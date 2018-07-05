Возвращались в родные края дембеля! • 213 • Аналитика Посвящается всем дембелям, которые несли тяжелую службу на благо Отечества.



Дембель — это не просто статус, это состояние души того, кто заканчивает свою срочную службу в армии или на флоте. Это вольная птица, летящая домой. Как «усталая подлодка из глубины». Но он не может просто взять и уехать домой по уставу, иначе это не будет праздником души. Из части солдат увольняется в нормальной форме, а в родном городе или селе надевает такой дембельский «прикид», который, как и платье для Золушки, годится на один «бал». И этот день ему запомнится на всю жизнь. Чувство свободы, радость родителей и друзей, крепкие объятия и поцелуи любимой девушки. По традиции одетый с иголочки в новую дембельскую форму солдат идёт по родной улице, встречает друзей и знакомых, все рады его видеть, все им восхищаются и пожимают ему руки. Праздничная встреча, организованная родными и друзьями в честь возвращения солдата из армии, — это своего рода вливание в жизнь «на гражданке».



Дембель бывает лишь один раз в жизни, да и то не у всех.





Готовясь к своему дембелю, многие не справляются с желанием украсить свою военную форму. Домой надо же вернуться красиво, даже с шиком. И долгими ночами в каптерке или комнате отдыха плетутся шелковые аксельбанты, нашиваются самодельные золотые погоны, бархатные подворотнички, вытачиваются надфилями из монет эмблемы родов войск. Носят такую форму всего несколько дней в самой части перед увольнением, близ казармы или в расположении. На развод её надевать нельзя, так как подобная форма относится к неуставному поведению. Домой в ней ехать тоже нельзя, так как военный патруль имеет право задержать военнослужащего в таком виде. Остаётся сложить всю красоту в чистый пакет и везти в сумке. Реальное предназначение такой формы — это фото на память в армии и в первые дни "на гражданке".







В Советской Армии над парадной военной формой тоже изощрялись со страшной силой, делали из неё некое подобие формы генералов царской армии. Расшивали китель и брюки, кропотливо «присобачивали» матрас-подшиву на воротник с непременными стрелками по сроку службы. А ещё в ход шли погоны с эполетами, шнуры, шевроны, значки и прочие безделушки. Сапоги обзаводились шнурками и кисточками, расписывался ремень, ворс шинели начесывался на 2-3 сантиметра. Изготавливались лычки из амальгамированной меди, вырезанные из оргстекла и латуни эмблемы на петлицы, шевроны, лампасы на брюки. Отглаженные ботинки получали покрытие "лунное мерцание".

В общем, мысль солдата при окончании службы границ не знает...







Рассматривая старые фотографии, понимаешь, что советские дембеля — это просто образчик уставного отношения к форме. Элегантный "дипломат" в руках, с сувенирами родным и дембельским альбомом. Немного китель расстегнут и фура на затылке — так это же дембель! И, заметьте, ни у кого руки в карманы не засунуты. Учили же когда-то, и уважение к форме было. Да, вставки делались разным способом. Подшива — целлофан, во много слоёв, и утюгом приглаживали. Из фуражки доставали пружину, резали её и два куска в края погона вшивали для придания формы. Можно ещё в погоны вставить куски от распиленных корпусов стрелянных "шмелей". А кто и по-простому чуть погоны на парадке скруглил да лычки через красную ниточку, сапоги прогладил ваксой для формы и каблук подработал маленько.







К предстоящему дембелю, который был неизбежен, как восход солнца, боец начинал готовиться чуть ли не за полгода до демобилизации, и сопровождалось это целым рядом ритуалов. Кроме подготовки дембельской формы, немаловажную роль играл и дембельский фотоальбом. Раньше его обтягивали бархатом или просто шинелью и украшали выпиленными медными буквами. А если на фото в кадр «случайно» попало что-то, не положенное для фотографирования, то это вызывало особую гордость владельца альбома.



Сколько может стоить наша безопасность?

Дембельский альбом



В советские времена с дембельским поветрием украсить форму в частях ревностно боролись офицеры по воспитательной работе. Сейчас практика украшательства сошла на нет благодаря патрулям, карающим за нарушение формы одежды, и командирам в частях, запрещающим военнослужащим издеваться над формой.



Психологи считают, что желание так «разукрасить» форму, судя по всему, имеет свои причины. Осознавая себя винтиками в механизме армейской машины, солдаты чувствуют свою бесправность, особенно в казарменной атмосфере, после ежедневных тяжелых работ. А разница среди родов войск, в которых срочники проходят службу, где есть более или менее престижные, накладывает свой психологический отпечаток. Отсюда и «комплекс неполноценности», и желание его чем-то компенсировать. Бытует мнение, что украшательством формы занимаются те, кто «оружие только на присяге держал».



