Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
Никита Михалков уместил в 10 слов итоги встречи Путина и Байдена
Главная / В России

«Возникло недопонимание»: брата Кокорина оштрафовали за перепалку с полицией в центре Москвы

30 июня 2021, 18:40  •  103 • В России
Пресненский райсуд города Москвы оштрафовал младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла и его друга Карена Григоряна на 4 тыс. рублей каждого за перепалку с полицией. Инцидент произошёл утром 30 июня у здания Центра международной торговли, где днём прошла прямая линия с Владимиром Путиным. Адвокат Кокорина заявил, что между его подзащитным и правоохранителями произошло недопонимание. Однако, по другой версии, молодые люди пытались попасть в ресторан без QR-кода.
 
АГН «Москва» © Игорь Иванко
 

Кирилл Кокорин, младший брат футболиста итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, стал участником очередной скандальной истории. Его вместе с приятелем Кареном Григоряном задержали за перепалку с полицией у одного из кафе в центре Москвы.

По одной из версий, утром 30 июня Кокорин и Григорян якобы намеревались попасть в ресторан на территории Центра международной торговли без QR-кодов, которые позволяют посещать заведения общепита в период действия ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Кроме того, в этот день на территории центра было запланировано проведение «Прямой линии» с Владимиром Путиным.

Между администрацией заведения и гостями завязалась словесная перепалка, которая впоследствии, по сообщениям СМИ, переросла в драку и окончилась задержанием молодых людей, которых доставили в отделение МВД по Пресненскому району.

В свою очередь, адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик рассказал, что молодых людей задержали после того, как они припарковали машину рядом с местом, которое было оцеплено полицией. После просьбы сотрудников правопорядка уехать завязалась словесная перепалка, окончившаяся задержанием. Он отметил, что произошло недопонимание и никакой драки на самом деле не было.

«Произошло недопонимание между сотрудниками полиции и ребятами. Припарковались рядом с местом, которое был оцеплено сотрудниками полиции. Ребят попросили покинуть это место. Они вышли из авто и спросили, почему должны покинуть данное место. Сотрудники задержали их», — рассказал адвокат РИА Новости.

Пресненский районный суд города Москвы рассмотрел дело об административном нарушении Кокорина и Григоряна и признал их виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Санкция статьи предусматривает штраф от 2 до 4 тыс. рублей, арест на 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

«Кокорин К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей. Григорян К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей», — сообщила пресс-служба суда.

Прошлые конфликты

 

Напомним, ранее Кирилл Кокорин уже становился участником громкого скандала. 8 октября 2018 года братья Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы после участия в драках в центре Москвы. В результате потасовки пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

В тот день компания сначала поспорила с водителем. Словесная перепалка переросла в драку, после чего водитель был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

После этого друзья направились в «Кофеманию», где завтракали Пак и Гайсин. Компания молодых людей вела себя неприлично, и чиновники сделали им замечание. В ходе конфликта Александр Кокорин ударил Пака стулом.

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы признал футболистов и их друзей виновными по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ст. 116 УК РФ «Побои» и приговорил братьев Кокориных к году и шести месяцам заключения, а Мамаева и Протосовицкого — к году и пяти месяцам.

Свидетелем по уголовному делу проходил тот самый Карен Григорян, который был задержан в среду утром вместе с Кокориным-младшим.

Мамаев и Кокорины отбывали наказание в ИК-4 в Белгородской области, а Протасовицкий был этапирован в Брянскую область.

В сентябре того же года Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об УДО. 17 сентября они вышли на свободу. В ноябре на свободу вышел и Протасовицкий. 

В августе 2020 года Мосгорсуд пересмотрел приговор Кириллу Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому, заменив сроки на год исправительных работ. С них были сняты обвинения в хулиганстве. Однако суд оставил в силе приговор Александру Кокорину, который он намерен обжаловать в Верховном суде.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






103
Источник
Похожие новости
30 июня 2021, 02:10
«Для предупреждения нарушения границы»: в Минобороны РФ рассказали об инциденте с фрегатом ВМС Нидерландов в Чёрном море
28 июня 2021, 12:35
Под стражей на два месяца: в Москве арестовали трёх офицеров ФСБ
28 июня 2021, 16:15
«Дела лучше, чем были»: как вывезший своих детей из Швеции Денис Лисов обосновался в России
28 июня 2021, 10:45
«Работает под водой и на суше»: на что способен новый российский автомат для боевых пловцов
29 июня 2021, 01:25
На основе пептидных антигенов: центр «Вектор» подал заявку на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
28 июня 2021, 22:40
«Доводы не нашли поддержки»: суд не стал арестовывать гражданина Китая, подозреваемого в торговле детьми
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июня 2021, 05:10
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
26 июня 2021, 09:20
Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали
24 июня 2021, 01:25
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элементарном
27 июня 2021, 14:40
Назначена дата главного госпереворота лета: "Вот, собственно, и всё"
24 июня 2021, 20:40
Инцидент с эсминцем получил продолжение: Британцам подготовили "тёплый приём"
28 июня 2021, 04:25
Никита Михалков уместил в 10 слов итоги встречи Путина и Байдена
25 июня 2021, 07:40
"Подставил моряков": Telegraph назвал автора британской провокации в Крыму
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.