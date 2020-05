Возобновят ли США ядерные испытания? • 6 • Аналитика

Операция Julin. Подготовка к подрыву Divider - последнему подобному тесту, 23 сентября 1992 г. Фото NNSA



США запускают полномасштабную программу обновления и модернизации стратегических ядерных сил. Одной из ее составляющих может стать разработка и испытания перспективных специальных боезарядов. Сейчас в Вашингтоне решают, следует ли возобновлять испытания таких изделий – и эти новости становятся поводом для беспокойства.



Споры в высших кругах

23 мая издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники в Белом доме, сообщило о новых обсуждениях на самом высоком уровне. Как утверждается, 15 мая на встрече военного и политического руководства США прозвучало предложение о возобновлении ядерных испытаний, прекращенных несколько десятилетий назад. С их помощью можно решить несколько вопросов разного рода.



В первую очередь, испытания позволят установить реальные характеристики имеющихся боеприпасов. Кроме того, проведение таких мероприятий в минимальные сроки покажет потенциал ядерной отрасли США. Это, в свою очередь, даст Вашингтону дополнительный аргумент на возможных переговорах с Москвой и Пекином.



По данным The Washington Post, первое обсуждение нового предложения закончилось ничем. Однако руководство страны не исключает возможность новой дискуссии с теми или иными результатами.



Роль NNSA

26 мая возможное возобновление испытаний прокомментировал и.о. помощника министра обороны ядерным вопросам Дрю Уолтер. По его словам, при получении соответствующего распоряжения от президента, Национальное управление по ядерной безопасности (National Nuclear Security Administration – NNSA) сможет подготовить проведение новых испытаний.





Боевые блоки W87 на ступени разведения. Фото NNSA

На приготовительные работы уйдет всего несколько месяцев. Однако такая спешка скажется на результатах, и потенциал тестов будет ограниченным с точки зрения сбора информации и общей эффективности. На подготовку к полноценным испытаниям с полным исследовательским эффектом понадобится несколько лет.



Д. Уолтер отметил, что одной из обязанностей NNSA в контексте ядерных вооружений является сохранение возможностей и компетенций для проведения испытаний. Эта задача успешно выполнялась, и новые испытания могут пройти с использованием сохраненной скважины на Невадском полигоне, предназначенной для подземных взрывов.



Договоры и ограничения

Предложение о возобновлении ядерных испытаний появилось не на пустом месте. Сейчас в США прорабатывается долгосрочная программа развития СЯС, в ходе которой планируется разработать и поставить на вооружение новые образцы ядерных боезарядов. Ввиду характерных особенностей строительства СЯС в прошлом, могут понадобиться проектирование и испытания совершенно новых изделий. Однако при этом Вашингтон сталкивается с некоторыми ограничениями.



С 1963 г. США участвуют в Договоре о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Это соглашение допускает проведение только подземных взрывов, и его участники активно пользовались такой возможностью. Так, с 1963 по 1992 г. NNSA провело 30 тестовых «операций» с подрывом 801 боезаряда. Последние такие испытания состоялись 23 сентября 1992 г. в рамках операции Julin.



После этого подземные взрывы прекратились, однако NNSA получило задание поддерживать испытательные площадки на случай возобновления работ. В соответствии с нормативами от 1993 г., на восстановление полигона отводится 24-36 месяцев со дня поступления приказа.





Запуск ракеты Trident II - на данный момент это основа СЯС США. Фото US Navy

В тот же период остановилась выработка делящихся материалов для ядерного оружия. Новые боеприпасы предлагалось комплектовать имеющимися изделиями с хранения или снимаемыми со списываемых боезарядов. Время от времени осуществлялись эксперименты с докритической массой, позволяющие определить реальные характеристики изделия без подрыва. Испытания ракет и бомб выполнялись с применением инертных боевых частей.



В 1996 г. был открыт для подписания новый Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), дополняющий предыдущее соглашение. К настоящему времени его подписали 184 страны и 168 – ратифицировали. Однако к Договору не присоединилось несколько ключевых стран, из-за чего он до сих пор не вступил в силу.