В Минобороны утверждают, что большинство уволенных в запас срочников возвращается домой в форме. Десантники, разведчики, морпехи, моряки, пограничники — обязательно. Грех не покрасоваться хотя бы день перед подругами, друзьями, родственниками и соседями в голубом или черном берете, зеленой фуражке или бескозырке. А как не показать народу свои награды и знаки отличия? Пусть видят, что служил не зря. Многие бережно хранят атрибуты своей службы десятилетиями. Ни один день десантника, пограничника или военно-морского флота не обходится без массового появления бывших служивых всех возрастов и социальных положений в боевых головных уборах.



«Швейные войска»



Для дембелей это постоянные размышления на тему «как сделать дембельскую форму». А спрос, как известно, рождает предложение. В последнее время появилась масса предложений по продаже готовой дембельской формы, сделанной на заказ для любого рода войск частными ателье. Модельеры встречают дембелей с размахом, демонстрируя свои дизайнерские работы на условиях конфиденциальности.



Соскучились по разговору на равных

Фото формы на заказ



Но дембельская мода порой впадает в крайности и способна превратить военную форму в помесь гусарского и маскарадного костюма. Кроме как «бессмысленной и беспощадной», такую моду никак не назовешь. Подобные явления означают существование потребности простых солдат в том, чтобы у них была красивая парадная форма, чтобы на них обратили внимание окружающие. В настоящее время такой парадной формы нет, но есть её самодельные «вариации», не отвечающие требованиям военной эстетики. Это течение солдатской моды в народе прозвали «швейные войска». Суть её в наличии на солдатской парадной и даже повседневной военной форме гипертрофированных элементов украшения. Форма украшается богатой вышивкой белым, синим, красным или золотым шнуром. Кокарды, пряжки и пуговицы полируются до зеркального блеска. Изготовляются высокие "стоячие" воротники с толстой подшивой до 1 см, прошитой крупными стежками черной ниткой. Украшаются вышивкой сержантские лычки и места для значков. Сапоги обрезаются, подковываются стальными шариками или обрезанными дюбель-гвоздями. В результате перед нами предстают весьма яркие примеры такого владения иголкой и ниткой, что понимаешь: в школе на уроках труда мальчикам нужно выделять меньше часов на изучение вышивания. Некоторым идея украшательства приходится настолько по вкусу, что от этого страдает не только военная форма, но и эстетическое восприятие окружающих. Кроме России, это явление получило распространение в бывших республиках, на Украине и в Казахстане.



