Возродить Джамахирию: сможет ли сын Муаммара Каддафи объединить Ливию

Сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам объявил о своём возвращении в ливийскую политику. Он намерен бороться за власть на предстоящих президентских выборах. Во времена Джамахирии Саиф аль-Ислам был известен как реформатор и нередко критиковал отца. Однако в 2011 году он встал на защиту режима, и сегодня у многих ливийцев его имя связано с временами стабильности и достатка. Сможет ли наследник Каддафи заручиться поддержкой ведущих военно-политических сил в Ливии и объединить страну, разбирался RT.

В ливийской президентской кампании, намеченной на середину 2018 года, намерен принять участие Саиф аль-Ислам — сын бывшего вождя Джамахирии Муаммара Каддафи. Об этом во время пресс-конференции в Тунисе сообщил представитель Саифа аль-Ислама Айман Бурас, передаёт телеканал Al Arabiya.

Саиф аль-Ислам намерен спасти страну, «сохранив её арабскую, африканскую и исламскую сущность». Также его целями являются ликвидация терроризма в Ливии и защита частных и общих свобод. Кандидат намерен в ближайшее время представить свою предвыборную программу более развёрнуто.

Впервые информация о планах Саифа аль-Ислама принять участие в борьбе за пост главы Ливии появилась в конце 2017 года — тогда об этом со ссылкой на представителя семьи Каддафи Басема аль-Хашими аль-Суля сообщило издание Egypt Today. Также ранее об этом в интервью телеканалу Al Arabiya говорил адвокат семьи Каддафи Халед аз-Заиди. Юрист рассказал, что Каддафи-младший продолжает поддерживать связи с ливийской политической средой и общественными деятелями и готов сформулировать всеобъемлющий план.

Наследник-реформатор

Саиф аль-Ислам Каддафи родился в 1972 году, получил среднее образование в Ливии и Швейцарии, в 1995 году окончил университет «Аль-Фатех» в Триполи. Также он учился в Австрии и Великобритании — Лондонская школа экономики и политических наук присвоила Саифу аль-Исламу степень доктора философии.

По мнению экспертов, Саиф аль-Ислам рассматривался Муаммаром Каддафи как возможный преемник. Известно, например, что ещё в 1992 году 20-летний Саиф аль-Ислам участвовал в переговорах с руководством Объединённых Арабских Эмиратов. А первое публичное выступление Саифа аль-Ислама состоялось в 14-летнем возрасте: в апреле 1987 года, в день годовщины американских налётов на Триполи и Бенгази, он произнёс гневную антиамериканскую речь.

В 1997 году Саиф аль-Ислам основал «Международный фонд сотрудничества в области благотворительности Каддафи».

Сын Муаммара Каддафи вёл дипломатические переговоры и с западными правительствами. В частности, в результате его усилий в 2003 году была восстановлена торговля между Ливией и Великобританией. Кроме того, под контролем Саифа аль-Ислама находилось Ливийское инвестиционное управление, чьи активы, по некоторым оценкам, достигали $100 млрд.

При этом он не боялся критиковать отца — при его поддержке в стране одно время даже работали несколько изданий и телеканал «Ливия», где действиям властей часто давались негативные оценки. Впрочем, впоследствии телеканал был национализирован, а газеты закрыты. В 2008 году Саиф аль-Ислам объявил о своём уходе из политики.

Однако во время начавшихся в Ливии беспорядков он безоговорочно встал на сторону отца, а последующие события заставили его разочароваться в Западе.

«Я увидел подлость, предательство и жадность, я увидел открытый колониализм. Слишком многое из того, во что я верил, оказалось фальшивым...» — заявил Саиф аль-Ислам после бомбардировок Ливии авиацией стран НАТО.

Именно Саиф аль-Ислам впервые заявил о том, что Николя Саркози брал деньги у Муаммара Каддафи на избирательную кампанию 2007 года: после того, как Париж поддержал ливийских мятежников, сын вождя Джамахирии призвал французского лидера вернуть полученные от Триполи средства. По мнению ряда экспертов, стремление Саркози «замести следы» могло стоять за участием Франции в атаке на Ливию в 2011 году.

