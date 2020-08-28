"Возьмутся серьезно": возродят ли британцы военный флот Украины • 98 • Аналитика © Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde Морякам с туманного Альбиона предстоит непростая задача: превратить деградирующий военный флот Украины в реальную боевую силу. В ходе недавнего визита в Киев министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон возглавит международную программу по тренировке военнослужащих ВМСУ. По его словам, Украину нужно защитить от "агрессии Москвы" и сделать способной противостоять Черноморскому флоту России. О том, реально ли это, — в материале РИА Новости. Ржавый флагман По словам Уоллеса, возрождать украинские ВМС Великобритании помогут Канада, Дания и Швеция. Кроме того, поддержку окажут США и, возможно, другие государства. Украинских моряков будут натаскивать в навигации, оперативном планировании, водолазном деле, морской разведке, огневой подготовке и борьбе за живучесть корабля. Уоллес добавил, что уже скоро в Черное море придут британские военные "вымпелы" для совместных учений с Украиной. Потянет ли королевский флот столь почетную миссию — большой вопрос. В ВМСУ на сегодня числится 27 кораблей, не считая легких катеров и вспомогательных судов. Выполнять боевые задачи способны единицы. В июле в Сеть утекли документы Морского командования Украины о техническом состоянии флота. Выяснилось, что боеготовы лишь шесть "вымпелов". При инспекции остальных выявили множество недостатков: неработоспособные артиллерийские установки и зенитно-ракетные комплексы, неисправные РЛС и радиостанции, мертвые двигатели, трещины в корпусах и прочее. Подлинность этих документов никто не подтвердил, но плачевное состояние украинского флота уже давно ни для кого не секрет. Самый молодой корабль, флагман ВМСУ фрегат "Гетман Сагайдачный" спустили на воду еще в 1992-м. Он неоднократно ломался и немало времени провел в доках. В Сети есть множество снимков внутренних помещений фрегата. Ясно видно, что корабль попросту ржавый. Общая деградация Вооруженных сил Украины, военно-морской и судоремонтной инфраструктуры привела к тому, что даже флагман флота можно назвать боеготовым лишь условно. © РИА Новости / Стрингер Посетители на фрегате "Гетман Сагайдачный" во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины А ведь "Сагайдачный" — единственный корабль ВМСУ с хоть какими-то ударными возможностями. Недостроенный ракетный крейсер "Украина" продолжает ржаветь у причала Николаевского судостроительного завода. После распада Советского Союза республика, некогда строившая авианосцы, осилила лишь производство артиллерийских катеров проекта "Гюрза-М". В составе флота сегодня шесть этих малышей водоизмещением 38 тонн каждый. "Волчьи стаи" Зато украинское военное руководство не скупится на грозные заявления. В 2017-м сообщили о создании москитного флота, способного применять тактику "волчьей стаи". Предполагалось, что многочисленные бронекатера будут набрасываться на корабли Черноморского флота России и топить их по одному. Однако ни вооружение "Гюрзы-М", ни выучка украинских моряков не оставляет ВМСУ никаких шансов на успех. Это показал инцидент в Керченском проливе 25 ноября 2018-го, когда экипажи двух бронекатеров без сопротивления сдались российским пограничникам, выбросив белый флаг. В конце концов даже высшие офицеры ВМСУ признали: "волчьей стаей" Россию не загрызть. В марте 2019-го экс-главком Военно-морских сил вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что украинские катера абсолютно беззащитны перед противокорабельными ракетами Черноморского флота. Вряд ли изменят ситуацию и 16 американских патрульных катеров Mark VI, продажу которых Киеву одобрил в июне Госдеп. Их 30-миллиметровых пушек для возрождения флота явно недостаточно. Тем не менее противокорабельные возможности у ВМСУ есть. В июне украинские военные испытали крылатую ракету Р-360 комплекса "Нептун". Мобильные береговые установки успешно поразили морские мишени-лихтеры на расстоянии 80 километров от берега. А 23 августа 2020-го "Нептун" официально принят на вооружение ВСУ. Как утверждают разработчики, мощности ПКР хватит для того, чтобы потопить корабль водоизмещением до пяти тысяч тонн, а максимальная дальность достигает 300 километров. В планах — создание морской и авиационной версий ракеты. © Фото : УкрОборонПром Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" Успех Р-360 вскружил голову военному руководству Украины. Главком ВМСУ Алексей Неижпапа доложил о готовности начать против России полномасштабные боевые действия и атаковать новыми ракетами цели в Севастополе, а также корабли Черноморского флота. Российские политики и эксперты назвали это пустым бахвальством. Ведь если хоть один "Нептун" поразит цель, районы пуска накроет ответный залп "Калибров". В собственных интересах Намерение британцев тренировать украинских моряков и проводить совместные учения выглядит довольно странно. У Украины нет ни кораблей, ни инфраструктуры, чтобы хоть как-то приблизиться по боевым возможностям к Черноморскому флоту. В военно-морском отношении Россия сильнее даже не в разы, а на порядки. Впрочем, эксперты уверены, что у британцев совершенно другие цели и гальванизировать труп ВМСУ они собираются лишь для отвода глаз. © Міністерство оборони України Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87) и украинский ракетный катер "Прилуки" во время учений в акватории Черного моря "Инициативы Великобритании по активизации учебных военных действий в акватории Черного моря укладываются в один общий сценарий — это формирование зон напряженности по периметру границ России, — объяснил в эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин. — Представьте ситуацию: так называемый украинский военный флот, который представляет из себя металлолом, вдруг проводит совместные учения с Великобританией. Это значит, что ВМСУ используются как фактор прикрытия. Потому что с украинским флотом невозможно отрабатывать сколь-нибудь эффективные боевые действия". Эксперт уверен, что британцы, прикрываясь Украиной, обеспечат себе постоянное военное присутствие в Черном море, чтобы вести разведку российского побережья в собственных интересах и интересах главного заокеанского союзника. А ВМСУ продолжат ржаветь и деградировать, пока окончательно не превратятся в "москитный флот" на надувных лодках. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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