Фотографии из социальных сетей







































































Дембель — это не просто статус, это состояние души того, кто заканчивает свою срочную службу в армии или на флоте. Это вольная птица, летящая домой. Как «усталая подлодка из глубины». Но он не может просто взять и уехать домой по уставу, иначе это не будет праздником души. Из части солдат увольняется в нормальной форме, а в родном городе или селе надевает такой дембельский «прикид», который, как и платье для Золушки, годится на один «бал». И этот день ему запомнится на всю жизнь. Чувство свободы, радость родителей и друзей, крепкие объятия и поцелуи любимой девушки. По традиции одетый с иголочки в новую дембельскую форму солдат идёт по родной улице, встречает друзей и знакомых, все рады его видеть, все им восхищаются и пожимают ему руки. Праздничная встреча, организованная родными и друзьями в честь возвращения солдата из армии, — это своего рода вливание в жизнь «на гражданке».Дембель бывает лишь один раз в жизни, да и то не у всех.Готовясь к своему дембелю, многие не справляются с желанием украсить свою военную форму. Домой надо же вернуться красиво, даже с шиком. И долгими ночами в каптерке или комнате отдыха плетутся шелковые аксельбанты, нашиваются самодельные золотые погоны, бархатные подворотнички, вытачиваются надфилями из монет эмблемы родов войск. Носят такую форму всего несколько дней в самой части перед увольнением, близ казармы или в расположении. На развод её надевать нельзя, так как подобная форма относится к неуставному поведению. Домой в ней ехать тоже нельзя, так как военный патруль имеет право задержать военнослужащего в таком виде. Остаётся сложить всю красоту в чистый пакет и везти в сумке. Реальное предназначение такой формы — это фото на память в армии и в первые дни "на гражданке".В Советской Армии над парадной военной формой тоже изощрялись со страшной силой, делали из неё некое подобие формы генералов царской армии. Расшивали китель и брюки, кропотливо «присобачивали» матрас-подшиву на воротник с непременными стрелками по сроку службы. А ещё в ход шли погоны с эполетами, шнуры, шевроны, значки и прочие безделушки. Сапоги обзаводились шнурками и кисточками, расписывался ремень, ворс шинели начесывался на 2-3 сантиметра. Изготавливались лычки из амальгамированной меди, вырезанные из оргстекла и латуни эмблемы на петлицы, шевроны, лампасы на брюки. Отглаженные ботинки получали покрытие "лунное мерцание".В общем, мысль солдата при окончании службы границ не знает...Рассматривая старые фотографии, понимаешь, что советские дембеля — это просто образчик уставного отношения к форме. Элегантный "дипломат" в руках, с сувенирами родным и дембельским альбомом. Немного китель расстегнут и фура на затылке — так это же дембель! И, заметьте, ни у кого руки в карманы не засунуты. Учили же когда-то, и уважение к форме было. Да, вставки делались разным способом. Подшива — целлофан, во много слоёв, и утюгом приглаживали. Из фуражки доставали пружину, резали её и два куска в края погона вшивали для придания формы. Можно ещё в погоны вставить куски от распиленных корпусов стрелянных "шмелей". А кто и по-простому чуть погоны на парадке скруглил да лычки через красную ниточку, сапоги прогладил ваксой для формы и каблук подработал маленько.К предстоящему дембелю, который был неизбежен, как восход солнца, боец начинал готовиться чуть ли не за полгода до демобилизации, и сопровождалось это целым рядом ритуалов. Кроме подготовки дембельской формы, немаловажную роль играл и дембельский фотоальбом. Раньше его обтягивали бархатом или просто шинелью и украшали выпиленными медными буквами. А если на фото в кадр «случайно» попало что-то, не положенное для фотографирования, то это вызывало особую гордость владельца альбома.Дембельский альбомВ советские времена с дембельским поветрием украсить форму в частях ревностно боролись офицеры по воспитательной работе. Сейчас практика украшательства сошла на нет благодаря патрулям, карающим за нарушение формы одежды, и командирам в частях, запрещающим военнослужащим издеваться над формой.Психологи считают, что желание так «разукрасить» форму, судя по всему, имеет свои причины. Осознавая себя винтиками в механизме армейской машины, солдаты чувствуют свою бесправность, особенно в казарменной атмосфере, после ежедневных тяжелых работ. А разница среди родов войск, в которых срочники проходят службу, где есть более или менее престижные, накладывает свой психологический отпечаток. Отсюда и «комплекс неполноценности», и желание его чем-то компенсировать. Бытует мнение, что украшательством формы занимаются те, кто «оружие только на присяге держал».В Минобороны утверждают, что большинство уволенных в запас срочников возвращается домой в форме. Десантники, разведчики, морпехи, моряки, пограничники — обязательно. Грех не покрасоваться хотя бы день перед подругами, друзьями, родственниками и соседями в голубом или черном берете, зеленой фуражке или бескозырке. А как не показать народу свои награды и знаки отличия? Пусть видят, что служил не зря. Многие бережно хранят атрибуты своей службы десятилетиями. Ни один день десантника, пограничника или военно-морского флота не обходится без массового появления бывших служивых всех возрастов и социальных положений в боевых головных уборах.Для дембелей это постоянные размышления на тему «как сделать дембельскую форму». А спрос, как известно, рождает предложение. В последнее время появилась масса предложений по продаже готовой дембельской формы, сделанной на заказ для любого рода войск частными ателье. Модельеры встречают дембелей с размахом, демонстрируя свои дизайнерские работы на условиях конфиденциальности.Но дембельская мода порой впадает в крайности и способна превратить военную форму в помесь гусарского и маскарадного костюма. Кроме как «бессмысленной и беспощадной», такую моду никак не назовешь. Подобные явления означают существование потребности простых солдат в том, чтобы у них была красивая парадная форма, чтобы на них обратили внимание окружающие. В настоящее время такой парадной формы нет, но есть её самодельные «вариации», не отвечающие требованиям военной эстетики. Это течение солдатской моды в народе прозвали «швейные войска». Суть её в наличии на солдатской парадной и даже повседневной военной форме гипертрофированных элементов украшения. Форма украшается богатой вышивкой белым, синим, красным или золотым шнуром. Кокарды, пряжки и пуговицы полируются до зеркального блеска. Изготовляются высокие "стоячие" воротники с толстой подшивой до 1 см, прошитой крупными стежками черной ниткой. Украшаются вышивкой сержантские лычки и места для значков. Сапоги обрезаются, подковываются стальными шариками или обрезанными дюбель-гвоздями. В результате перед нами предстают весьма яркие примеры такого владения иголкой и ниткой, что понимаешь: в школе на уроках труда мальчикам нужно выделять меньше часов на изучение вышивания. Некоторым идея украшательства приходится настолько по вкусу, что от этого страдает не только военная форма, но и эстетическое восприятие окружающих. Кроме России, это явление получило распространение в бывших республиках, на Украине и в Казахстане. Автор: Кантемиров Виктор Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 213 Источник Похожие новости Мой лакомый и нежный "змей" Майский указ нам не указ! Минэкономразвития прогнозирует стагнацию Сельский час. 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