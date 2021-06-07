«Возникла угроза национальной безопасности»: Путин утвердил выход России из ДОН

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Законодательная инициатива была внесена на рассмотрение Государственной думы главой государства, парламентарии поддержали её 19 мая, а 2 июня законопроект утвердили члены Совета Федерации. В Кремле отметили, что ранее США под надуманным предлогом вышли из соглашения, и дальнейшее участие РФ в договоре создавало угрозу для её национальной безопасности. Между тем официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова напомнила о многочисленных нарушениях соглашения, которые допускали не только Соединённые Штаты, но и другие страны Запада.

В понедельник, 7 июня, Владимир Путин подписал федеральный закон «О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу», сообщила пресс-служба Кремля.

«Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», — говорится в документе.

Как отмечается в справке Государственно-правового управления, соглашение было ратифицировано Россией 26 мая 2001 года и способствовало значительному укреплению доверия в военной сфере. Указывается, что Москва внесла существенный вклад в выполнение международного договора. Так, Россия первой создала и начала использовать цифровую аппаратуру наблюдения.

«США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств — участников договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесён серьёзный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации. В связи с этими обстоятельствами принято решение о выходе Российской Федерации из договора», — уточняется в тексте.

После утверждения Владимиром Путиным выхода из ДОН официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова разместила в своём Telegram-канале перечень всех нарушений Договора по открытому небу, которые допустили США и страны Запада.

В частности, она напомнила, что Соединённые Штаты в 2015 году сделали невозможным проведение наблюдательных полётов над своей территорией, отказавшись предоставить достаточное количество промежуточных посадок для российских самолётов Ан-30Б, а также устанавливали не предусмотренные ДОН и противоречащие рекомендациям ИКАО ограничения.

«Своими заявлениями и действиями США подстрекали другие государства-участники (прежде всего Грузию) к нарушению ДОН. Они также направляли для выполнения миссий «открытого неба» старые самолёты в неудовлетворительном техническом состоянии, что создавало угрозу жизни и здоровью американских и российских участников полётов», — написала она.

Захарова также привела ряд ситуаций, в которых у России возникли претензии к другим странам, в числе которых Великобритания, Франция, Норвегия, Канада, Польша, Турция и Грузия.

Вдобавок, она отметила, что российские усилия по сохранению Договора по открытому небу не нашли отклика ни в Вашингтоне, ни в других столицах стран-союзников США.

«И хотя государства-участники поддерживали ДОН, высказывали сожаление в связи с решением Дональда Трампа, но вместе с тем солидаризировались в оценке, что такой шаг США был «обоснованным». Более весомые российские озабоченности нашими партнёрами, как обычно, игнорировались», — констатировала официальный представитель МИД.

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Россия понесла бы значительный ущерб, если бы сохранила своё участие в этом международном соглашении, считает заслуженный военный лётчик, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов. По его словам, Москва просто приняла ответные меры на действия Вашингтона.

«Согласно такому походу, действия нашего государства, Минобороны и МИД были правильными и однозначными. Это был демонстративный шаг со стороны США. Выполнение договора давало большую возможность идти к миру или гарантированно обеспечивать мирное существование государств, а на сегодняшний день первыми провокационный шаг сделали Соединённые Штаты, направившие всё на развал этих мирных договорённостей», — сказал собеседник RT.

Россия вынуждена предпринимать шаги, подобные выходу из Договора по открытому небу, заявил RT депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его словам, система мировой безопасности разрушается США в одностороннем порядке, поскольку Америка выходит из международных соглашений.

«Таким образом, раз уж система миропорядка, касающаяся безопасности, рушится, то и мы не собираемся в убыток себе придерживаться старых договорённостей. Вас не устраивает Договор по открытому небу — значит, и вы в наши воздушные границы не войдёте. На каждое агрессивное действие получите противодействие», — заметил парламентарий.

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Напомним, что в мае 2020 года Дональд Трамп (занимавший в тот момент пост президента США) объявил о выходе Америки из Договора по открытому небу якобы в связи с несоблюдением установленных регламентов со стороны России. Спустя полгода процедура выхода Вашингтона из соглашения завершилась.

15 января 2021-го МИД России объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. 11 мая Владимир Путин направил на рассмотрение Госдумы проект соответствующего федерального закона. 19 мая закон был принят Государственной думой, 2 июня одобрен Советом Федерации.

При этом в конце мая Вашингтон уведомил Москву об отсутствии намерений возвращаться к соблюдению ДОН. В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что «вся полнота ответственности за развал договора лежит на США».

«Убеждены, что США совершили ещё одну грубую политическую ошибку. Они упустили шанс на разумной основе внести позитивный вклад в задачу укрепления безопасности Европы. Не укрепится в конечном счёте и их собственная безопасность. Россия на протяжении длительного времени делала всё возможное для сохранения ДОН. Мы были терпеливы и дали администрации США возможность пересмотреть ранее принятое близорукое решение. Однако этого не произошло», — заявили в Министерстве иностранных дел РФ.