США подписали ДВЗЯИ одними из первых уже в сентябре 1996 г. Однако он до сих пор не ратифицирован, и формально Вашингтон не обязан соблюдать его условия. Впрочем, фактически США соблюдали мораторий на испытания – они полностью прекратили все такие мероприятия еще до появления официального соглашения.



Новая политика

В 2018 г. была принята новая ядерная доктрина США. Среди прочего, этот документ учитывает состояние и перспективы ядерных арсеналов и предлагает пути его развития. В связи с постепенным списанием морально и физически устаревающих изделий было принято решение о возобновлении производства плутониевых элементов в ограниченных количествах, менее 80-100 ед. в год.



Испытания подобных изделий могут осуществляться по отработанным методикам без подрыва. Однако такой подход сталкивается с критикой, и возникает необходимость в проведении полноценных испытаний подрывом. Действительно ли нужны подобные мероприятия – большой вопрос. Как теперь выясняется, теперь его обсуждают на самом высоком уровне, и однозначного ответа пока нет.





Тактические бомбы B61 под крылом носителя. Фото US Air Force

Юридический казус

Как видим, складывается весьма интересная ситуация. США с самого начала аккуратно соблюдали условия Договора о запрещении испытаний в трех средах. С 1992 г. они вообще не проводят ядерные испытания, а в 1996-м подписали ДВЗЯИ. С другой стороны, последний до сих пор не ратифицирован Вашингтоном. Более того, этот Договор все еще не действует из-за отсутствия необходимых участников.



Таким образом, никакое соглашение формально не запрещает США проводить новые ядерные испытания – но только на подземных «площадках». Отказ от подобных мероприятий является проявлением «доброй воли» Вашингтона. Однако имеет место любопытный казус. Возобновление испытаний прямо противоречит целям и задачам ДВЗЯИ – а это уже нарушает условия Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.



Как именно США будут выходить из этой ситуации – неясно. Впрочем, последние события на международной арене позволяют предполагать, что решение будет самым простым и выгодным для Вашингтона. Что касается возможной критики со стороны других стран, то на нее попросту не обратят внимания.



Договор на фоне договоров

Необходимо напомнить, что до недавнего времени США участвовали в целом ряде международных договоров в сфере ядерного и иного вооружения. Однако с некоторых пор количество действующих соглашений постоянно сокращается, причем именно по американской инициативе.



Первым прекратил свое действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Теперь США выходят из Договора по открытому небу. В следующем году заканчивается действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, и его продление или замена пока остаются под вопросом. Судя по последним новостям, в ближайшем времени Вашингтон может отказаться от условий неактивного ДВЗЯИ.



Twitter научит говорить правду. Почему Трамп поругался с любимой соцсетью

W76-2 - новейший боевой блок для баллистических ракет. В его конструкции используются только наличные делящиеся материалы. Графика US Navy

Таким образом, американское военное и политическое руководство явно показывает свое отношение к международным договорам, не соответствующим его взглядам. Вашингтон требует включать в договоры выгодные для себя условия – либо выходит из них и снимает с себя все обязанности.



Обсуждение продолжается

Согласно новостям последнего времени, в Вашингтоне еще не определились с необходимостью возобновления ядерных испытаний. Некоторые из имеющихся факторов могут требовать проведение таких мероприятий, но доступные технологии и методики позволяют обходиться без полноценных подрывов. В ближайшем будущем американские власти могут определить, стоит ли продолжать прежние работы или возобновлять полномасштабные подрывы.



Можно предполагать, что в таких спорах последнее слово будет за учеными и инженерами, непосредственно занимающимися развитием ядерных вооружений. Однако тестовые взрывы могут быть «сигналом» третьим странам, и потому в споре примут участие политики со своими взглядами и планами. Все это серьезно затрудняет прогнозирование дальнейших событий.



