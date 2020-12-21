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Возьмёт ли Коломойский реванш у Ахметова и Зеленского?
21 декабря 2020, 23:00 • 383 • Украина
2020 год оказался богатым на события в украинском олигархическом террариуме. Позиции Игоря Коломойского, триумфально вернувшегося из изгнания после победы Владимира Зеленского, были сильно потеснены Ринатом Ахметовым. Не благоволит ему и внешнеполитическая обстановка — президентом США стал его «давний друг» Джо Байден. Однако «непотопляемый» олигарх сдаваться не намерен.
Выборы-2019 стали «звездным часом» для Коломойского, который еще в 2016 году оказался в опале – уголовные дела о хищении нефти, расследование вывода бюджетных средств через «Приватбанк», национализация последнего и скорый отъезд в Женеву. Раскрученный медиа империей олигарха Зеленский после своей победы сделал возможным его возвращение в страну, а главное – в большую политическую игру. По итогам смены власти Коломойский получил фактически целиком подконтрольное правительство во главе с Алексеем Гончаруком, а также Офис президента со своим человеком в лице его руководителя Андрея Богдана. Новый расклад открывал Коломойскому широкие возможности, чем он и поспешил воспользоваться.
Фронт наступления был широким: олигарх планировал вернуть себе утраченный «Приватбанк», восстановить былое влияние в «Укрнафте», снизить тарифы на электроэнергию для своих производственных активов и взять под контроль последнюю государственную энергокомпанию «Центрэнерго». Две последние задумки являлись прямым ударом по энергетической империи Рината Ахметова, который, напротив, тогда начал выпрашивать у Зеленского повышения тарифов и готовил почву для приватизации «Центрэнерго». Еще один фронт наступления касался законопроекта №1210, предполагавшего увеличение ренты на добычу железной руды, что сильно било по металлургическому сегменту холдинга Ахметова. Наконец, активизация расследования угольных афер последнего на пару с Петром Порошенко в схеме «Роттердам+» также приписывалась Коломойскому.
Понятное дело, что столь бурная деятельность не могла не вызвать ответной реакции.
Ринат Ахметов пошел в контрнаступление. Первый бой «энергетический король» дал в своей главной сфере влияния, на которую позарился Коломойский. Ахметов умело отыграл решение об импорте дешевой электроэнергии из России, которое ранее привело к снижению тарифа в пользу Коломойского. На российское электричество был вновь введен запрет, причем метод давления на власти в этом вопросе едва ли носил дипломатический характер – олигарх сбавил обороты производства энергии на Бурштынской и Приднепровской ТЭС и под угрозой масштабного блэкаута добился своего.
Реагировать на непомерные аппетиты Коломойского пришлось и Владимиру Зеленскому, потому что некоторые пожелания хозяина телеканала «1+1», шли вразрез с пожеланиями хозяев украинского бюджета – МВФ. В фонде сразу дали понять, что попытки вернуть «Приватбанк» в пользу бывших хозяев ставит под угрозу украинскую кредитную программу, и в целом это создаст атмосферу недоверия между Киевом и западными партнерами. Пожертвовать этим президент никак не мог и власти послушно начали готовить «антиколомойский» закон, который должен был поставить точку в истории с национализацией банка «Приват». Параллельно Зеленский, уже твердо решивший избавиться от своего «токсичного» покровителя, начал готовить почву для зачистки людей олигарха. В феврале 2020 года со скандалом был отправлен в отставку глава Офиса президента и персональный юрист олигарха Андрей Богдан – один из ключевых его лоббистов. Затем начался процесс смены «правительства Коломойского», которое в марте 2020 года возглавит Денис Шмыгаль. Он же бывший директор Бурштынской ТЭС, принадлежащей холдингу «ДТЭК» Ахметова.
С этого момента начинается эпоха доминирования интересов клана Ахметова. Весной в Киеве благополучно принимается «Антиколомойский закон», что становится серьезным препятствием к возвращению «Приватбанка» в руки бывшего хозяина. Коломойский также полностью теряет контроль над энергетикой, которую возглавляет чиновник из колоды Ахметова – Ольга Буславец. «Центрэнерго» вычищают от его смотрящих. Зависает инициатива предыдущего правительства о повышении ренты на добычу железной руды. И устраняется самая главная угроза для империи Ахметова – прекращается уголовное дело «Роттердам+». На протяжении всего 2020 года расследование о масштабных хищениях, которые СБУ оценила в 18,87 млрд грн. (свыше 750 млн. долларов), стремительно разваливается и к концу года дело официально закрывается.
Не лучшим образом складывается и внешнеполитическая обстановка для вновь без пяти минут опального олигарха. На выборах в США побеждает Джо Байден, который на недавно опубликованных скандальных пленках называл Коломойского «занозой в заднице». И оснований для столь нелестной характеристики более, чем достаточно. Как известно, против олигарха уже давно ведется расследование ФБР об отмывании денег в США. Эта силовая структура при Трампе была под контролем демократов, однако республиканцы прилагали много усилий, чтобы сдерживать ход расследования. Ведь в рядах партии были лица, заинтересованные в свободе Игоря Валерьевича. В частности, следы махинаций олигарха вели в город Кливленд, штат Огайо, где сенатором является республиканец Роб Портман, вероятно извлекавший немалую выгоду от инвестиций группы «Приват» в свой штат. Кроме того, Коломойский в 2019 году увеличил закупки американской нефти на «Кременчугский» НПЗ, что также одобрялось нефтяным лобби республиканцев.
Поэтому «Днепропетровский король» решился под конец года на стремительный марш-бросок. Еще в конце октября он сделал «ход конём» на шахматной доске украинской политики и проплатил решение Конституционного суда о признании незаконным уголовное наказание за ложные сведения в декларациях чиновников. Этим он подложил Владимиру Зеленскому гигантскую свинью, потому что решение возымело далеко идущие последствия: из-за разбирательства вокруг решения КСУ в МВФ решили отложить с перечислением очередного транша, хотя ранее ожидалось, что деньги поступят на счета украинского Минфина уже в текущем году. Учитывая разгорающийся бюджетный кризис, отсутствие внешней поддержки является крайне болезненным событием для властей.
Таким образом олигарх отомстил Зеленскому за предательство и рокировку с Ахметовым. Но главное, Коломойский показал, что даже без своих людей в тех или иных структурах – нет вопросов, которые нельзя решить за большие деньги.
Еще один мощный ход Коломойский намеревался совершить, двинув лояльную фигуру на должность министра энергетики, дабы ударить по монополии Ахметова. Начиная с марта 2020 года, когда ушло в отставку правительство Алексея Гончарука, министерство энергетики так и не обрело полноценного министра и управлялось исполняющим обязанности. Такой формат позволил Ринат Ахметому и его «персональному» новому премьеру Денису Шмыгалю провернуть много выгодных дел для своей энергетической империи. Однако в декабре Верховная Рада, а точнее пресловутая группа «депутатов Коломойского», приняла закон, существенно ограничивающий полномочия исполняющего обязанности министра. И следом было предложено вынести на голосование в Раду вопрос о назначении министром энергетики бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко.
Впрочем, маневр провалился и большинства голосов кандидатура Витренко не получила. Повторное голосование состоится в январе 2021 года. Для Коломойского сейчас критически важно вырвать Минэнерго из-под влияния Ахметова, создав ему оппозицию в виде владельцев крупных промышленных активов, страдающих от повышения тарифа. К этой публике уже присоединился трубный магнат и спонсор демократической партии США Виктор Пинчук, также теряющий прибыль на дорогой энергии. «Энерго-оппозиция», в свою очередь станет опорой для восстановления позиций Коломойского.
Учитывая, что тучи над олигархом быстро сгущаются и, не ровен час, подойдет к финалу расследование в США, а также будут реанимированы уголовные дела в Украине – загнанный в угол Коломойский неизбежно пойдет в атаку. Следующий год обещает серьезную олигархическую драку, после которой, вероятно, должен остаться кто-то один: или Ахметов, или Коломойский.
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