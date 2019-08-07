Возраст и онкология: Американские ученые выяснили, когда рак чаще идет в атаку

Результаты исследований ученых из Американского общества изучения рака в Атланте были опубликованы в журнале СА. Авторы отмечают, что наблюдали в том числе за долгожителями, исследуя вопрос возникновения у них онкоболезней по сравнению с более молодыми группами населения.

В итоге ученые пришли к неожиданному выводу: после 85 лет риск заболеть раком начинает резко снижаться. Самый же опасный возраст в плане онкологии - от 45-50 лет, а с 75-80 лет угроза онкологии резко снижается и достигает стабильного минимума от 85 лет.

То, что ближе к пенсионному возрасту риски возрастают, вполне объяснимо, ведь организм стареет и ухудшаются его защитные резервы. Особенно это касается Т-клеток, которые отвечают за выявление и уничтожение иммунной системой мутировавших клеток, которые и являются раковыми.

Но почему сильно пожилые люди оказываются в группе пониженного риска? Ученые считают, что это связано как раз со старением: их клетки очень медленно делятся, а значит, и реже мутируют. Любопытно, что долгожители, если и заболевают онкологией, то теми же ее видами, что более молодые люди - раком простаты, груди, легких и кожи.