Тем временем, другие страны получают возможность продемонстрировать свое стремление к миру. Так, Россия в 1996 г. подписала ДВЗЯИ и ратифицировала его в 2000-м. Несмотря на фактическое бездействие этого соглашения, наша страна не проводит ядерные испытания. В сентябре прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что наша страна готова придерживаться ограничений, если другие государства тоже будут соблюдать их. Что решат в Вашингтоне, и какой будет реакция Москвы или других столиц – покажет время. США запускают полномасштабную программу обновления и модернизации стратегических ядерных сил. Одной из ее составляющих может стать разработка и испытания перспективных специальных боезарядов. Сейчас в Вашингтоне решают, следует ли возобновлять испытания таких изделий – и эти новости становятся поводом для беспокойства.23 мая издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники в Белом доме, сообщило о новых обсуждениях на самом высоком уровне. Как утверждается, 15 мая на встрече военного и политического руководства США прозвучало предложение о возобновлении ядерных испытаний, прекращенных несколько десятилетий назад. С их помощью можно решить несколько вопросов разного рода.В первую очередь, испытания позволят установить реальные характеристики имеющихся боеприпасов. Кроме того, проведение таких мероприятий в минимальные сроки покажет потенциал ядерной отрасли США. Это, в свою очередь, даст Вашингтону дополнительный аргумент на возможных переговорах с Москвой и Пекином.По данным The Washington Post, первое обсуждение нового предложения закончилось ничем. Однако руководство страны не исключает возможность новой дискуссии с теми или иными результатами.26 мая возможное возобновление испытаний прокомментировал и.о. помощника министра обороны ядерным вопросам Дрю Уолтер. По его словам, при получении соответствующего распоряжения от президента, Национальное управление по ядерной безопасности (National Nuclear Security Administration – NNSA) сможет подготовить проведение новых испытаний.На приготовительные работы уйдет всего несколько месяцев. Однако такая спешка скажется на результатах, и потенциал тестов будет ограниченным с точки зрения сбора информации и общей эффективности. На подготовку к полноценным испытаниям с полным исследовательским эффектом понадобится несколько лет.Д. Уолтер отметил, что одной из обязанностей NNSA в контексте ядерных вооружений является сохранение возможностей и компетенций для проведения испытаний. Эта задача успешно выполнялась, и новые испытания могут пройти с использованием сохраненной скважины на Невадском полигоне, предназначенной для подземных взрывов.Предложение о возобновлении ядерных испытаний появилось не на пустом месте. Сейчас в США прорабатывается долгосрочная программа развития СЯС, в ходе которой планируется разработать и поставить на вооружение новые образцы ядерных боезарядов. Ввиду характерных особенностей строительства СЯС в прошлом, могут понадобиться проектирование и испытания совершенно новых изделий. Однако при этом Вашингтон сталкивается с некоторыми ограничениями.С 1963 г. США участвуют в Договоре о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Это соглашение допускает проведение только подземных взрывов, и его участники активно пользовались такой возможностью. Так, с 1963 по 1992 г. NNSA провело 30 тестовых «операций» с подрывом 801 боезаряда. Последние такие испытания состоялись 23 сентября 1992 г. в рамках операции Julin.После этого подземные взрывы прекратились, однако NNSA получило задание поддерживать испытательные площадки на случай возобновления работ. В соответствии с нормативами от 1993 г., на восстановление полигона отводится 24-36 месяцев со дня поступления приказа.В тот же период остановилась выработка делящихся материалов для ядерного оружия. Новые боеприпасы предлагалось комплектовать имеющимися изделиями с хранения или снимаемыми со списываемых боезарядов. Время от времени осуществлялись эксперименты с докритической массой, позволяющие определить реальные характеристики изделия без подрыва. Испытания ракет и бомб выполнялись с применением инертных боевых частей.В 1996 г. был открыт для подписания новый Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), дополняющий предыдущее соглашение. К настоящему времени его подписали 184 страны и 168 – ратифицировали. Однако к Договору не присоединилось несколько ключевых стран, из-за чего он до сих пор не вступил в силу.