Вместе с Муаммаром Каддафи и другими видными представителями ливийской власти Саиф аль-Ислам сначала попал под санкции, затем стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого гаагским Международным уголовным судом, и объявлен Интерполом в розыск. В ноябре 2011 года он был схвачен сторонниками переходного правительства на юге Ливии. За месяц до ареста он выступил с кратким телеобращением к последователям свергнутого Муаммара Каддафи, где призвал их продолжить борьбу.

«Мы продолжаем сопротивление! Я нахожусь в Ливии, я жив, свободен и намерен сражаться до конца и мстить», — заявил Саиф аль-Ислам.

Ливийские группировки, захватившие сына Каддафи, отказались передать его в руки Международного уголовного суда. В июле 2015 года стало известно, что Саиф аль-Ислам приговорён к смерти. Однако через год адвокат Саифа Карим Хан рассказал прессе о том, что его подзащитный попал под действие амнистии, объявленной правительством в Тобруке, и был освобождён. В июне 2017 года местная группировка «Абу Бакр ас-Сиддик» подтвердила сведения об освобождении Саифа аль-Ислама Каддафи. В том же году с дочери Муаммара Каддафи Аиши были сняты санкции Европейского союза.

В апреле 2017 года координатор Международного революционного комитета (CRI) (организация, выступающая за реставрацию Джамахирии в Ливии. — RT) Франк Пучаррелли сообщил, что Саиф аль-Ислам назначен главой временного правительства в изгнании решением Высокого совета ливийских племён.

О формировании правительства сторонников Каддафи в изгнании объявила ранее дочь ливийского лидера Аиша. В числе своих первоочередных целей непризнанный кабмин назвал заботу о ливийских беженцах и мониторинг гуманитарной ситуации в стране.

Последствия бомбёжек НАТО

Reuters

© Mohammed Salem

Политическая раздробленность

В настоящее время в Ливии действуют три политических центра силы.

Первый — Палата представителей Ливии, базирующаяся в Тобруке, командование вооружёнными силами которой, а также принятие многих политических решений осуществляет командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) генерал Халифа Хафтар. Выборы в Палату представителей состоялись в 2014 году с одобрения западного сообщества, тогда же ливийский парламент проголосовал за проведение в стране прямых выборов президента. Правительство в Тобруке, возглавляемое Хафтаром, отстаивает путь светского развития для Ливии.

Халифа Хафтар

AFP

© PHILIPPE WOJAZER

Другой центр власти — базирующийся в Триполи Всеобщий национальный конгресс. Он представляет интересы исламистов и оппонирует силам Халифы Хафтара. Оба правительства при этом ставят под сомнение легитимность созданного при участии ООН Правительства национального единства (ПНЕ), премьером которого является Файез Аль-Сарадж.

Представители Тобруки и ПНЕ стараются поддерживать диалог с иностранными государствами — к примеру, в сентябре 2017 года визиты в Россию совершили одновременно вице-премьер ПНЕ Ахмед Майтыг и пресс-секретарь Ливийской национальной армии бригадный генерал Ахмад Аль-Мисмари.

Ранее, в июле 2017 года, при посредничестве французского президента Эммануэля Макрона состоялись переговоры между Хафтаром и Сараджем. Стороны достигли соглашения о прекращении огня, а также о проведении в 2018 году общенациональных выборов.

