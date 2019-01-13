«Возмутительная неточность»: Трамп отверг обвинения в сокрытии деталей переговоров с Путиным

Дональд Трамп заявил, что не скрывал деталей переговоров с Владимиром Путиным. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на «анонимные источники» сообщила, что глава Белого дома якобы утаивал от своей администрацией некоторые подробности бесед с российским лидером. Трамп заявил, что его встречи с Путиным не отличаются от переговоров с главами других государств. Между тем в палате представителей, возглавляемой демократами, уже заявили о проведении слушаний по вопросу «сомнительных контактов». Как считают эксперты, нагнетание ситуации вокруг действующего президента США и его якобы связей с Россией продолжится до выборов главы государства в 2020 году.

Дональд Трамп опроверг утверждения газеты The Washington Post о том, что скрывает детали переговоров с Владимиром Путиным. «Я ничего не скрываю. Мне совершенно это безразлично», — сказал Трамп в эфире Fox News.

Он также подчеркнул, что в его беседах с президентом России не было ничего необычного. Американский лидер задался вопросом, почему никого не интересуют его личные встречи с главами других стран.

«У меня было много встреч тет-а-тет, и никто никогда о них ничего не говорил. Но когда дело касается Путина, они говорят: «Что они обсуждали?». Мы говорили об очень позитивных вещах», — заметил глава Белого дома.

Трамп также добавил, что в ходе «отличной беседы» во время встречи в Хельсинки в июле 2018 года они с Путиным затронули множество различных тем, в том числе тех, которые «касаются Израиля». Добавим, что после саммита в финской столице американские СМИ раскритиковали главу Белого дома за «излишнюю мягкость» на переговорах.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на «анонимные источники» сообщило, что Дональд Трамп якобы скрывал от членов своей администрации детали разговоров с Владимиром Путиным.

В частности, после встречи в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге глава Белого дома якобы забрал себе записи переводчика, присутствовавшего на ней, и поручил не обсуждать это «с другими должностными лицами администрации».

Наряду с этим «источники» издания заявили об отсутствии подробных данных, в том числе в секретных документах, о пяти встречах лидеров РФ и США за последние два года.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс охарактеризовала статью The Washington Post как «возмутительно неточную».

«Либеральные СМИ два года безуспешно пытаются сфабриковать скандал о «сговоре» (штаба Трампа с Россией. — RT), вместо того, чтобы освещать тот факт, что президент Трамп, в отличие от Барака Обамы, позволявшего России и другим внешним противникам помыкать США, в отношении Москвы ведёт действительно жёсткую политику», — пояснила она.

Между тем члены Демократической партии в конгрессе не преминули возможностью на законодательном уровне обсудить упрёки в адрес 45-го президента США. Как заявили в комитете палаты представителей по иностранным делам, они намерены «докопаться до сути», поскольку Америка «заслуживает правды».

«Мы будем проводить слушания, посвящённые завесе тайн вокруг странных отношений Трампа с Путиным и его приспешниками, а также тому, как эти сомнительные контакты влияют на нашу национальную безопасность», — говорится в заявлении председателя комитета Элиота Энгеля.

«Давление на Трампа будет усиливаться»

Информацию «источников» газеты The Washington Post можно назвать сплетнями, считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Поскольку импичмент сейчас — история под вопросом, всё это останется на уровне слухов и непроверенной информации... Антитрамповские силы никуда не делись, и никто не отказался от своих обвинений — они периодически всплывают», — пояснил эксперт.

Он также связал материалд The Washington Post с опубликованными на этой неделе обвинениями в адрес Пола Манафорта (бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа). Политтехнолог якобы передавал результаты предвыборных опросов своему деловому партнёру, подозреваемому в «связях с Москвой».

«Эту информацию трудно назвать подтверждающей какую-то глобальную связь трамповской кампании с Россией, соответственно, антитрамповские силы заинтересованы в том, чтобы усилить эффект показаний Манафорта», — подчеркнул он.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев также напомнил сообщениях СМИ, согласно которым ФБР после увольнения Джеймса Коми с поста директора бюро в 2017 году якобы начало проверку того, мог ли Трамп «работать на Москву».

«Давление на Трампа будет усиливаться, эту линию нужно дотянуть уже до президентских выборов, держать в поле зрения. По-прежнему готовятся «красные флажки», противоречия усиливаются, нагнетание будет продолжаться и дальше», — подчеркнул он.

Добавим, что в интервью Fox News президент США назвал оскорбительной статью The New York Times, посвящённую расследованию. Он пояснил, что уволил Коми за «чудовищную работу» на посту директора ФБР и враньё.

«Это наиболее оскорбительная статья, которую я когда-либо читал. Если вы прочитаете материал, то увидите, что они абсолютно ничего не нашли», — заметил Трамп.

Он также назвал пустой тратой времени и фальсификацией ведущееся в отношении него расследование о связях с Россией.