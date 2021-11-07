Возможный соперник Макрона на выборах призвал Париж отвернуться от НАТО ради России

Эрик Земмур. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Автор политических эссе уверен, что Франции необходимо отменить санкции против РФ

В апреле 2022 года во Франции пройдут выборы президента. Ожидается, что действующий глава Эммануэль Макрон вновь выдвинет свою кандидатуру на этот высокий пост. Однако в последнее время популярность набирает журналист Эрик Земмур, который высказался об отношениях с Россией.

Земмур, по данным аналитиков, может выйти во второй круг выборов, если решит в них участвовать. Пока же он ограничивается активным общением с журналистами.

Первым делом, считает Земмур, Франции необходимо сделать жест доброй воли в адрес России и отказаться от санкций. Также журналист уверен, что Парижу нужно быть более самостоятельным – отказаться следовать всем требованиям Берлина и "выйти из военного командования НАТО". Также он уверен, что Франции пора прекратить бессмысленное противостояние с РФ. Так Париж наконец сможет обрести собственный голос.

Любопытно, что многие простые французы хотели бы видеть свои лидером человека, похожего на Владимира Путина. А вот Макрон не всегда вызывает положительную реакцию своим поведением у людей.