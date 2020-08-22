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Возмущённый слухами о французском гражданстве единоросс снялся с выборов

22 августа 2020, 02:30  •  63 • Политика
Единоросс Сергей Лисовский снялся с выборов в Курганскую областную думу. Ранее имя сенатора было упомянуто в запросе спикера Курганской облдумы, который просил проверить данные о наличии французского гражданства у Лисовского.
Из списков на выборах в Курганскую облдуму исчезла фамилия единоросса Сергея Лисовского. Как говорится на сайте избиркома Курганской области, сенатор не будет претендовать на пост депутата думы Зауралья на сентябрьских выборах.
По информации местных СМИ, о своём намерении Лисовский сообщил 20 августа.
В избирательной комиссии заявили, что получили от политика письменное заявление с отказом от участия в выборах.
Примечательно, что ранее вокруг сенатора разгорелся скандал, связанный с запросом относительно его французского гражданства. Так, спикер Курганской облдумы Дмитрий Фролов обратился в Совфед с просьбой проверить данные сенатора от Зауралья.
Он указал, что слухи об иностранном гражданстве сенатора распространяются в СМИ, с подобными вопросами обращаются в облдуму и рядовые граждане. К тому же, указал Фролов, согласно Конституции сенатором может быть лишь гражданин России, не имеющий гражданства иностранного государства, напоминает Znak.com.
Сам Лисовский слухи о гражданстве называл вбросом. "Цель распространения этих лживых статеек в интернете и СМИ очевидна: дискредитировать нашу власть - правительство, Думу, Совет Федерации", - цитирует его ответ РИА "Новости".
Тем не менее, политик, представляющий думу Зауралья в Совфеде с 2004 года, всё же снялся с выборов.
А ведь для того, чтобы у сенатора была возможность пролонгировать свой срок в верхней палате, напоминает "Правда УРФО", ему нужно было победить на выборах депутатов думы Курганской области седьмого созыва, которые пройдут 13 сентября 2020 года.

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