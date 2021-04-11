Возмущённой министру обороны Германии дали совет: "В принципе не вспоминать" о русской армии

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр возмутилась тем, что Россия перемещает свои войска к границе с Украиной, и потребовала объяснений. В России ей ответили чётко: пока наши войска не перемещаются по территории Германии, министр обороны Германии "не имеет никакого основания интересоваться этим процессом публично". И порекомендовали "в принципе не вспоминать" о русской армии, памятуя об истории.

Глава немецкого военного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с обращением к властям России. В своём Twitter она опубликовала пост, в котором потребовала от Москвы объяснений по поводу передвижения русских военных возле границы с Украиной.

Она, в частности, убеждена, что если России "нечего скрывать", то объяснить, "какие войска, куда и с какой целью они перемещаются", ей будет легко.

Заявление Крамп-Карренбауэр прокомментировал в своём Телеграм-канале известный военный журналист Евгений Поддубный. "Пока российские войска не перемещаются по Германии, министр обороны Германии не имеет никакого основания интересоваться этим процессом публично", - указал он. Военкор также посоветовал министру обороны Германии "в принципе вспоминать про две армии мира: русскую и еврейскую".

Это далеко не первый случай, когда западные политики открыто вмешиваются во внутренние дела России. Так, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан потребовал от Кремля "объяснить мотивы" переброски военных к восточной границе Украины, а также перемещений войск в Крыму.

В ответ на претензии пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей территории и на своё усмотрение. Он также отметил, что сегодня Украина в любой момент может превратиться во "взрывоопасную территорию", поэтому России вынуждена принимать меры на границе для защиты собственной безопасности.

А официальный представитель МИД Мария Захарова, высказавшаяся на эту тему, считает, что следить за передвижением российских войск на территории России не имеет для других стран никакого смысла.