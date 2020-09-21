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Возможный преемник Лукашенко беспокоит Путина - эксперт

21 сентября 2020, 10:25  •  141 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
При этом президент Белоруссии раздражает российского лидера
Владимир Путин давно с трудом терпит Александра Лукашенко и наверняка хочет, чтобы тот побыстрее ушел с поста. Однако он с опаской относится к возможному преемнику главы Республики – такое мнение выразил профессор Университета Альберты и признанный специалист по Белоруссии Дэвид Марплс.
Президент России все еще не определился, какую из сторон конфликта в соседней стране поддерживать, заявил канадский историк и эксперт. При этом "Лукашенко очень близок к тому, чтобы взбесить Путина", ведь произошедшие за последнее время громкие истории (в частности, захват "вагнеровцев" и обвинение их подготовке протестов) "выглядели явной провокацией и должны были разозлить".
На демонстрации в Белоруссии глава РФ также не отреагировал. Он наблюдает и через какое-то время ждет ухода Лукашенко, думает о преемнике коллеги и побаивается его, отметил аналитик.
"Путин, прежде всего, опасается, что ему на смену придет кто-то прозападный, настроенный на сближение с ЕС",
– пояснил Дэвид Марплс. И добавил, что все бы было несколько по-другому, если бы у российского лидера складывались более хорошие отношения с Европой. Но Москве трудно говорить с Брюсселем теперь еще и вследствие отравления Алексея Навального, заключил эксперт.
На прошлой неделе стало известно, что Александру Лукашенко могут предложить пост в российском правительстве. Если он покинет место президента Белоруссии, то вполне способен принести пользу на одной из должностей в Союзном государстве.
Ранее, во время переговоров в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко, наверное, говорили о будущем президенте Белоруссии. Однако возможного преемника не называли.

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