Наталье Кочеровой, Екатерине Румянцевой, Надежде Фёдоровой и Наталье Братюк удалось опередить сборную США, в которой, помимо двух женщин, выступали два мужчины. Золотыми призёрами в данной дисциплине стали французы, серебро и бронза — в активе Норвегии и Канады соответственно.

Итоговый успех

На Паралимпиаде в Пхёнчхане российская команда выступала в усечённом составе. Из-за проблем с членством Паралимпийского комитета России (ПКР), которое до сих пор не восстановлено, в Южную Корею прибыли лишь 30 спортсменов. Помимо лыжников, участие в соревнованиях не смогли принять следж-хоккеисты.

Однако это не помешало сборной России успешно выступить на турнире и занять второе место в общекомандном зачёте. В активе российских спортсменов 24 медали — восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Три награды высшей пробы завоевала Румянцева, по две — Миленина и Лысова. Также чемпионом Игр стал горнолыжник Алексей Бугаев, который одержал победу в суперкомбинации.

Министр спорта Павел Колобков высоко оценил результаты российских паралимпийцев.

«Приятно, что ребята очень хорошо выступили. Команда предстала в сильно усечённом составе. Например, россияне не участвовали в мужских лыжных видах спорта, но свой твёрдый характер и блестящие выступления показали наши спортсменки в биатлоне и лыжных гонках. Очень рад за ребят и тренеров. Это говорит о том, что большая работа проделана в развитии паралимпийского спорта. Все ребята хорошо подготовились к Играм. В каждом старте, где участвовали российские спортсмены, они всегда попадали в пятёрку лучших. Наши паралимпийцы возвращаются из Пхёнчхана героями», — цитирует Колобкова ТАСС.

Лидером по числу наград на Паралимпиаде стала сборная США. Самая многочисленная команда на турнире, представленная 68 атлетами, занесла в свою копилку 36 наград — 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых. Третьими стали атлеты из Канады с 28 медалями (восемь золотых, четыре серебряные и 16 бронзовых).

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