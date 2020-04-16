«Возможности улучшить жилищные условия»: Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Владимир Путин предложил запустить программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых. Инициатива должна поддержать как россиян, так и строительную отрасль страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Одновременно правительство объявило о расширении программы беспроцентных кредитов для компаний, пострадавших от пандемии. Также власти планируют начать выдачу специальных денежных грантов предприятиям для сохранения зарплат сотрудников. По словам экспертов, одобренные меры позволят сдержать рост безработицы в стране.

Президент России Владимир Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку жилья-комфорт класса. С такой инициативой глава государства выступил на совещании по поддержке строительной отрасли.

«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль, дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия. В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн — в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал Путин.

По его словам, на программу льготной ипотеки планируется выделить порядка 6 млрд рублей из бюджета.

«Обращаю внимание — льготная пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года. Прошу правительство обеспечить скорейший запуск такой программы», — добавил президент.

Предложенная инициатива позволит увеличить спрос на ипотеку в России. Об этом в беседе с RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Впрочем, по её словам, многие дополнительные условия кредитования под льготный процент будут зависеть от самих банков.

«До сих пор льготная процентная ставка по ипотеке касалась только молодых семей с детьми и многодетных семей. В данном случае президент не говорил о том, что предполагаются ограничения для каких-то групп заёмщиков, но наверняка такие ограничения выставят сами банки», — пояснила Мильчакова.

Как рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, возможные ограничения на получение льготной ипотеки, скорее всего, будут связаны с уровнем дохода заёмщика.

«Инициатива хороша для тех, кто давно планировал расширить жильё, в чьих семьях родился или должен родиться ребёнок. Однако в текущих условиях предложением смогут воспользоваться не все семьи. Так, потерявшие работу люди не смогут предоставить в банк документы, подтверждающие уровень дохода. Впрочем, если у семьи всё-таки имеются средства для первого взноса, то можно улучшить жилищные условия и перестать платить арендную плату в чужой квартире», — пояснил Деев.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, оказавшимся в сложной ситуации в связи с распространением коронавируса. Речь идёт как о потребительских, так и об ипотечных займах.

Согласно закону, заёмщики смогут обратиться к банку за кредитными каникулами на срок до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год минимум на 30%.

Предельный размер ипотечного займа для оформления каникул будет зависеть от региона. Так, для жителей Москвы соответствующая сумма составит 4,5 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 млн рублей, а для остальных субъектов РФ — 2 млн.

Помощь бизнесу

Власти также объявили о новых мерах поддержки бизнеса. Так, правительство России расширит программу выдачи беспроцентных кредитов компаниям на выплату заработной платы сотрудникам. Об этом 16 апреля на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На сегодняшний момент в программе уже участвуют пять банков, ещё 25 войдут в ближайшее время. На рассмотрении в банках заявки более чем на 3,5 млрд рублей. Но этого мало. Программа рассчитана на 150 млрд рублей. Я ещё раз прошу банки, руководителей финансовых организаций обратить внимание на эту меру и как можно быстрее включиться в эту программу», — сказал Мишустин.

Глава правительства напомнил, что 75% таких зарплатных кредитов будут обеспечены гарантиями госкорпорации ВЭБ.РФ. Как ранее отметил Владимир Путин, соответствующее решение позволит «снизить риски для коммерческих банков, а значит — повысить доступность кредитных ресурсов».

По словам экспертов, в результате финансовые организации начнут активнее выдавать беспроцентные займы предприятиям в пострадавших секторах экономики. Напомним в соответствующий перечень входят общепит, услуги, гостиничный бизнес, автомобильные и авиаперевозки, сферы культуры и спорта, а также непродовольственная розница.

«Ранее мы наблюдали тенденции, при которых банки неохотно шли на кредитование пострадавших предприятий, не желая брать на себя соответствующие риски. Вхождение ВЭБ.РФ в данный процесс в виде гаранта может побудить банки на более активные выдачи данных льготных кредитов», — отметил в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

В рамках программы банки должны предоставлять бизнесу кредит сроком на 12 месяцев. Первые полгода проценты не начисляются, после чего ставка повышается до 4% годовых. Для выполнения программы ЦБ предоставит банкам 150 млрд рублей. Как ожидается, средств должно хватить на покрытие шестимесячного минимального размера оплаты труда (МРОТ) 1,5 млн сотрудников. При этом, как полагает Антон Покатович, в случае необходимости финансирование инициативы властей может быть увеличено до 300—500 млрд.

Помимо беспроцентных кредитов уже с мая наиболее пострадавшие от пандемии компании начнут получать безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты своим работникам. Объём субсидий будет равен одному МРОТ и составит 12 130 рублей на сотрудника. При этом компании смогут получить средства от государства только при условии сохранения не менее 90% штата по состоянию на 1 апреля.

Государство будет предоставлять выплаты пострадавшему бизнесу в виде грантов. Об этом на совещании кабмина заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Этот вид поддержки не связывает компанию обязательствами по конкретному использованию средств, и бизнес может потратить полученные от государства деньги на то, что он посчитает необходимым. Это может быть зарплата, коммунальные или иные обязательные платежи», — подчеркнул Решетников.

По словам министра, прямые выплаты бизнесу от государства покроют более половины фонда оплаты труда в апреле-мае. В целом же общий размер антикризисной программы превышает 2 трлн рублей.

По словам экспертов, меры властей позволят смягчить финансовую нагрузку на предприятия, избежать большого числа банкротств компаний и роста безработицы, а также поддержать потребительский спрос.

«Сейчас власти должны поддержать совокупный спрос в экономике, поэтому сохранение кадров и зарплат сотрудников является первоочередной задачей руководства страны. Доходы многих компаний оказались под давлением, из-за чего работодатели вынуждены сокращать издержки за счёт увольнений, а также снижения или «заморозки» заработных плат. Одобренные меры позволят компаниям сохранить фонды оплаты труда без критических сокращений и, соответственно, поддержать уровень доходов своих сотрудников», — заключил Антон Покатович.