В декабре министр иностранных дел ПНЕ Мохаммед Тага Сиала заявил, что голосование по кандидатуре президента Ливии должно состояться в середине 2018 года. Как сообщил в феврале спикер Палаты представителей Акиля Салех, чтобы принять участие в голосовании, уже зарегистрировалось около 2,5 млн ливийцев, притом что всё население Ливии составляет 5—6 млн.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Ливии пока заявили только сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам, а также Ареф Али Найед — исламский богослов, родившийся в 1962 году в Триполи. Его семья бежала от режима Каддафи в США, впоследствии Ареф Али Найед перебрался в Канаду, но в 1990-х годах вернулся в Ливию, где занялся развитием IT-бизнеса — помимо богословского, у него есть также инженерное образование. Сообщается, в частности, что структуры Найеда отвечали за национальную платёжную систему Центрального банка Ливии и сети передачи данных для Национальной нефтяной корпорации. Также он продолжил занятия богословием и преподавал в медресе в Триполи. В 2011 году он поддержал антиправительственные выступления. Так, с активным призывом к борьбе против режима Каддафи выступили тогда члены Network of Free Ulema — объединения исламских богословов, основанного при участии Арефа Али Найеда.

С июня 2011 года по октябрь 2016 года он занимал должность посла Ливии в ОАЭ, представляя одно из ливийских правительств. В августе 2017 года Ареф Али Найед объявил о создании нового политического движения «Возрождение Ливии», цель которого — процветание и стабильность страны.

Как пояснил в интервью RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, Ареф Али Найед представляет интересы исламистов, с большой долей вероятности за ним могут стоять власти стран Персидского залива.

«Если он примет участие в выборах, то будет представлять исламистские силы. Правда, сомневаюсь, что он наберёт много голосов», — пояснил эксперт.

«Добро пожаловать»

Фаиз Сарадж и Халифа Хафтар пока не делали заявлений относительно своего возможного участия в предстоящих выборах. Генерал Хафтар ранее пояснил, что не возражает против возвращения сына Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама в ливийскую политику.

Как пояснил Хафтар в интервью газете Al-Hayat, «у нас нет ничего личного против Саифа аль-Ислама, напротив, мы ему говорим: «Добро пожаловать». Генерал добавил, что для участия Каддафи-младшего в политике «нет никаких препятствий».

Иной точки зрения придерживается Фаиз Сарадж. По его мнению, говорить об участии Саифа аль-Ислама в политической борьбе рано, так как его до сих пор разыскивает Международный уголовный суд.

«В настоящий момент ему предъявлен ряд судебных обвинений здесь (в Ливии), он разыскивается Международным уголовным судом. Говорить о нём сейчас, считаю, преждевременно», — цитирует РИА Новости слова премьера ПНЕ.

По мнению Егорченкова, решающее значение будет иметь всё-таки позиция Хафтара, а не Сараджа: за Хафтаром стоят серьёзные военные ресурсы, а также большая часть ливийских патриотических сил.

«Сарадж представляет в большей мере западные интересы, а также поддерживается довольно радикальными исламистскими группировками, в Ливии об этом все прекрасно знают, — пояснил эксперт. — Поэтому, если выборы состоятся, Сараджу будет тяжело помешать участию в них сына Каддафи. При этом вряд ли Хафтар сделает ставку на Саифа аль-Ислама — скорее всего, он постарается войти с ним в союз, заручившись взаимной поддержкой».

По мнению ведущего научного сотрудника МГИМО Юрия Зинина, формально у Каддафи-младшего нет никаких препятствий для того, чтобы стать кандидатом на президентских выборах: он является ливийским гражданином, и хотя был репрессирован, но впоследствии отпущен на свободу.

«Что касается обвинений против Саифа аль-Ислама со стороны международных инстанций, то это надуманные претензии. В Ливии был внутренний конфликт, хотя повстанцы и пользовались поддержкой внешних сил», — отметил аналитик в интервью RT.

Эксперты уверены, что провести выборы даже в той сложной обстановке, которая сложилась в Ливии, возможно. По словам Егорченкова, в современной истории политических систем были прецеденты проведения выборов в очень напряжённых условиях — в качестве примера можно привести Афганистан. Выборы в Ливии всё же состоятся, хотя о сроках говорить пока рано, считает эксперт. Это произойдёт только после того, как представители политических кланов придут к соглашению.