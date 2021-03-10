Возмущённый названием украинского стадиона Израиль разозлил "патриотов": "Вы совсем обнаглели?!"

Возмущённый названием украинского стадиона Израиль сильно разозлил "патриотов". Украинцы в ярости из-за недовольства Израиля нацистской пропагандой: "Вы совсем обнаглели?!"

Пользователи украинского сегмента Сети возмутились словам израильского посла о новом названии стадиона в Тернополе. Речь идёт о новоиспечённом стадионе имени Шухевича - нациста и пособника гитлеровских войск, принимавшего участие в геноциде жителей СССР. Посол Израиля в Киеве Джоэль Лион осудил такой шаг и потребовал немедленной его отмены.

Теперь же на официальной странице израильского посольства в Twitter собрались "кипящие украинцы".

"Вы уже совсем обнаглели?! Не вам рассказывать, что нам делать в своём государстве!" - пишет @Lviv_UA_SU.

"Требовать что-либо в Хайфе будете, юродивые", - пишет @BCBudivelnykFan.

"Когда Тель-Авивский горсовет присвоит городскому стадиону имя Романа Шухевича, тогда и будете что-то требовать", - заявляет @oleh009.

В целом комментаторы с Украины требуют "не лезть во внутренние дела Украины", тем более что Шухевич якобы "не принимал участия в военных преступлениях" против человечества.