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Возмутительный жест Токаева. Дугин объяснил, чем опасны "аномалии" нового правительства
13 января 2022, 21:10 • 61 • Политика
Политолог, лидер международного Евразийского движения и главный редактор портала "Катехон" Александр Дугин указал на возмутительный жест президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Эксперт объяснил, чем опасны "аномалии" нового правительства республики.
Ситуация в Казахстане более-менее стабилизировалась, Токаев назначил новый кабинет министров. К власти среди прочих пришёл и Аскар Умаров, ставший министром информации.
В беседе с Царьградом Александр Дугин назвал нонсенсом назначение русофобов на высокие должности в дружественной нам стране. Это создаёт нездоровую атмосферу, тем более что в подавлении мятежа решающую роль сыграли войска ОДКБ и поддержка Россией президента Токаева.
Он считает аномальным явлением и плохим знаком назначать в такой ситуации на должность министра такую одиозную личность. Власть дали в руки этническому националисту.
Назначение Умарова - пощёчина России и евразийцам в целом. Собеседник признался, что этот жест президента Казахстана его возмутил.
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