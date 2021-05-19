Возможную отмену санкций по "Северному потоку-2" встретили скептически: Пока не сигнал

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков довольно скептически отнёсся к возможной отмене части санкций с проекта "Северный поток-2". Он отметил, что это вряд ли это можно воспринимать как сигнал и пока нет никаких официальных данных.

Ранее сразу несколько американских изданий со ссылкой на источники обнародовали оптимистичную информацию о том, что с "Северного потока - 2" могут быть сняты часть санкций.

Однако, в Кремле пока не спешат давать позитивные прогнозы, а саму информацию воспринимают с долей скепсиса. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание журналистов как раз на то, что нет пока никакой официальной подтверждающей информации, а "речь идёт об обезличенных публикациях" и "вряд ли это можно воспринимать как сигнал".

В то же время сам факт появления подобных новостей в Кремле воспринят как "достаточной позитивный".

"Это лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции", - заметил Песков.