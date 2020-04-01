Возможный развал ЕС и российский феномен: о чём сегодня пишет европейская пресса • 137 • Аналитика

Работу настоящих журналистов не может остановить ничто: ни кризис, ни война, ни даже пандемия смертельного вируса. И сегодня наши коллеги продолжают трудиться в охваченной нашествием COVID-19 Европе. Какие же темы на нынешний момент являются наиболее актуальными для тамошних СМИ?



В настоящее время, когда коронавирус превратился в реальную беду, общую для всех стран Евросоюза, никто уже не пытается строить версии относительно того, насколько сильно болезнь затронет то или иное конкретное государство, как это делалось еще несколько недель назад. Надо отметить, что гораздо меньше внимания на полосах газет и электронных изданий уделяется и обсуждению темы возможных последствий для экономики и финансов Старого Света: всем и так ясно, что ничего хорошего ждать не приходится. А прогнозы профильных аналитиков лишь нагоняют депрессию, практически с каждым днем трансформируясь в прогрессии «от плохого — к худшему».







К примеру, французская Le Figaro, привлекающая в качестве эксперта для оценки ситуации известного политического и государственного деятеля Пьера Леллюша, публикует его слова о том, что после окончания пандемии вполне может начаться период «жесткого расчленения» Европейского союза, некоторые члены которого оказались «брошенными на произвол судьбы» и закономерно восприняли это как «предательство». Леллюш уверен, что народы «потребуют от своих правительств возвращения к национальным границам», и это поставит под вопрос само существование таких «традиционных альянсов, как ЕС и НАТО». Североатлантический блок, по мнению эксперта, «давно превратился в пустышку», служащую лишь «успокоению поляков и жителей Прибалтики». Нынешний же кризис вполне может стать для него роковым.



Нельзя не отметить, что едва ли не главной темой для абсолютного большинства европейских СМИ сегодня является ситуация в России, которую там воспринимают, как некий «необъяснимый феномен» и чуть ли не «аномалию». Убедившийся в ложности утверждений о «слабости» и «отставании» России Старый Свет отчаянно пытается постичь, что же там сегодня происходит на самом деле и почему. Кстати, все издания, пишущие об этом, можно довольно четко разделить на две категории: те, что, используя в качестве источников информации и комментариев различных представителей отечественной «оппозиции», вольно или невольно тиражируют транслируемые ими сплетни и слухи, и те, которые все-таки самостоятельно пытаются разобраться в вопросе, освещая его не тенденциозно, а объективно.



К первому разряду можно отнести, к примеру, немецкую Frankfurter Rundschau, которая, взявшись цитировать Илью Яшина, сводит разговор о предпринимаемых в Москве карантинных мерах к пересказу оппозиционных «ужастиков» относительно «создания системы тотального контроля за инакомыслящими». Несколько сдержаннее и корректнее повествуют об обстановке в нашей стране британская The Guardian, швейцарская Neue Zürcher Zeitung и французская L'Opinion. В их материалах преобладают осторожные сомнения в «официальной статистике», приводящиеся наряду с вынужденным признанием необходимости принятия Кремлем «жестких мер» по предотвращению распространения болезни, запоздание с которыми стало роковой ошибкой Запада. На общем фоне выделяется, пожалуй, швейцарская телерадиокомпания SRF, в своем материале называющая Сергея Собянина «просвещенным автократом», способным сохранять контроль над огромным мегаполисом даже в самой сложной ситуации.



Естественно, пишут европейские журналисты и о проблемах собственных стран. При этом все чаще ими поднимаются долгое время успешно скрывавшиеся за благостным и лакированным «фасадом» объединенной Европы проблемы и безжалостно обнаженные нынешним кризисом. Корреспондент испанской El País пишет о крайне бедственном положении малообеспеченных семей в его стране, при этом делая акцент на том, что наиболее пострадавшими в них оказываются дети, лишенные возможности получать хоть какое-то образование.



Ну а известный литовский портал Delfi.lt посвящает свой материал еще более неприглядному явлению – массовым кражам из местных больниц таких дефицитных во время пандемии вещей, как защитные маски, респираторы и антисептики. В той же Каунасской клинической больнице, где сегодня уже находятся пациенты с COVID-19, все это растаскивают другие пациенты. При этом в издании почему-то приводится мнение одного из врачей о том, что происходящий позор – «последствия советского менталитета». Да уж, подобные вещи, в отличие от вирусов, как видно, неизлечимы.



