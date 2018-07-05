Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Багдасаров о бывших республиках СССР: Хватит быть добренькими! Вечер с Владимиро...
Летопись от Петра: Порошенко заявил о «крещении Украины» князем Владимиром 1030 ...
Матвиенко призналась в любви к китайской кухне и опере
Вечером стулья
Главная / Аналитика

Возвращались в родные края дембеля!

05 июля 2018, 07:39  •  213 • Аналитика
Посвящается всем дембелям, которые несли тяжелую службу на благо Отечества.

Дембель — это не просто статус, это состояние души того, кто заканчивает свою срочную службу в армии или на флоте. Это вольная птица, летящая домой. Как «усталая подлодка из глубины». Но он не может просто взять и уехать домой по уставу, иначе это не будет праздником души. Из части солдат увольняется в нормальной форме, а в родном городе или селе надевает такой дембельский «прикид», который, как и платье для Золушки, годится на один «бал». И этот день ему запомнится на всю жизнь. Чувство свободы, радость родителей и друзей, крепкие объятия и поцелуи любимой девушки. По традиции одетый с иголочки в новую дембельскую форму солдат идёт по родной улице, встречает друзей и знакомых, все рады его видеть, все им восхищаются и пожимают ему руки. Праздничная встреча, организованная родными и друзьями в честь возвращения солдата из армии, — это своего рода вливание в жизнь «на гражданке».


Дембель бывает лишь один раз в жизни, да и то не у всех.


Готовясь к своему дембелю, многие не справляются с желанием украсить свою военную форму. Домой надо же вернуться красиво, даже с шиком. И долгими ночами в каптерке или комнате отдыха плетутся шелковые аксельбанты, нашиваются самодельные золотые погоны, бархатные подворотнички, вытачиваются надфилями из монет эмблемы родов войск. Носят такую форму всего несколько дней в самой части перед увольнением, близ казармы или в расположении. На развод её надевать нельзя, так как подобная форма относится к неуставному поведению. Домой в ней ехать тоже нельзя, так как военный патруль имеет право задержать военнослужащего в таком виде. Остаётся сложить всю красоту в чистый пакет и везти в сумке. Реальное предназначение такой формы — это фото на память в армии и в первые дни "на гражданке".



В Советской Армии над парадной военной формой тоже изощрялись со страшной силой, делали из неё некое подобие формы генералов царской армии. Расшивали китель и брюки, кропотливо «присобачивали» матрас-подшиву на воротник с непременными стрелками по сроку службы. А ещё в ход шли погоны с эполетами, шнуры, шевроны, значки и прочие безделушки. Сапоги обзаводились шнурками и кисточками, расписывался ремень, ворс шинели начесывался на 2-3 сантиметра. Изготавливались лычки из амальгамированной меди, вырезанные из оргстекла и латуни эмблемы на петлицы, шевроны, лампасы на брюки. Отглаженные ботинки получали покрытие "лунное мерцание".
В общем, мысль солдата при окончании службы границ не знает...



Рассматривая старые фотографии, понимаешь, что советские дембеля — это просто образчик уставного отношения к форме. Элегантный "дипломат" в руках, с сувенирами родным и дембельским альбомом. Немного китель расстегнут и фура на затылке — так это же дембель! И, заметьте, ни у кого руки в карманы не засунуты. Учили же когда-то, и уважение к форме было. Да, вставки делались разным способом. Подшива — целлофан, во много слоёв, и утюгом приглаживали. Из фуражки доставали пружину, резали её и два куска в края погона вшивали для придания формы. Можно ещё в погоны вставить куски от распиленных корпусов стрелянных "шмелей". А кто и по-простому чуть погоны на парадке скруглил да лычки через красную ниточку, сапоги прогладил ваксой для формы и каблук подработал маленько.



К предстоящему дембелю, который был неизбежен, как восход солнца, боец начинал готовиться чуть ли не за полгода до демобилизации, и сопровождалось это целым рядом ритуалов. Кроме подготовки дембельской формы, немаловажную роль играл и дембельский фотоальбом. Раньше его обтягивали бархатом или просто шинелью и украшали выпиленными медными буквами. А если на фото в кадр «случайно» попало что-то, не положенное для фотографирования, то это вызывало особую гордость владельца альбома.

Сколько может стоить наша безопасность?

Дембельский альбом

В советские времена с дембельским поветрием украсить форму в частях ревностно боролись офицеры по воспитательной работе. Сейчас практика украшательства сошла на нет благодаря патрулям, карающим за нарушение формы одежды, и командирам в частях, запрещающим военнослужащим издеваться над формой.

Психологи считают, что желание так «разукрасить» форму, судя по всему, имеет свои причины. Осознавая себя винтиками в механизме армейской машины, солдаты чувствуют свою бесправность, особенно в казарменной атмосфере, после ежедневных тяжелых работ. А разница среди родов войск, в которых срочники проходят службу, где есть более или менее престижные, накладывает свой психологический отпечаток. Отсюда и «комплекс неполноценности», и желание его чем-то компенсировать. Бытует мнение, что украшательством формы занимаются те, кто «оружие только на присяге держал».

В Минобороны утверждают, что большинство уволенных в запас срочников возвращается домой в форме. Десантники, разведчики, морпехи, моряки, пограничники — обязательно. Грех не покрасоваться хотя бы день перед подругами, друзьями, родственниками и соседями в голубом или черном берете, зеленой фуражке или бескозырке. А как не показать народу свои награды и знаки отличия? Пусть видят, что служил не зря. Многие бережно хранят атрибуты своей службы десятилетиями. Ни один день десантника, пограничника или военно-морского флота не обходится без массового появления бывших служивых всех возрастов и социальных положений в боевых головных уборах.

«Швейные войска»

Для дембелей это постоянные размышления на тему «как сделать дембельскую форму». А спрос, как известно, рождает предложение. В последнее время появилась масса предложений по продаже готовой дембельской формы, сделанной на заказ для любого рода войск частными ателье. Модельеры встречают дембелей с размахом, демонстрируя свои дизайнерские работы на условиях конфиденциальности.

Соскучились по разговору на равных

Фото формы на заказ

Но дембельская мода порой впадает в крайности и способна превратить военную форму в помесь гусарского и маскарадного костюма. Кроме как «бессмысленной и беспощадной», такую моду никак не назовешь. Подобные явления означают существование потребности простых солдат в том, чтобы у них была красивая парадная форма, чтобы на них обратили внимание окружающие. В настоящее время такой парадной формы нет, но есть её самодельные «вариации», не отвечающие требованиям военной эстетики. Это течение солдатской моды в народе прозвали «швейные войска». Суть её в наличии на солдатской парадной и даже повседневной военной форме гипертрофированных элементов украшения. Форма украшается богатой вышивкой белым, синим, красным или золотым шнуром. Кокарды, пряжки и пуговицы полируются до зеркального блеска. Изготовляются высокие "стоячие" воротники с толстой подшивой до 1 см, прошитой крупными стежками черной ниткой. Украшаются вышивкой сержантские лычки и места для значков. Сапоги обрезаются, подковываются стальными шариками или обрезанными дюбель-гвоздями. В результате перед нами предстают весьма яркие примеры такого владения иголкой и ниткой, что понимаешь: в школе на уроках труда мальчикам нужно выделять меньше часов на изучение вышивания. Некоторым идея украшательства приходится настолько по вкусу, что от этого страдает не только военная форма, но и эстетическое восприятие окружающих. Кроме России, это явление получило распространение в бывших республиках, на Украине и в Казахстане.

Фотографии из социальных сетей



































Автор: Кантемиров Виктор

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
213
Источник
Похожие новости
05 июля 2018, 07:39
Мой лакомый и нежный "змей"
04 июля 2018, 08:54
Майский указ нам не указ! Минэкономразвития прогнозирует стагнацию
05 июля 2018, 07:39
Сельский час. Ананасные пятилетки в советской Африке

05 июля 2018, 07:40
Синоптики предупреждают: надвигается смертельно опасное потепление
03 июля 2018, 19:09
Ангеле Меркель удалось удержаться у власти. На какое-то время
04 июля 2018, 14:39
Соскучились по разговору на равных
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 июля 2018, 11:39
Такое «победобесие»: пиарщица похвасталась, как вычищает ватников
28 июня 2018, 22:54
Путин сказал войскам в Сирии: «Хватит, домой»
03 июля 2018, 01:54
"Вы жалкие клоуны!": Пранкеры ответили СБУ и Бабченко через "Комсомолку"
29 июня 2018, 05:24
"Поколение шлюх" на мундиале (Руслан Осташко)
02 июля 2018, 09:56
Кто yбивaeт известных людей в Украине
01 июля 2018, 12:24
Украинский блогер сравнила цены в кафе Киева и Крыма
03 июля 2018, 06:55
Миллионы стволов с Украины. Стреляющий ад для Европы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.