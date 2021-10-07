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Возмущенные действиями НАТО французы вступились за Россию

07 октября 2021, 23:15  •  103 • Политика
Фото: pixabay.com
Читатели Le Figaro негативно восприняли новость о высылке российских дипломатов
Сокращение российской дипломатической миссии при НАТО вызвало негативную реакцию во Франции. Читатели авторитетного издания Le Figaro поддержали нашу страну и предположили, почему в северо-атлантическом блоке приняли подобное решение. 
Напомним, вчера, 6 октября, военно-политический альянс лишил восьмерых представителей России аккредитаций за якобы незаконную деятельность по разведке. При НАТО осталось всего десять дипломатов из РФ. Незамедлительно из Москвы последовал ответ. В российском внешнеполитическом ведомстве это решение назвали нелепым и бесцеремонным.
Меж тем, французы не сомневаются, что в НАТО враждебно настроены к России. Граждане негативно восприняли новость о высылке наших дипломатов. Комментаторы справедливо заметили, что, следуя логике чиновников военного блока, в шпионаже можно обвинить представителей любой страны. 
Кроме того, читатели Le Figaro подчеркнули, что "возросший военный потенциал" России вызывает отторжение как у американцев, так и у их союзников. По мнению пользователей, особенно в НАТО раздражены успехами нашей страны в Сирии.
Фактически французы поддержали Россию. Например, один из читателей отметил, что руководства НАТО пытается таким образом отправить нашим властям четкий месседж на фоне переговоров по разоружению. Также граждане предположили, что альянс просто хочет увеличить военные расходы.

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