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Возобновить перелеты в Россию: Автор исков против Порошенко поставил три условия Киеву

11 июня 2019, 02:54  •  83 • В мире
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, который ранее подал несколько исков против бывшего президента Петра Порошенко, призвал к возобновлению авиасообщения с Россией.
Новые власти Украины должны снять ранее введенный запрет на авиасообщение с Россией. Об этом заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Напомним, что Портнов стал автором нескольких исков в отношении Петра Порошенко.
Юрист отметил, что новые власти должны не только начать процедуру восстановления авиасообщения с Россией, но также отказаться от блокады Донбасса и блокировки соцсетей.
По словам Портнова, люди должны сами выбирать, что им делать и что нет.
"Я считаю это все глупостью, новая власть должна отменить блокаду авиасообщения (с Россией - ред.), социальных сетей и экономическую блокаду в Донбассе. Должна быть либеральность. Люди должны сами выбирать, что им делать и что нет", - заявил в понедельник Портнов в эфире телеканала NewsOne.

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