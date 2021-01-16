Возрождение «Антонова» и «Мотор сич» уже не имеет никакого смысла – эксперт

Украинскую экономику можно было бы возродить из любых руин, если бы не был уничтожен ориентированный на Россию рынок.Об этом в эфире youtube-канала белорусского политолога Дмитрия Болкунца заявил российский политический эксперт Ростислав Ищенко.«На Украину коронавирус мог повлиять (экономически – ред.) в наименьшей степени, по сравнению с остальным миром, потому что экономика там была убита значительно раньше. Её начали убивать до 2014 года, первый серьёзный удар по украинской экономике нанесло ещё правительство Тимошенко в 2005 году. Она медленно уничтожалась, а после 2014 года перешла в пикирование, и, как по мне, так давным-давно врезалась в землю», – заявил Ищенко.По его словам, основная проблема украинской экономики в том, что она не подлежит восстановлению в первоначальном виде.«Бывает экономический кризис, вы его пережили, начался экономический рост. А та экономика Украины, которая существовала до 2014 или 2012 года, не может быть восстановлена, потому что в значительной степени технологичные или высокотехнлогичные предприятия, которые сохранялись, они были ориентированы на российский рынок.Дело не в том, что они были уничтожены в 2014 году, уничтоженное можно воссоздать, дело в том, что этот рынок исчез, потому что в рамках политики импортозамещения Россия построила свои предприятия.Если предположить, что сейчас возродили «Мотор Сич», возродили завод «Антонова» и так далее – им просто некуда поставлять свою продукцию. Не будут ни американцы, ни французы, ни немцы покупать вертолётные двигатели у Украины, у них есть свои. Раньше покупала Россия, сейчас и Россия не будет покупать, потому что у неё есть свои», – рассказал эксперт.«Китай? А Китай скорее купит у России, чем у Украины. Хотя бы потому, что это уже более технологичная продукция, это, во-первых. Во-вторых, больше гарантий. Китай пытался купить «Мотор Сич», но столкнулся с тем, что американцы сказали: «Нельзя», и оказалось нельзя. Зачем так рисковать?» – напомнил Ищенко.