Ну и представители одной из самых жизнерадостных европейских стран, Франции, не были бы собой, даже в нынешнее мрачное время не пытаясь шутить. Журналисты парижского ежемесячного журнала Le Bonbon горячо ратуют за включение в словарь Французской академии порожденного пандемией неологизма «ковидиот», обозначавшего первоначально исключительно паникеров — «тип людей, готовых удавиться за рулон туалетной бумаги». Теперь, по мнению авторов, его следует относить к тем, кто «еще не осознал серьезность пандемии COVID-19 и доказывает это собственной простотой ума». На этом примере видно, насколько изменилось отношение Европы к пандемии за какие-то считанные недели: даже шутки там стали серьезными и профилактическими. Работу настоящих журналистов не может остановить ничто: ни кризис, ни война, ни даже пандемия смертельного вируса. И сегодня наши коллеги продолжают трудиться в охваченной нашествием COVID-19 Европе. Какие же темы на нынешний момент являются наиболее актуальными для тамошних СМИ?В настоящее время, когда коронавирус превратился в реальную беду, общую для всех стран Евросоюза, никто уже не пытается строить версии относительно того, насколько сильно болезнь затронет то или иное конкретное государство, как это делалось еще несколько недель назад. Надо отметить, что гораздо меньше внимания на полосах газет и электронных изданий уделяется и обсуждению темы возможных последствий для экономики и финансов Старого Света: всем и так ясно, что ничего хорошего ждать не приходится. А прогнозы профильных аналитиков лишь нагоняют депрессию, практически с каждым днем трансформируясь в прогрессии «от плохого — к худшему».К примеру, французская Le Figaro, привлекающая в качестве эксперта для оценки ситуации известного политического и государственного деятеля Пьера Леллюша, публикует его слова о том, что после окончания пандемии вполне может начаться период «жесткого расчленения» Европейского союза, некоторые члены которого оказались «брошенными на произвол судьбы» и закономерно восприняли это как «предательство». Леллюш уверен, что народы «потребуют от своих правительств возвращения к национальным границам», и это поставит под вопрос само существование таких «традиционных альянсов, как ЕС и НАТО». Североатлантический блок, по мнению эксперта, «давно превратился в пустышку», служащую лишь «успокоению поляков и жителей Прибалтики». Нынешний же кризис вполне может стать для него роковым.Нельзя не отметить, что едва ли не главной темой для абсолютного большинства европейских СМИ сегодня является ситуация в России, которую там воспринимают, как некий «необъяснимый феномен» и чуть ли не «аномалию». Убедившийся в ложности утверждений о «слабости» и «отставании» России Старый Свет отчаянно пытается постичь, что же там сегодня происходит на самом деле и почему. Кстати, все издания, пишущие об этом, можно довольно четко разделить на две категории: те, что, используя в качестве источников информации и комментариев различных представителей отечественной «оппозиции», вольно или невольно тиражируют транслируемые ими сплетни и слухи, и те, которые все-таки самостоятельно пытаются разобраться в вопросе, освещая его не тенденциозно, а объективно.К первому разряду можно отнести, к примеру, немецкую Frankfurter Rundschau, которая, взявшись цитировать Илью Яшина, сводит разговор о предпринимаемых в Москве карантинных мерах к пересказу оппозиционных «ужастиков» относительно «создания системы тотального контроля за инакомыслящими». Несколько сдержаннее и корректнее повествуют об обстановке в нашей стране британская The Guardian, швейцарская Neue Zürcher Zeitung и французская L'Opinion. В их материалах преобладают осторожные сомнения в «официальной статистике», приводящиеся наряду с вынужденным признанием необходимости принятия Кремлем «жестких мер» по предотвращению распространения болезни, запоздание с которыми стало роковой ошибкой Запада. На общем фоне выделяется, пожалуй, швейцарская телерадиокомпания SRF, в своем материале называющая Сергея Собянина «просвещенным автократом», способным сохранять контроль над огромным мегаполисом даже в самой сложной ситуации.Естественно, пишут европейские журналисты и о проблемах собственных стран. При этом все чаще ими поднимаются долгое время успешно скрывавшиеся за благостным и лакированным «фасадом» объединенной Европы проблемы и безжалостно обнаженные нынешним кризисом. Корреспондент испанской El País пишет о крайне бедственном положении малообеспеченных семей в его стране, при этом делая акцент на том, что наиболее пострадавшими в них оказываются дети, лишенные возможности получать хоть какое-то образование.Ну а известный литовский портал Delfi.lt посвящает свой материал еще более неприглядному явлению – массовым кражам из местных больниц таких дефицитных во время пандемии вещей, как защитные маски, респираторы и антисептики. В той же Каунасской клинической больнице, где сегодня уже находятся пациенты с COVID-19, все это растаскивают другие пациенты. При этом в издании почему-то приводится мнение одного из врачей о том, что происходящий позор – «последствия советского менталитета». Да уж, подобные вещи, в отличие от вирусов, как видно, неизлечимы.Ну и представители одной из самых жизнерадостных европейских стран, Франции, не были бы собой, даже в нынешнее мрачное время не пытаясь шутить. Журналисты парижского ежемесячного журнала Le Bonbon горячо ратуют за включение в словарь Французской академии порожденного пандемией неологизма «ковидиот», обозначавшего первоначально исключительно паникеров — «тип людей, готовых удавиться за рулон туалетной бумаги». Теперь, по мнению авторов, его следует относить к тем, кто «еще не осознал серьезность пандемии COVID-19 и доказывает это собственной простотой ума». На этом примере видно, насколько изменилось отношение Европы к пандемии за какие-то считанные недели: даже шутки там стали серьезными и профилактическими. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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