«Возникают вопросы»: почему генсек НАТО усомнился в прочности отношений Европы и Северной Америки

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «возникают вопросы» о прочности отношений между Европой и Северной Америкой. Он упомянул оборонное партнёрство AUKUS между США, Великобританией и Австралией, а также ситуацию вокруг ухода натовских войск из Афганистана. По словам Столтенберга, Европа и Северная Америка всегда должны серьёзно относиться к разногласиям и «стараться их разрешать». Он также отметил важность единства НАТО, поскольку перед альянсом «предстаёт мир, в котором больше опасностей», в частности якобы со стороны «более агрессивной России». По мнению экспертов, Столтенберг за счёт очередных нападок на Москву пытается консолидировать НАТО и нормализовать союзнические отношения внутри блока.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о наличии вопросов относительно прочности связей между Европой и Северной Америкой.

«Возникают вопросы о прочности отношений, связывающих Европу и Северную Америку. (Вопросы. — RT) и о сделке AUKUS между Австралией, Великобританией и США, и о нашем уходе из Афганистана. Мы всегда должны серьёзно относиться к нашим разногласиям и стараться их разрешать», — сообщил Столтенберг во время онлайн-мероприятия, организованного Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом.

При этом генсек альянса подчеркнул, что это якобы не меняет «общей картины», а также не отменяет «важности совместных действий Европы и Северной Америки в рамках НАТО».

«На деле, сегодня необходимость в трансатлантическом единстве ощущается острее, чем в любой другой период с момента окончания холодной войны, поскольку мы переживаем решающий момент для нашей общей безопасности, когда перед нами предстаёт мир, в котором больше опасностей и сильнее конкуренция», — отметил он.

Столтенберг заявил об угрозе, которая якобы исходит от России. По его словам, за рубежом РФ стала «действовать агрессивнее».

«Мы добились значительного прогресса и приспособили НАТО в том числе реагировать на более агрессивную Россию, — сказал генеральный секретарь НАТО. — Но в то же время я считаю, что мы должны понимать, что отношения между трансатлантической семьёй НАТО и Россией находятся на самой низкой точке с момента окончания холодной войны».

И с этой опасностью, якобы исходящей со стороны РФ, а также с другими трудностями, по мнению Столтенберга, Европа и Северная Америка не могут справиться по отдельности.

«Никто из нас не сможет справиться с этими вызовами в одиночку. Ни одна страна, какой крупной бы она ни была. И ни один континент, каким богатым бы он ни был. Ни США, ни Европа (не справятся. — RT) в одиночку», — подчеркнул он, добавив, что совместными усилиями страны НАТО «подстраиваются под всё более нестабильный мир».

«Сохранить единство»

Как отметил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, за счёт тезисов о прочности связей Европы и Северной Америки Столтенберг хочет занять позицию модератора, который пытается нормализовать союзнические отношения внутри блока.

«Для генсека НАТО самая важная задача — во что бы то ни стало сохранить трансатлантическое единство и солидарность. Это при том, что альянс явно переживает не лучшие времена. Не стоит также забывать, что, хотя Столтенберг и является генеральным секретарём военно-политической организации НАТО, во главе которой стоят США, сам он всё-таки в большей степени относится к политическому истеблишменту Европы. Именно поэтому он прекрасно понимает, что существование блока невозможно без уважительного отношения к интересам европейских государств. По этой причине он и затрагивает эту тему», — пояснил Данюк, подчеркнув, что степень прочности связей Европы и Северной Америки — это действительно очень большой вопрос.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

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Как рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, ставшие уже традиционными заявления Столтенберга о пресловутой «российской угрозе» — попытка отвлечь внимание от промахов США и их союзников, а также хоть как-то консолидировать НАТО.

«Ведь говорить об усилении единства блока намного проще, продолжая искусственно культивировать образ России как врага. Все разговоры такого толка уже стали догмой для Североатлантического альянса, которую регулярно надо подпитывать новой, пусть и не соответствующей реальности информацией», — сказал эксперт.

Европейская позиция

Между тем на фоне заявлений Столтенберга о вопросах прочности связей между Европой и Северной Америкой страны ЕС договорились повысить способность Европейского союза «действовать автономно», в частности, в сфере обороны. Об этом говорится в выводах главы европейского совета Шарля Мишеля по итогам неформального саммита ЕС в Словении.