США подписали ДВЗЯИ одними из первых уже в сентябре 1996 г. Однако он до сих пор не ратифицирован, и формально Вашингтон не обязан соблюдать его условия. Впрочем, фактически США соблюдали мораторий на испытания – они полностью прекратили все такие мероприятия еще до появления официального соглашения.В 2018 г. была принята новая ядерная доктрина США. Среди прочего, этот документ учитывает состояние и перспективы ядерных арсеналов и предлагает пути его развития. В связи с постепенным списанием морально и физически устаревающих изделий было принято решение о возобновлении производства плутониевых элементов в ограниченных количествах, менее 80-100 ед. в год.Испытания подобных изделий могут осуществляться по отработанным методикам без подрыва. Однако такой подход сталкивается с критикой, и возникает необходимость в проведении полноценных испытаний подрывом. Действительно ли нужны подобные мероприятия – большой вопрос. Как теперь выясняется, теперь его обсуждают на самом высоком уровне, и однозначного ответа пока нет.Как видим, складывается весьма интересная ситуация. США с самого начала аккуратно соблюдали условия Договора о запрещении испытаний в трех средах. С 1992 г. они вообще не проводят ядерные испытания, а в 1996-м подписали ДВЗЯИ. С другой стороны, последний до сих пор не ратифицирован Вашингтоном. Более того, этот Договор все еще не действует из-за отсутствия необходимых участников.Таким образом, никакое соглашение формально не запрещает США проводить новые ядерные испытания – но только на подземных «площадках». Отказ от подобных мероприятий является проявлением «доброй воли» Вашингтона. Однако имеет место любопытный казус. Возобновление испытаний прямо противоречит целям и задачам ДВЗЯИ – а это уже нарушает условия Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.Как именно США будут выходить из этой ситуации – неясно. Впрочем, последние события на международной арене позволяют предполагать, что решение будет самым простым и выгодным для Вашингтона. Что касается возможной критики со стороны других стран, то на нее попросту не обратят внимания.Необходимо напомнить, что до недавнего времени США участвовали в целом ряде международных договоров в сфере ядерного и иного вооружения. Однако с некоторых пор количество действующих соглашений постоянно сокращается, причем именно по американской инициативе.Первым прекратил свое действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Теперь США выходят из Договора по открытому небу. В следующем году заканчивается действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, и его продление или замена пока остаются под вопросом. Судя по последним новостям, в ближайшем времени Вашингтон может отказаться от условий неактивного ДВЗЯИ.Таким образом, американское военное и политическое руководство явно показывает свое отношение к международным договорам, не соответствующим его взглядам. Вашингтон требует включать в договоры выгодные для себя условия – либо выходит из них и снимает с себя все обязанности.Согласно новостям последнего времени, в Вашингтоне еще не определились с необходимостью возобновления ядерных испытаний. Некоторые из имеющихся факторов могут требовать проведение таких мероприятий, но доступные технологии и методики позволяют обходиться без полноценных подрывов. В ближайшем будущем американские власти могут определить, стоит ли продолжать прежние работы или возобновлять полномасштабные подрывы.Можно предполагать, что в таких спорах последнее слово будет за учеными и инженерами, непосредственно занимающимися развитием ядерных вооружений. Однако тестовые взрывы могут быть «сигналом» третьим странам, и потому в споре примут участие политики со своими взглядами и планами. Все это серьезно затрудняет прогнозирование дальнейших событий.Тем временем, другие страны получают возможность продемонстрировать свое стремление к миру. Так, Россия в 1996 г. подписала ДВЗЯИ и ратифицировала его в 2000-м. Несмотря на фактическое бездействие этого соглашения, наша страна не проводит ядерные испытания. В сентябре прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что наша страна готова придерживаться ограничений, если другие государства тоже будут соблюдать их. Что решат в Вашингтоне, и какой будет реакция Москвы или других столиц – покажет время. Рябов Кирилл Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





6 Источник Похожие новости Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней "Черная война" в США: худшее еще впереди Лопатой и киркой: как Россия удержала контроль над окраинами В Конгрессе испугались "усиления Путина" из-за выхода США из ДОН Отражение массированной атаки БПЛА: вопросы тактики по опыту Сирии и Ливии Жаль, что я не Собянин Новости партнеров