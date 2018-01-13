«Возмутительная и глупая идея»: как США планируют увеличить ядерный боезапас для сдерживания России

Соединённые Штаты должны обогатить свой ядерный арсенал новыми и разнообразными видами оружия для сдерживания преимуществ Москвы. Об этом говорится в проекте новой ядерной доктрины США, рассекреченную часть которой публикуют американские СМИ. В экспертном сообществе осудили документ, а его тезисы назвали «возмутительными и глупыми». В Пентагоне заявили, что это всего лишь черновик, который будет меняться перед тем, как поступит на одобрение министру обороны Джеймсу Мэттису и президенту Дональду Трампу. При этом ещё в 2017 году СМИ сообщали о желании Трампа увеличить ядерный арсенал страны, однако от этих слов он впоследствии отказался.

Администрация Дональда Трампа разрабатывает новую ядерную доктрину, в которой предлагает увеличить количество своих ядерных запасов, а также их разнообразие в том числе для того, чтобы сдерживать Россию. В документе это обозначено как «стратегическая цель».

При этом в документе, который является рассекреченной черновой версией ядерной доктрины, отмечается, что Россия обладает большим количеством нестратегических ядерных запасов. Кроме того, составители документа утверждают, что Москва настроена более решительно в вопросе их возможного применения.

Для решения этой проблемы в новой стратегии предлагается разработать новые ядерные боеприпасы с пониженной мощностью заряда, которые в документе называются «добавочными». Предполагается, что меньшая разрушительная мощь снимет проблему ядерного сдерживания, которое США обращают сами на себя — сила американских ядерных зарядов настолько высока, что другие государства сохраняют твёрдую уверенность в том, что Вашингтон их никогда не применит.

«Например, Россия полагает, что ограниченное применение ядерного оружия с маломощными зарядами даст преимущество над Соединёнными Штатами и их союзниками. Это предположение основано на убеждённости Москвы в том, что её большее количество и разнообразие нестратегических ядерных систем представляет собой убедительное преимущество в кризисной ситуации и на более низких уровнях конфликта», — говорится в документе, отрывки из которого опубликовало издание The Huffington Post.

Представители Пентагона, комментируя публикацию стратегии, подчеркнули, что данный документ является черновым и не единственным вариантом, а в финальную версию должны будут внести дополнения глава Пентагона Джеймс Мэттис и президент Дональд Трамп.

Трамп и вице-президент Майк Пенс в Пентагоне

Reuters

Навязчивая идея

При этом в октябре 2017 года телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что Трамп якобы удивил американских военачальников и госсекретаря Тиллерсона, заявив о своих планах увеличить ядерный боезапас США в десятки раз.

Таким образом президент якобы отреагировал на один из слайдов, на котором в форме графика показывалось снижение ядерных запасов США со времён пика холодной войны. Присутствовавшим на встрече военным пришлось пояснить Трампу, что нынешнее положение дел в армии и способность влиять на ситуацию гораздо лучше, чем во времена наращивания ядерного арсенала.

Впоследствии эксперты телеканала NBC предположили, что именно такая «дилетантская» реакция Трампа побудила Рекса Тиллерсона назвать президента «придурком» в одной из частных бесед, что широко обсуждалось в американских СМИ. Сам госсекретарь это впоследствии отрицал, заявляя, что у него сложились хорошие отношения с главой Белого дома.

Fake @NBCNews made up a story that I wanted a "tenfold" increase in our U.S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 октября 2017 г.

Между тем Трамп заклеймил репортаж NBC о своём желании увеличить ядерный арсенал как фейковые новости.

«Производитель фейков NBC News выдумал историю, что я хочу увеличить американский ядерный арсенал в десять раз. Абсолютная выдумка, распространяемая с целью меня опорочить», — написал он тогда в Twitter.

«Все думали, что Трамп будет чинить дороги»

Политолог и член организации «Справедливая внешняя политика» Роберт Найман в беседе с RT осудил данный документ и выразил надежду на то, что он будет отвергнут американскими парламентариями на стадии обсуждения.

«Конечно, этот документ вызывает обеспокоенность, но сама по себе администрация ничего не может сделать — всё это должно быть согласовано с конгрессом. Надеюсь, что это отвергнут, потому что очевидно, что это возмутительная и глупая идея: у США уже более чем достаточно ядерного оружия», — заявил он.

По словам Неймана, таким образом Трамп сам искажает свои предвыборные лозунги и обещания, подменяя понятия того, что требуется для возрождения величия Америки.

Американский эсминец USS Porter в ходе нанесения удара по сирийской базе Шайрат. 7 апреля 2017 года

© Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Reuters

«Трамп говорил, что восстановит Америку. Люди думали, что он имеет в виду, что мы починим мосты и дороги, — но нет, он предлагает изготовить ещё больше ядерного оружия. Надеюсь, этому будут возражать, и такое решение не будет принято только потому, что администрация указала это в своём документе планирования», — пояснил политолог.

Комментируя документ, Найман подчеркнул, что у США уже есть достаточно ядерного оружия для проведения успешной политики сдерживания. Он считает, что подобные меры никак не повлияют на поведение России и Китая, а только подстегнут новую гонку вооружений.

«Конечно, Россия и Китай являются стратегическими соперниками США, все это знают. Но очень странно, утверждая это, приходить из к выводу о том, что нам нужно больше ядерного оружия. Россия и Китай будут заниматься своими делами независимо от того, удвоим ли мы наш арсенал», — сказал эксперт.

«Никто не думает, что душевно здоровый человек будет применять ядерное оружие в стратегическом соревновании. Ведь весь смысл заключается в сдерживании вашего противника от подобного шага. Количество здесь не имеет никакого значения: мы можем избавиться от всего ядерного оружия наземного базирования — и у нас всё равно останется его предостаточно на самолётах и подводных лодках», — отмечает Роберт Найман.

По словам политолога, от принятия такой стратегии выиграют лишь подрядчики Пентагона, которые наживут себе целое состояние на производстве дорогостоящего и высокозатратного ядерного оружия.

«Самый главный мотиватор всего этого — Пентагон и военно-промышленный комплекс. Подрядчики будут делать большие деньги на производстве этих новых видов ядерного оружия, будут строиться новые базы и так далее. Тут образовываются специальные интересы, которые и продвигают эти программы, которые идут вразрез с интересами мирового сообщества и большинства населения Соединённых Штатов», — пояснил он.

Найман заключил, что подобные действия являются бессмысленным «разбазариванием» денег налогоплательщиков, которые федеральное правительство США собирает под предлогом обеспечения безопасности страны.

«Надеюсь, что никто на это не купится. Ведь, вне зависимости от того, делает ли это Америка, Китай или Россия, каждый миллиард, потраченный на ядерное оружие, фактически украден у сферы образования, здравоохранения, дорог — того, что действительно нужно людям. Ядерное оружие нельзя съесть, и ума от него, как от книг, не наберёшься — это надувательство. Эйзенхауэр был прав: каждый миллиард, потраченный на военное оружие, которое нам не нужно, просто украден у налогоплательщиков. Это наши деньги, правительственные чиновники не взяли их из ниоткуда — это деньги из наших карманов под предлогом защиты США, а мы и так уже тратим на это больше всех в мире», — заключил эксперт.