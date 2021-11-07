«Возможны любые провокации»: Шойгу объяснил действия кораблей НАТО в Чёрном море попыткой проверить Россию

Заходящие в Чёрное море корабли НАТО с высокоточным оружием большой дальности на борту своими действиями пытаются проверить обороноспособность России в районе Черноморского побережья. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, отметив, что корабли иностранных государств в любой момент могут пойти на провокации. Глава оборонного ведомства добавил, что Россия не должна допускать подобных действий.

Заходящие в Чёрное море корабли иностранных государств с высокоточным оружием большой дальности на борту своими действиями пытаются проверить обороноспособность России в районе Черноморского побережья. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

«Конечно, мы понимаем: когда в Чёрное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нём, то есть он идёт не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей», — подчеркнул он.

Напомним, в июне Черноморский флот совместно с пограничной службой ФСБ России остановили нарушение российской госграницы британским эсминцем Defender. Инцидент произошёл в районе мыса Фиолент.

Как сообщали в Минобороны, британское судно пересекло госграницу РФ и вошло в российские территориальные воды, не реагируя на предупреждения. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения судна, после чего эсминец покинул границы территориального моря России. В МИД России инцидент охарактеризовали как грубую провокацию.

Глава оборонного ведомства отметил, что действия иностранных кораблей — это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».

«Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Мы тоже проводим учения. И будем проводить», — добавил Шойгу.

Напомним, 1 ноября в ходе совещания с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса президент Владимир Путин также обратил внимание на попытки ряда западных стран «сломать» существующий стратегический паритет, «в том числе с помощью развёртывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от российских границ».

«Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать», — подчёркивал президент.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT отметил, что действия кораблей США и НАТО в акватории Чёрного моря призваны накалить ситуацию в регионе.

«Даже на официальном уровне, в публичном пространстве и США, и представители Великобритании говорят о том, что для них крайне важно показать России, что она не является полноправным хозяином акватории Чёрного моря и что постоянные заходы американских военных кораблей — это не просто единичные случаи, это целенаправленная стратегия, чтобы Россия «чувствовала», что акватория Чёрного моря может стать гипотетической зоной боевых действий», — высказался эксперт.

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Он подчеркнул, что подобные провокации не останутся без ответа.

«Министр обороны очень дипломатично дал понять, что мы осознаём, с какой целью военные корабли НАТО заходят в Чёрное море, мы понимаем, что таким образом нас проверяют, но, несмотря на это, мы будем любую потенциальную попытку провокации воспринимать как угрозу национальной безопасности», — отметил аналитик.

В свою очередь, политолог Руслан Бальбек в беседе с RT высказал мнение, что в НАТО, прибегая к подобным провокациям, пытаются получить необходимую им информацию о возможностях российского вооружения.

«Нужны частоты наших станций слежения, система оповещения и сопровождения целей, взаимодействие нашей радиоразведки и ударных ракетных батарей. Провокациями они пытаются отсканировать необходимую им информацию. Но не получается, и это их очень злит», — заметил он.

Подобные агрессивные действия влекут за собой угрозу российским интересам и демонстрируют стремление вооружённых сил стран НАТО постоянно осуществлять полномасштабные провокации в отношении России, отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«С поражающей регулярностью военно-морские силы стран НАТО входят в Чёрное море и совершают действия, направленные против России, фактически имитирующие атаку морского пространства и побережья России. При этом нужно учитывать, что флагман американского флота оснащён высокоточным оружием, и подобного рода манёвры являются опасными», — пояснил он RT.

Напомним, в конце октября Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне призывов к сдерживанию России стягивает силы к границам страны. Глава ведомства подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, с учётом интересов российской стороны, однако Североатлантический альянс не готов к равноправному диалогу по этому вопросу.

В НАТО за последнее время неоднократно заявляли, что российские действия якобы угрожают безопасности Европы, и призывали к сдерживанию России. Москва, в свою очередь призывала альянс возобновить диалог и работать над восстановлением отношений.

При этом в России за последние годы неоднократно фиксировали случаи нарушения либо попытки нарушения российских госграниц военными самолётами и кораблями стран — членов НАТО. В Москве призывали альянс прекратить провокации и действовать в рамках международного права.

На наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ обращал внимание и Владимир Путин. В июне российский лидер отмечал, что альянс отказывается рассмотреть предложения Москвы по «деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов».