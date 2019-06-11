Возобновить перелеты в Россию: Автор исков против Порошенко поставил три условия Киеву

Новые власти Украины должны снять ранее введенный запрет на авиасообщение с Россией. Об этом заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Напомним, что Портнов стал автором нескольких исков в отношении Петра Порошенко.

Юрист отметил, что новые власти должны не только начать процедуру восстановления авиасообщения с Россией, но также отказаться от блокады Донбасса и блокировки соцсетей.

По словам Портнова, люди должны сами выбирать, что им делать и что нет.

"Я считаю это все глупостью, новая власть должна отменить блокаду авиасообщения (с Россией - ред.), социальных сетей и экономическую блокаду в Донбассе. Должна быть либеральность. Люди должны сами выбирать, что им делать и что нет", - заявил в понедельник Портнов в эфире телеканала NewsOne.