Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупр...
Главная / В мире

«Возможны любые провокации»: Шойгу объяснил действия кораблей НАТО в Чёрном море попыткой проверить Россию

07 ноября 2021, 20:40  •  216 • В мире
Заходящие в Чёрное море корабли НАТО с высокоточным оружием большой дальности на борту своими действиями пытаются проверить обороноспособность России в районе Черноморского побережья. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, отметив, что корабли иностранных государств в любой момент могут пойти на провокации. Глава оборонного ведомства добавил, что Россия не должна допускать подобных действий.
 
РИА Новости © Василий Батанов
 

Заходящие в Чёрное море корабли иностранных государств с высокоточным оружием большой дальности на борту своими действиями пытаются проверить обороноспособность России в районе Черноморского побережья. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

«Конечно, мы понимаем: когда в Чёрное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нём, то есть он идёт не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей», — подчеркнул он.

Напомним, в июне Черноморский флот совместно с пограничной службой ФСБ России остановили нарушение российской госграницы британским эсминцем Defender. Инцидент произошёл в районе мыса Фиолент.

Как сообщали в Минобороны, британское судно пересекло госграницу РФ и вошло в российские территориальные воды, не реагируя на предупреждения. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения судна, после чего эсминец покинул границы территориального моря России. В МИД России инцидент охарактеризовали как грубую провокацию.

Глава оборонного ведомства отметил, что действия иностранных кораблей — это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».

«Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Мы тоже проводим учения. И будем проводить», — добавил Шойгу.

Напомним, 1 ноября в ходе совещания с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса президент Владимир Путин также обратил внимание на попытки ряда западных стран «сломать» существующий стратегический паритет, «в том числе с помощью развёртывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от российских границ».

«Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать», — подчёркивал президент.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT отметил, что действия кораблей США и НАТО в акватории Чёрного моря призваны накалить ситуацию в регионе.

«Даже на официальном уровне, в публичном пространстве и США, и представители Великобритании говорят о том, что для них крайне важно показать России, что она не является полноправным хозяином акватории Чёрного моря и что постоянные заходы американских военных кораблей — это не просто единичные случаи, это целенаправленная стратегия, чтобы Россия «чувствовала», что акватория Чёрного моря может стать гипотетической зоной боевых действий», — высказался эксперт.

  • Reuters
  • © Dilara Senkaya

Он подчеркнул, что подобные провокации не останутся без ответа. 

«Министр обороны очень дипломатично дал понять, что мы осознаём, с какой целью военные корабли НАТО заходят в Чёрное море, мы понимаем, что таким образом нас проверяют, но, несмотря на это, мы будем любую потенциальную попытку провокации воспринимать как угрозу национальной безопасности», — отметил аналитик.

В свою очередь, политолог Руслан Бальбек в беседе с RT высказал мнение, что в НАТО, прибегая к подобным провокациям, пытаются получить необходимую им информацию о возможностях российского вооружения.

«Нужны частоты наших станций слежения, система оповещения и сопровождения целей, взаимодействие нашей радиоразведки и ударных ракетных батарей. Провокациями они пытаются отсканировать необходимую им информацию. Но не получается, и это их очень злит», — заметил он.

Подобные агрессивные действия влекут за собой угрозу российским интересам и демонстрируют стремление вооружённых сил стран НАТО постоянно осуществлять полномасштабные провокации в отношении России, отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«С поражающей регулярностью военно-морские силы стран НАТО входят в Чёрное море и совершают действия, направленные против России, фактически имитирующие атаку морского пространства и побережья России. При этом нужно учитывать, что флагман американского флота оснащён высокоточным оружием, и подобного рода манёвры являются опасными», — пояснил он RT.

Напомним, в конце октября Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне призывов к сдерживанию России стягивает силы к границам страны. Глава ведомства подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, с учётом интересов российской стороны, однако Североатлантический альянс не готов к равноправному диалогу по этому вопросу.

В НАТО за последнее время неоднократно заявляли, что российские действия якобы угрожают безопасности Европы, и призывали к сдерживанию России. Москва, в свою очередь призывала альянс возобновить диалог и работать над восстановлением отношений.

При этом в России за последние годы неоднократно фиксировали случаи нарушения либо попытки нарушения российских госграниц военными самолётами и кораблями стран — членов НАТО. В Москве призывали альянс прекратить провокации и действовать в рамках международного права.

На наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ обращал внимание и Владимир Путин. В июне российский лидер отмечал, что альянс отказывается рассмотреть предложения Москвы по «деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





216
Источник
Похожие новости
04 ноября 2021, 16:20
Русское исследовательское судно "Академик Иоффе" задержано в Дании
04 ноября 2021, 18:05
Турки толпой напали на американского военного с криками: "Янки, гоу хоум!"
04 ноября 2021, 13:20
«Не ожидал, насколько важна поддержка людей»: обвиняемый в поджоге леса в Турции россиянин рассказал RT о ходе дела
06 ноября 2021, 02:10
Архиепископ Карло Вигано против папы Франциска
04 ноября 2021, 01:00
«Похоже на зондирование почвы»: как США могут изменить свою ядерную политику
05 ноября 2021, 20:15
«Отрабатывают дотации»: как на Украине и в Румынии призывают увеличить военное присутствие США в Чёрном море
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 ноября 2021, 10:05
"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового контракта с "Газпромом"
05 ноября 2021, 04:00
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
02 ноября 2021, 12:55
Шарий назвал преимущество России перед Европой: "Я был потрясён"
02 ноября 2021, 01:15
"Экобомбы в центре Европы": Зеленский оскорбил Крым и Донбасс на экосаммите в Глазго
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал роковую ошибку Киева
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.