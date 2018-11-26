Возобновлено судоходство по Керченскому проливу

Проход по Керченскому проливу открыт для движения гражданских судов, сообщил генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

«С 03:00 канал открыт, движение судов возобновлено», — цитирует «Крыминформ» Волкова.

По его словам, утром было объявлено, что можно готовить суда и начинать проводку по Керчь-Еникальскому каналу в Керченском проливе.

ФСБ России ранее заявила, что три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу. Они были задержаны.

Сотрудник пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Антон Лозовый заявил, что задержанные три корабля ВМС Украины доставляются в порт Керчи.