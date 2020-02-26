Возрождение легенды: как под Петербургом готовят танки Т-34 к параду Победы на Красной площади

На 61-м бронетанковом заводе в Стрельне с утра до вечера кипит работа. Здесь в двух огромных цехах 250 специалистов трудятся над восстановлением 30 танков – легендарных советских «тридцатьчетверок». Не позднее 25 марта знаменитые броневые машины отправятся в Москву, где примут участие в юбилейном параде Победы на Красной площади.

ДОРОГА ЧЕРЕЗ ГОДЫ

- Не разбредаться! Идем организованной группой! – предупреждает у входа в цеха управляющий директор завода Роман Чепурнов. Такая строгость легко объяснима: заказ на ремонт «тридцатьчетверок» большой и сложный, на то, чтобы привести танки в порядок, предприятию отвели всего два с небольшим месяца. Поэтому производственный процесс не останавливается ни на минуту.

Над восстановлением танков трудятся 250 специалистов. Работа на заводе идет в две смены.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Год назад эти танки доставили в Россию из Лаоса, - продолжает Чепурнов. – Какое-то время они провели на хранении в подмосковном Наро-Фоминске, а теперь вот приехали к нам.

Строго говоря, «тридцатьчетверки», над которыми сейчас без устали трудятся заводские специалисты, не совсем советские. Судя по маркировкам на двигателях, собрали их в 1953-1957 годах в Чехословакии. Потом передали в Лаос, который когда-то активно пользовался военной поддержкой Советов. Когда именно это случилось, сказать сейчас трудно, но на Родину машины вернулись в ужасном состоянии. Всюду была грязь, в корпусах свили гнезда птицы и мыши. Да и тропический климат Юго-Восточной Азии «здоровья» машинам не прибавил: многие элементы под постоянными проливными дождями проржавели насквозь.

Из Лаоса машины пришли в ужасном состоянии. Специалисты завода буквально возвращают их к жизни.Фото: Артем КИЛЬКИН

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ»

- Хорошо, что для нас это уже не первый опыт, - признается Чепурнов. – Ремонтом исторической бронетехники завод занимается с 2010-го года. Нам приходилось восстанавливать и Т-34, и противотанковые самоходки СУ-100. А в 2011-м мы отремонтировали поднятый со дна Невы танк КВ-1, участвовавший в боях на «Невском пятачке». Но сложностей все равно хватает – если с тем же КВ-1 мы могли как-то «фантазировать», что-то внутри заменять на современные аналоги, то здесь главное – историческая точность.

Кремль открывает школу депутатов и сенаторов На заводе в Стрельне выполняют все работы, кроме ремонта двигателей - в этом петербургским специалистам помогают коллеги из Армавира.Фото: Артем КИЛЬКИН

В заводских цехах «тридцатьчетверки» в прямом смысле слова обретают вторую жизнь. На длинной конвейерной ленте их осматривают, разбирают буквально по винтику, ремонтируют, меняют отдельные детали и собирают снова. Из огромных ворот по ту сторону ленты боевые машины выезжают своим ходом, сверкая на солнце броней, и отправляются на полигон, проходить ходовые испытания. Многого от них не требуют: им всего-то и нужно, что проехать 50 километров на разных передачах.

«РАБОТА НЕ ДЛЯ СЛАБЫХ»

- Вы знаете, когда садишься в этот танк на место мехвода, понимаешь, какой ценой нашим дедам и прадедам доставалась победа, - признается начальник цеха Евгений Пеньков, сам бывший танкист. – Современной бронетехникой можно управлять буквально кончиками пальцев – там везде стоят сервоприводы, гидроусилители, сложная электроника. Здесь, в Т-34-85, ничего этого нет, сплошная механика. Чтобы повернуть, нужно изо всех сил тянуть или давить на рычаги. Это дело не для слабых, тут нужна весьма серьезная физическая подготовка. Но когда освоишься, начинаешь понимать, насколько эти машины на самом деле быстрые и маневренные. Они легко могут выполнить разворот вокруг своей оси за несколько секунд!

Под конец Чепурнов соглашается устроить небольшую демонстрацию техники: на глазах у публики на одном из танков – под номером 13 – монтируют орудийную башню, а после заводят двигатель. С грохотом и лязгом «ожившая» боевая машина выкатывается на небольшой бетонный плац перед цехом и, заложив лихой разворот, уносится в сторону испытательного полигона.

Танки в процессе ремонта разбираются буквально по винтику - до тех пор, пока в распоряжении рабочих не остается чистый корпус.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Первая за сегодня, - провожает ее гордым взглядом директор. – У нас их всего десять готово, одна уже принята Министерством. Времени мало, конечно, но мы справимся.

КОНКРЕТНО

В параде Победы, который пройдет в Москве 9 мая, примут участие не все «лаосские» танки – часть из них останется в резерве на случай каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Но и после парада их не забудут – по словам Чепурнова, есть идея отправить летом несколько восстановленных машин на соревнования по танковому биатлону. Этот момент особенно символичен: ведь 2020-й – год столетия отечественной танковой промышленности. 31 августа 1920-го года Сормовский завод выпустил самый первый советский танк – «Борец за свободу товарищ Ленин». В наши дни «наследником» советского танкопрома является концерн Уралвагонзавод.

После завершения всех работ танки отправляются на испытания на специальный полигон.Фото: Артем КИЛЬКИН

СПРАВКА «КП»

61-й бронетанковый завод (ныне - предприятие концерна Уралвагонзавод в составе ГК Ростех) был сформирован в 1941-м году. 25 августа 2016-го года завод отметил 75-летний юбилей. С 2010-го, помимо основной деятельности предприятие занимается ремонтом и реконструкцией исторической бронетехники – в том числе той, которая принимает участие в парадах Победы в Москве.