|
Возьмёте Россию на слабо? Депутат предложил радикальный способ заставить США нас бояться
29 ноября 2020, 22:05 • 89 • Политика
В Госдуме предложили стрелять по провокаторам у российских границ. "Вот если наши границы кто-то нарушает, то, наверное, сначала стрелять надо в воздух - можно дважды, три раза. Если не помогает, надо уничтожать противника", - сказал зампред по обороне Александр Шерин.
В ответ на провокации у российских границ необходимо отвечать огнём на поражение, а не гневными письмами и заявлениями. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин.
Речь идёт о недавних инцидентах у морских и воздушных границ России. Последним из них стал перехват российским истребителем Су-27 самолёта-разведчика Военно-воздушных сил (ВВС) США над Чёрным морем.
По мнению Шерина, Россия излишне сдержанно реагирует на провокации. Зампред Госдумы по обороне предлагает уже начинать стрелять. Для начала хотя бы предупредительно, а потом - на поражение.
Он добавил, что России необходимо определить чёткую грань, где действительно нужно сдерживаться и не поддаваться на провокации, и где речь идёт о репутации государства и престиже нации.
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 ноября 2020, 16:40
|
25 ноября 2020, 08:05
|
23 ноября 2020, 10:15
|
25 ноября 2020, 02:35
|
27 ноября 2020, 09:35
|
28 ноября 2020, 23:10
|
25 ноября 2020, 04:25