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«Возвести стену вокруг Донбасса и вынудить сдаться»

24 мая 2020, 14:20  •  194 • В России

С удивительно гуманной инициативой выступил бывший командир батальона «Азов», а ныне – лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий. В эфире местного ТВ гости студии привычно упражнялись в болтологии, обсуждая как быстрее вернуть Донбасс. Вождь украинских националистов предложил радикальный вариант.

- Мы можем устроить не клоунскую, а реальную адекватную блокаду, - заявил Билецкий. - Перекрыть поступление электроэнергии, воды, всего, что поставляет на эту территорию Украина. Надо возвести стену и вынудить сдаться. Так мы быстрее прекратим страдания людей.

В чем гуманность, спросите вы? Так в последнем предложении этой цитаты. Очевидно, Билецкий таким образом хочет уморить до смерти как можно больше людей. А мертвые-то не страдают. Просто кандидат на Нобелевскую премию мира.

Об одном забыл глава «Нацкорпуса». Я помню, как в 2014 году, когда совсем рядом грохотали бои, российские энергетики из Воронежа и Ростова восстанавливали разрушенные украинской артиллерией линии электропередач. Как шли караваны с гуманитаркой – как официальной, так и народной. Россия, разумеется, не даст погибнуть Донбассу. И меры, предлагаемые Билецким, дадут прекрасный импульс для более плотного слияния республик с российской территорией.

В конце концов, все, что хочет сделать Билецкий, было опробовано украинской стороной с Крымом. Однако полуостров блокадой не вынудили сдаться. Почему вдруг вождь националистов решил, что с Донбассом будет как-то иначе?

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