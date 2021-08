«Возвращайтесь к повседневной жизни»: талибы объявили о всеобщей амнистии в Афганистане • 104 • В мире Радикальное движение «Талибан»* объявило о всеобщей амнистии в Афганистане, призвав граждан, в том числе чиновников, работавших при прежней власти, возвращаться к повседневной жизни. Эту информацию в интервью RT Arabic подтвердил официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Наим. В свою очередь, глава Белого дома Джо Байден заявил, что сохранение американских сил в Афганистане не отвечало национальным интересам США. Эксперты отмечают, что в Вашингтоне начали использовать эту ситуацию для внутриполитической борьбы. globallookpress.com В Афганистане объявлена амнистия для бывших правительственных чиновников, которых талибы* призвали возобновить работу в госучреждениях, сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление радикального движения «Талибан». «Для всех объявлена всеобщая амнистия... так что с полной уверенностью возвращайтесь к повседневной жизни», — говорится в сообщении. #UPDATES "A general amnesty has been declared for all ... so you should start your routine life with full confidence," says statement from the Taliban, two days after they took power following a lightning sweep through the country pic.twitter.com/knKDIjdCfm — AFP News Agency (@AFP) August 17, 2021 Официальный представитель политического офиса «Талибана» Мохаммад Наим в интервью RT Arabic подтвердил эту информацию, подчеркнув, что талибы не планируют мстить афганцам, работавшим под руководством президента Афганистана Ашрафа Гани и сотрудничавшим с американцами. «Они не подвергаются никакой опасности, потому что находятся у себя на родине, в своих домах, среди своего народа. Мы стремимся сделать будущее народа и страны достойным. У нас нет желания мстить этим людям. Мы стремимся к тому, чтобы наш народ был единым. Несмотря на все вызовы, мы хотим строить новую страну и сделать наш народ живущим в достойном будущем. Мы больше не хотим, чтобы народ жил, как в прошлом. С этим покончено. У этих людей нет никаких проблем», — заявил Наим. «Мы издали ряд указов, в том числе и указ, касающийся тех переводчиков, которые сотрудничали с оккупационным режимом по той или иной причине. Прошлое — это прошлое. Сейчас у них нет никаких проблем», — добавил представитель «Талибана». Он выразил уверенность в том, что талибы смогут предотвратить возникновение конфликтов на территории Афганистана, которые продолжались на протяжении последних 20 лет, когда в стране находились войска США и НАТО. Представитель движения также заявил, что не понимает, с чем связана напряжённая ситуация в аэропорту Кабула, где тысячи людей пытаются покинуть Афганистан. «Я не знаю, почему происходят этот хаос, растерянность и напряжённость, почему произошли эти события в кабульском аэропорту, эти сцены, вызывающие боль у всех афганцев, этот страх у людей, пытающихся покинуть свою страну», — пояснил Наим. 16 августа представители движения «Талибан» объявили об окончании войны в Афганистане. Ранее они заняли столицу государства и заявили, что республика целиком находится под их контролем. Вскоре после этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. МИД России призвал все стороны в Афганистане воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путём. В ведомстве отметили, что следят за обстановкой в Афганистане после перехода власти к талибам. Российские дипломаты установили рабочие контакты с представителями новых властей, чтобы обеспечить безопасность посольства. Дипмиссия РФ в Афганистане функционирует в штатном режиме. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, пребывание американских войск в Афганистане завершилось трагедией и гуманитарной катастрофой. Он добавил, что Москву эта ситуация беспокоит, поскольку Афганистан граничит со многими стратегическими партнёрами РФ. «Мы стали свидетелями краха американской внешней политики. При этом бюджеты США и ряда европейских стран на продвижение демократии в других государствах увеличиваются. Понятным языком — на свержение существующих властей и поддержку лояльных им политиков, создание напряжения и конфликтов. Правильно было бы эти бюджеты направить на помощь народам Афганистана и сопредельных с ним государств, которые в полной мере столкнулись с последствиями деятельности США», — подчеркнул он. Выступление Байдена Президент США Джо Байден накануне в ходе специального обращения к нации заявил, что готов к критике за принятое решение о выводе американских войск из Афганистана, несмотря на захват страны радикальным движением «Талибан». «Баллотируясь в президенты, я пообещал американскому народу, что положу конец военному присутствию Америки в Афганистане. Хотя процесс был трудный и сумбурный — и далеко не идеальный, — это обещание я сдержал, — сказал Байден. — Знаю, моё решение будут критиковать, но я счёл, что лучше иметь дело со всей этой критикой, чем перекладывать решение в очередной, пятый раз на следующего президента Соединённых Штатов». По его мнению, участие американцев в гражданской войне в другом государстве не соответствует национальным интересам США и могло привести к очередной эскалации. «Единственным жизненно важным для нас интересом в Афганистане остаётся сейчас предотвращение терактов в отношении США... Вот в чём я абсолютно уверен: неправильно приказывать американским войскам наращивать усилия, когда