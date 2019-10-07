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Возможный преемник Могерини назвал планы по работе с Украиной и США
07 октября 2019, 17:39 • 15 • Украина
Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал своими приоритетами работу над безопасностью Украины и перезагрузку трансатлантических отношений.
РИА Новости
Об этом он заявил во время слушаний в комитете Европарламента по иностранным делам.
«Позвольте сначала подчеркнуть свои намерения заниматься процессами реформ и интеграции в регионе Западных Балкан, поддерживать демократию и территориальную целостность Украины, заниматься вызовами на наших южных границах», — сказал он.
Боррель также обозначил среди приоритетов работу с Азией и Африкой, а также «перезагрузку трансатлантических отношений» и поддержку сотрудничества с США.
В случае утверждения в ЕП новый глава дипломатии ЕС должен приступить к исполнению обязанностей с 1 ноября.
Ранее представитель дипслужбы Евросоюза Майя Косьянчич назвала объём помощи Украине от ЕС беспрецедентным.
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