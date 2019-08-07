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Возраст и онкология: Американские ученые выяснили, когда рак чаще идет в атаку
07 августа 2019, 22:39 • 123 • В мире
Американские ученые после масштабного исследования выяснили, когда рак чаще идет в атаку на организм человека. Они подтвердили прямую зависимость между возрастом и онкологией, но при этом выводы оказались любопытными: меньше всего страшный недуг грозит не только молодым, но и сильно пожилым людям.
Результаты исследований ученых из Американского общества изучения рака в Атланте были опубликованы в журнале СА. Авторы отмечают, что наблюдали в том числе за долгожителями, исследуя вопрос возникновения у них онкоболезней по сравнению с более молодыми группами населения.
В итоге ученые пришли к неожиданному выводу: после 85 лет риск заболеть раком начинает резко снижаться. Самый же опасный возраст в плане онкологии - от 45-50 лет, а с 75-80 лет угроза онкологии резко снижается и достигает стабильного минимума от 85 лет.
То, что ближе к пенсионному возрасту риски возрастают, вполне объяснимо, ведь организм стареет и ухудшаются его защитные резервы. Особенно это касается Т-клеток, которые отвечают за выявление и уничтожение иммунной системой мутировавших клеток, которые и являются раковыми.
Но почему сильно пожилые люди оказываются в группе пониженного риска? Ученые считают, что это связано как раз со старением: их клетки очень медленно делятся, а значит, и реже мутируют. Любопытно, что долгожители, если и заболевают онкологией, то теми же ее видами, что более молодые люди - раком простаты, груди, легких и кожи.
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