собственно афганские вооружённые силы не собираются этого делать», — подчеркнул Байден. Он добавил, что «истинные стратегические конкуренты» Вашингтона — Китай и Россия — якобы заинтересованы в том, чтобы США продолжали «направлять своё внимание и ресурсы объёмами в миллиарды долларов на стабилизацию Афганистана». По словам президента, Соединённые Штаты потратили более $1 трлн на подготовку и поддержку афганских войск. Вместе с тем Байден распорядился выделить $500 млн «для удовлетворения непредвиденных неотложных... нужд беженцев, жертв конфликта и иных лиц, находящихся в группе риска в связи с ситуацией в Афганистане, включая соискателей специальных иммиграционных виз». Тем временем в США уже выступили за проведение расследования действий президентской администрации Джо Байдена в связи с выводом американских войск из Афганистана. Соответствующее предложение сделал сенатор от Республиканской партии Рик Скотт. По его мнению, США столкнулись с «самым унизительным поражением за десятилетия», которое поставило под угрозу как саму Америку, так и союзников Вашингтона. «После ужасающих событий в Афганистане мы должны ответить на серьёзный вопрос: способен Байден выполнять должностные обязанности или пришло время применить положение 25-й поправки?» — написал он в Twitter. В 25-й поправке к Конституции США речь идёт о порядке досрочного прекращения полномочий президента страны и перехода власти к вице-президенту. О том, что произошедшее в Афганистане негативно отражается на позициях США в мире, рассуждает также обозреватель журнала The National Interest Николас Гвоздев. По его мнению, ситуация стала тревожным сигналом для тех стран, которых США называют своими союзниками и партнёрами вне НАТО. В первую очередь политолог указал на Украину и Грузию. Он напомнил, что американские власти в 2012 году обозначили Афганистан в качестве «ключевого союзника» США вне НАТО, тогда как в последнее время в Вашингтоне не упоминают о союзничестве с Кабулом. «От Афганистана до Венгрии есть замешательство касательно того, что союз означает для США и какие шаги они готовы предпринять ради тех, кого считают союзниками. Эти вопросы требуют разрешения, поскольку США нельзя допускать сомнений по поводу того, какие обязательства они готовы выполнять», — отметил Гвоздев. «Финал очень позорный»: как провал афганской кампании скажется на внутренней политике США и имидже Вашингтона в мире На этом фоне в Пентагоне прокомментировали сделанные в кабульском аэропорту видеозаписи, на которых десятки афганцев забираются на шасси и фюзеляж военного самолёта США, а также кадры с телами людей, которые, предположительно, разбились, упав с самолёта. В оборонном ведомстве заявили, что не идентифицировали, что именно падало со взлетающего военно-транспортного самолёта C-17. «Что касается кадров видеозаписи, на которых видно, как что-то падает с крыла, я не могу сказать что-то новое по поводу того, что именно это было», — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, добавив, что в министерстве заинтересованы в том, чтобы получить больше информации о произошедшем. «США могут использовать Афганистан для создания напряжённости в регионе» Как считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, сейчас американское экспертное сообщество и журналисты, симпатизирующие Джо Байдену, постараются найти оправдания действиям президента США. По его мнению, возможно, даже появится инициатива выдвинуть американского лидера на Нобелевскую премию мира. При этом собеседник RT не исключил, что в будущем США могут кардинальным образом изменить свою политику в отношении Афганистана. «С теми же талибами американцы вели переговоры, заключали соглашения, более того, возникновение движения «Талибан» напрямую связано с американскими спецслужбами, сейчас талибы находятся в тесной связке с Пакистаном, спецслужбы которого сохраняют тесные контакты с американскими спецслужбами. В этой связи вероятность того, что США будут устанавливать те или иные отношения с талибами, существует. Есть вероятность, что они будут использовать эту ситуацию для нагнетания напряжённости в регионе с учётом того, что сопредельные с Афганистаном страны — Иран, Россия, Китай — относятся к странам — соперникам США. Также возможно создание здесь зоны постоянной нестабильности, управляемого хаоса», — пояснил он. В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что события в Афганистане американские политики стали использовать как инструмент внутриполитической борьбы. «Как демократы по каждому поводу критиковали Трампа, теперь республиканцы будут критиковать Байдена. Его ждёт бумеранг, это специфика внутриполитической борьбы. Главная задача Белого дома заключается в том, чтобы их выход из Афганистана не был похож на бегство, их выход должен быть планомерным, с сохранением имиджа «сверхдержавы», что они уходят по плану», — сказал он в беседе с RT. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







104 Источник Похожие новости США грозят талибам* "разрушительной мощью": Главное из выступления Байдена Британцы позавидовали русскому флоту «Фантастический бардак»: военный лётчик Анатолий Копыркин — об эвакуации американцев из кабульского аэропорта Зачем бывшим французским колониям новая французская валюта? Бегущих из Афганистана американцы размещают в странах-сателлитах на Балканах «Россия поддерживает контакты со всеми сторонами»: в МИД рассказали о взаимодействии с политическими силами Афганистана Новости партнеров