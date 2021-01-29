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Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке

29 января 2021, 08:15  •  775 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская иронично поддела украинского делегата, устроившего истерику из-за русских в ПАСЕ. Политик специально для представителя Незалежной припомнила говорящую пословицу.
В ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации, что было встречено негодованием со стороны украинских представителей. Так, депутат Алексей Гончаренко в своём выступлении попытался оскорбить наших политиков. "Знаете, господа Слуцкий и Толстой", - попытался оскорбить российских делегатов украинец, но смолк на полуслове.
Как ранее отметил сенатор Алексей Пушков, судя по этому выступлению, культурный и интеллектуальный уровень украинских представителей в ПАСЕ с 2014 года нисколько не изменился.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская на странице в Facebook также съязвила по поводу негодования Гончаренко.
"Напомню Алексею украинскую поговорку: "Не кажи гоп, поки не перескочиш", - иронично заметила она.
Поклонская отметила, что Киев направляет в Страсбург "озабоченных извращенцев", по всей видимости, чтобы показать "всю глубину проблемы и ущербность навязанной Украине политики в отношении России".
Она подчеркнула, что бескультурье и хамство со стороны украинских делегатов всё же удалось пресечь благодаря политической мудрости российских представителей.
"Политическая мудрость, дипломатия и выдержка членов нашей делегации взяла верх над бескультурьем и хамством со стороны представителей украинской власти. ПАСЕ подтвердила полномочия России. Это победа и хорошее начало года!" - написала она.

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