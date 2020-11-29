Возьмёте Россию на слабо? Депутат предложил радикальный способ заставить США нас бояться

В ответ на провокации у российских границ необходимо отвечать огнём на поражение, а не гневными письмами и заявлениями. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин.

Речь идёт о недавних инцидентах у морских и воздушных границ России. Последним из них стал перехват российским истребителем Су-27 самолёта-разведчика Военно-воздушных сил (ВВС) США над Чёрным морем.

По мнению Шерина, Россия излишне сдержанно реагирует на провокации. Зампред Госдумы по обороне предлагает уже начинать стрелять. Для начала хотя бы предупредительно, а потом - на поражение.

Вот если наши границы кто-то нарушает, то, наверное, сначала стрелять надо в воздух - можно дважды, три раза. Если не помогает, надо уничтожать противника, - сказал Шерин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Он добавил, что России необходимо определить чёткую грань, где действительно нужно сдерживаться и не поддаваться на провокации, и где речь идёт о репутации государства и престиже нации.