«Чтобы стать эффективнее и настойчивее на международной арене, Европейскому союзу необходимо повысить свою способность действовать автономно», — сообщается в соответствующем документе, опубликованном на сайте Европейского совета.

В частности, речь идёт о самостоятельных действиях ЕС в сфере безопасности и обороны.

«В ноябре 2021 года высокий представитель Жозеп Боррель представит первый черновик программы «Стратегический компас». В декабре мы вернёмся к нему. В марте утвердим на плановом заседании Европейского совета по вопросам обороны. Между тем, мы будем продвигаться по другим существующим направлениям в сфере обороны и безопасности», — сказал Шарль Мишель.

Он также проинформировал, что страны ЕС будут работать над принятием «новой политической декларации с НАТО» до саммита альянса в июне 2022 года.

22 сентября о пересмотре стратегической концепции блока заявляла и глава Минобороны Франции Флоренс Парли во время выступления в сенате. По её словам, с такой инициативой выступили Париж и Берлин, поводом стало создание AUKUS, а также разрыв Канберрой контракта на покупку французских ударных субмарин.

«Позиция США относительно французского контракта на поставки подводных лодок стала очередным подтверждением того, что мы констатируем уже на протяжении многих месяцев: в НАТО в настоящее время полностью отсутствует политический диалог», — приводит ТАСС слова Парли.

Она также отметила, что последние месяцы в жизни альянса были неспокойными, и напомнила о поспешном и несогласованном выводе войск из Афганистана. Как подчеркнула глава французского оборонного ведомства, «быть союзником не означает быть заложником интереса другого» государства.

«Эта работа (пересмотр стратегической концепции НАТО. — RT) позволит нам прояснить стратегическую концепцию в перспективе предстоящего саммита НАТО в Мадриде и скоординировать её с дорожной картой ЕС «Стратегический компас», — заявила она.

Штаб-квартира ЕС

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Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что «важной частью» внешнеполитической концепции «Стратегический компас» будет идея создания «сил начального развёртывания, этого мобилизационного потенциала в виде достаточно мощных вооружённых сил».

Как уточнил Боррель, 5 тыс. военных для собственных ВС Евросоюза — «реальная цифра», которую военные эксперты, по его словам, «считают достаточной для выполнения задач нового типа в условиях современной войны».

«Дистанцироваться от НАТО»

По словам Никиты Данюка, страны Европы всё чаще говорят о необходимости обрести больше независимости и суверенности, в том числе и в военном отношении.

«Ещё интенсивнее, чем прежде, звучат призывы создать общеевропейскую армию, а также дистанцироваться от НАТО. При этом толчком к усилению данных процессов стало нестратегическое мышление Соединённых Штатов, которые в рамках AUKUS передадут технологии для постройки атомных подлодок Австралии, которая из-за этого отказалась от французских субмарин. Сюда же примешивается и история с выводом войск из Афганистана, когда США не посоветовались со своими европейскими партнёрами, хотя осознавали, что этот шаг негативно отразится в первую очередь на Европе, в частности, из-за наплыва беженцев», — сказал аналитик.

Однако США ставят свои интересы выше интересов своих европейских партнёров, отметил Данюк. По его словам, если раньше Вашингтон хотя бы пытался договориться с Брюсселем, то теперь американские власти действуют бескомпромиссно и в ультимативном порядке.

«Последние действия и заявления европейских политиков говорят о том, что ЕС не готов мириться с ситуацией, когда США и её ближайшие союзники, прикрываясь вопросами безопасности, выдают свои интересы за интересы всего блока», — считает эксперт.

С аналогичной позицией выступает и Константин Блохин. По его словам, решать проблемы НАТО, к чему призывает генсек альянса, можно лишь на основе равноправного партнёрства, которого в блоке не наблюдается.

«После истории с AUKUS и выводом войск из Афганистана стало очевидно, что США требуют к себе и к НАТО в целом лояльности со стороны Европы, при этом особо не прислушиваясь к проблемам стран ЕС. У Вашингтона единственная цель — решить собственные задачи. И такой подход ещё сильнее раскалывает Запад, заставляет европейские государства искать свой собственный независимый путь развития, в первую очередь в сфере обороны. И ЕС на фоне всех этих противоречий внутри НАТО и растущего недоверия к США будет ещё активнее работать над созданием собственной армии, что усилит внешнеполитическую субъектность Европы», — заключил он.