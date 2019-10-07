Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дом дочери мэра и сломанная в прямом эфире нога
«Участвовали в злодейском сговоре»: Трамп обвинил лидеров демократов в госизмене...
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 06.10.19
Как жертвы перестройки управляют жертвами 90-х
Главная / Украина

Возможный преемник Могерини назвал планы по работе с Украиной и США

07 октября 2019, 17:39  •  15 • Украина
Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал своими приоритетами работу над безопасностью Украины и перезагрузку трансатлантических отношений.
 
РИА Новости
 

Об этом он заявил во время слушаний в комитете Европарламента по иностранным делам.

«Позвольте сначала подчеркнуть свои намерения заниматься процессами реформ и интеграции в регионе Западных Балкан, поддерживать демократию и территориальную целостность Украины, заниматься вызовами на наших южных границах», — сказал он.

Боррель также обозначил среди приоритетов работу с Азией и Африкой, а также «перезагрузку трансатлантических отношений» и поддержку сотрудничества с США.

В случае утверждения в ЕП новый глава дипломатии ЕС должен приступить к исполнению обязанностей с 1 ноября.

Ранее представитель дипслужбы Евросоюза Майя Косьянчич назвала объём помощи Украине от ЕС беспрецедентным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
07 октября 2019, 14:24
Развод по-киевски: на Украине сообщили о срыве отведения войск в Донбассе
07 октября 2019, 07:54
«Провоцируют напряжённость»: в США предложили способы «сдерживания» России в Черноморском регионе
07 октября 2019, 14:24
В Кремле заявили об «определённом влиянии» на республики Донбасса
06 октября 2019, 17:09
В Киеве митинг против реализации "формулы Штайнмайера" собрал несколько тысяч человек
07 октября 2019, 07:54
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
07 октября 2019, 14:24
Зеленский поручил упростить режим перемещения товаров в Донбассе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 октября 2019, 05:54
Тупой польский генерал оценил российский спецназ (Руслан Осташко)
01 октября 2019, 12:24
Почему у России расплывчатая позиция по Донбассу?
06 октября 2019, 11:12
Мощная встряска! Соловьев преподал Зеленскому урок! Новый "Maйдaн" на Укpaинe
01 октября 2019, 02:39
Кланы жрут бюджет в три горла
06 октября 2019, 21:28
Россия слезает с трубы и зальёт мир «жидким золотом». Мы – непобедимые!
02 октября 2019, 01:09
В погоне за гиперзвуком: какое оружие продемонстрировал Китай на военном параде
05 октября 2019, 00:54
Знаменитое путинское дзюдо. Стратегия по Украине даёт свои результаты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.