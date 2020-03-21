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Возросло число заразившихся новым коронавирусом на Украине

21 марта 2020, 09:35  •  92 • Украина
Киев, 21 марта. Число инфицированных новым типом коронавируса на Украине выросло с 29 до 39, сообщает пресс-служба минздрава.
По данным на 22.00 (23.00 по московскому времени) 20 марта, «на Украине подтверждены 39 случаев COVID-19». Десять случаев были зафиксированы в Черновицкой области. Данные по летальным случая остаются прежними: жертвами коронавируса стали три человека.
Ранее украинские власти ввели всеобщий карантин, чтобы упредить надвигающуюся эпидемию коронавирусной инфекции. Накануне сообщалось, что меры профилактики привели к транспортному коллапсу: на остановках общественного транспорта скапливаются огромные очереди, люди перекрывают дороги, саботируя введенные запреты. 
В пятницу советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил о необходимом продлении карантина в стране и вводе тотальных и беспрецедентных мер. В частности, чиновник предложил установить комендантский час и ввести штраф за «незаконное» нахождение граждан на улице. По его мнению, пару месяцев украинцы смогут прожить «без нового платья, брюк, трусов или носков». Свои предложения Варченко опубликовал на странице в Facebook. Однако, по данным местных изданий, пост вскоре был удален.
О появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зарегистрированных в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, очаг распространения ранее неизвестного заболевания переместился в Европу, наиболее тяжелое положение отмечено в Италии, передает «Газета.ру».
Автор: Олеся Волкова

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