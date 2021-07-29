Возмущению японцев нет предела: Они требуют встречи с Путиным

Ряд политиков правящей партии Японии потребовали проведения саммита премьера страны Ёсихидэ Суги и президента России Владимира Путина. Этот шаг стал ответом на визит премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова.

Представители Либерально-демократической партии заявили, что остались недовольны тем, как официальный Токио отреагировал на визит Михаила Мишустина на Курилы. По их мнению нынешняя дипломатическая линия Японии в отношении России провалилась.

Визит Михаила Мишустина на Курилы состоялся 26 июля во время поездки по Дальнему Востоку. Премьер-министр посетил остров Итуруп. В связи с этим Япония выразила протест послу России в Токио. В МИД страны заявили, что визит Мишустина на Курилы не способствует японско-российским отношениям. В ответ Москва раскритиковала "территориальные притязания Токио".

Отметим, между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор по итогам Второй мировой войны. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. В свою очень официальный Токио требует возвращения всех Курильских островов под свою юрисдикцию.