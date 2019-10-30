Возрождение «мятежного» Донбасса после пяти лет гражданской войны оценили в 372 миллиона евро

Сколько будет стоить возрождение «мятежного» Донбасса — этот вопрос перманентно тревожит самостийные властные структуры. При том оценки финансовых вливаний в восточные провинции в Киеве год от года разнятся - и кардинально.

На «инвестиционном форуме» в Мариуполе замглавы администрации президента Зеленского, Сергей Трофимов заявил, что восстановление территорий Донецкой и Луганской областей «после завершения военных действий» обойдется в … 372 миллиона евро. Близкий к президенту чиновник возрождение транспортной инфраструктуры оценил в 200 миллионов евро. 72 миллиона он «заложил» на реставрацию поврежденных или разрушенных во время боестолкновений домов — их, по общим, прикидкам не мене 6800. Больше всего пострадали, по мнению нынешней администрации, Ясиноватский и Волновахский районы в Донецкой и Попаснянский и Станично-Луганский районы в Луганской областях.

А ведь чуть более года назад советник пятого президента незалежной Александр Пасхавер заявлял, что на восстановление Донбасса понадобится более 50 миллиардов (!) евровалюты. И уйти на это может более 10 лет.

Так сколько все таки может стоить возрождение двух некогда самых мощных промышленных областей Украины - об этом «КП» спросила бывшего спикера парламента Новороссии и депутата Рады четырех созывов Олега Царева.

- Почему столь скромные цифры называет чиновник администрации Зеленского — на фоне многомиллиардных сумм, оглашенных при Порошенко?

- Истина где-то посередине. На Донбассе сейчас реально много делается по восстановлению дорог и прочей инфраструктуры. И инфраструктура эта - за исключением аэропорта и нескольких мостов - не в худшем состоянии, чем в нынешней Украине. С другой стороны, один только Донецкий аэропорт, который стоил более 700 миллионов долларов, сегодня разнесен в хлам. Его что, не надо восстанавливать? А сколько домов разрушено, сколько людей потеряли жилье? Потому сумма, конечно же, гораздо больше 372 миллионов. Если только в Киеве не считают лишь «свои» участки Донецкой и Луганской областей.

Олег Царев на Радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ

- Никакого независимого аудита по ущербу, нанесенному Донбассу от войны за минувшие пять лет, никто не делал?

- Никто из аудиторов не приезжал, никто на месте потери не оценивал.

- На чьи деньги надо восстанавливать Донбасс?

- Все говорят о том, что надо делать международный фонд. Фонд по восстановлению региона. Очень много затопленных шахт. Много остановленных предприятий. Есть проблемы как на украинской стороне, так и на территории республик. И если считать все последствия - тут речь не о миллиардах, а о десятках миллиардов долларов.

- То есть Киев с близкими соратниками в Восточной Европе точно не потянут восстановление юго-востока незалежной?

- Украина вообще то хочет, чтобы это сделала Россия, полностью за свой счет. Что касается реальной международной практики — обычно образуется группа стран-доноров, которые либо кредитуют либо иначе вкладываются. Вспомните послевоенный план Маршалла, который помог восстановить Западную Европу — в первую очередь, западную Германию.

- То есть сейчас все, как обычно, упадет на Россию?

- В случае с Донбассом, думаю, Россия не останется в стороне. И США также — там выделяются 2 % от ВВП на программы помощи разным странам. И Европа не останется в стороне. Ведь, если наконец-то прекратится война, то убытки европейских стран и России в сотни миллиардов долларов прекратятся. И на этом фоне потратить какую то сумму — может быть, в несколько миллиардов долларов - на восстановление Донбасса, из сэкономленных денег, это вполне разумно.

- Говоря об этим многомиллиардных убытках, вы имеете ввиду…

- … Взаимные убытки от санкций.

- Получается, речь не о сотнях миллионов, а о миллиардах, если не десятках миллиардов долларов вложений в восстановление Донбасса?

- Важно, как именно восстанавливать. Можно подремонтировать несколько мостов и отстроить аэропорт и сказать — теперь все свободно и спокойно. И уложиться в относительно небольшие деньги. А можно вложить деньги в то, чтобы развить этот регион по настоящему.

- А Киев вообще в последние лет пять имел реальную статистику по Донбассу?

- В 2014-м году мы летом проводили совещание — там же только создавался госаппарат. Да вообще все госструктуры — надо было посчитать, что разрушено, а что цело. Я набрал своего помощника в Верховной Раде Украины. Тот сходил в Минэкономики Украины и взял статистику. Оказывается, все службы продолжали работать и после референдума на Донбассе - и исправно поставляли данные в Киев . Так я получил точнейшие данные из Минэкономики Украины - сколько на Донбасе зданий разрушено, сколько дорог, сколько мостов. Исчерпывающая информация.