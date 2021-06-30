«Возникло недопонимание»: брата Кокорина оштрафовали за перепалку с полицией в центре Москвы

Пресненский райсуд города Москвы оштрафовал младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла и его друга Карена Григоряна на 4 тыс. рублей каждого за перепалку с полицией. Инцидент произошёл утром 30 июня у здания Центра международной торговли, где днём прошла прямая линия с Владимиром Путиным. Адвокат Кокорина заявил, что между его подзащитным и правоохранителями произошло недопонимание. Однако, по другой версии, молодые люди пытались попасть в ресторан без QR-кода.

Кирилл Кокорин, младший брат футболиста итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, стал участником очередной скандальной истории. Его вместе с приятелем Кареном Григоряном задержали за перепалку с полицией у одного из кафе в центре Москвы.

По одной из версий, утром 30 июня Кокорин и Григорян якобы намеревались попасть в ресторан на территории Центра международной торговли без QR-кодов, которые позволяют посещать заведения общепита в период действия ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Кроме того, в этот день на территории центра было запланировано проведение «Прямой линии» с Владимиром Путиным.

Между администрацией заведения и гостями завязалась словесная перепалка, которая впоследствии, по сообщениям СМИ, переросла в драку и окончилась задержанием молодых людей, которых доставили в отделение МВД по Пресненскому району.

В свою очередь, адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик рассказал, что молодых людей задержали после того, как они припарковали машину рядом с местом, которое было оцеплено полицией. После просьбы сотрудников правопорядка уехать завязалась словесная перепалка, окончившаяся задержанием. Он отметил, что произошло недопонимание и никакой драки на самом деле не было.

«Произошло недопонимание между сотрудниками полиции и ребятами. Припарковались рядом с местом, которое был оцеплено сотрудниками полиции. Ребят попросили покинуть это место. Они вышли из авто и спросили, почему должны покинуть данное место. Сотрудники задержали их», — рассказал адвокат РИА Новости.

Пресненский районный суд города Москвы рассмотрел дело об административном нарушении Кокорина и Григоряна и признал их виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Санкция статьи предусматривает штраф от 2 до 4 тыс. рублей, арест на 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

«Кокорин К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей. Григорян К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей», — сообщила пресс-служба суда.

Прошлые конфликты

Напомним, ранее Кирилл Кокорин уже становился участником громкого скандала. 8 октября 2018 года братья Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы после участия в драках в центре Москвы. В результате потасовки пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

В тот день компания сначала поспорила с водителем. Словесная перепалка переросла в драку, после чего водитель был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

После этого друзья направились в «Кофеманию», где завтракали Пак и Гайсин. Компания молодых людей вела себя неприлично, и чиновники сделали им замечание. В ходе конфликта Александр Кокорин ударил Пака стулом.

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы признал футболистов и их друзей виновными по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ст. 116 УК РФ «Побои» и приговорил братьев Кокориных к году и шести месяцам заключения, а Мамаева и Протосовицкого — к году и пяти месяцам.

Свидетелем по уголовному делу проходил тот самый Карен Григорян, который был задержан в среду утром вместе с Кокориным-младшим.

Мамаев и Кокорины отбывали наказание в ИК-4 в Белгородской области, а Протасовицкий был этапирован в Брянскую область.

В сентябре того же года Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об УДО. 17 сентября они вышли на свободу. В ноябре на свободу вышел и Протасовицкий.

В августе 2020 года Мосгорсуд пересмотрел приговор Кириллу Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому, заменив сроки на год исправительных работ. С них были сняты обвинения в хулиганстве. Однако суд оставил в силе приговор Александру Кокорину, который он намерен обжаловать в Верховном суде.