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«Возможности у России есть»: «Газпром» объявил о готовности построить «Северный поток — 3»
24 апреля 2018, 22:24 • 97 • Украина
Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев не исключил строительства газопровода «Северный поток — 3». По его словам, для этого европейские страны должны обозначить свои потребности в российском газе и заключить соответствующие контракты. Также Медведев рассказал, что в «Газпроме» рассчитывают получить от Швеции разрешение на прокладку «Северного потока — 2» до конца апреля. При этом функционер подчеркнул, что действующий контракт с Украиной не будет продлён ни при каких обстоятельствах. Однако прекращение его действия не означает остановки транзита по украинскому маршруту. Российская сторона ждёт от Киева конкретных предложений по этому вопросу.
© www.gazprom.ru
Российская энергетическая компания «Газпром» не исключает возможного строительства в будущем магистрального газопровода «Северный поток — 3». Такое заявление в ходе международной конференции «Перспектива энергетического сотрудничества РФ — ЕС» в Берлине сделал заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.
По его словам, в корпорации неоднократно заявляли о готовности поставить Европе «столько газа, сколько будет необходимо». И в «Газпроме» не намерены отказываться от этой позиции.
«У нас есть запасы подтверждённые, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности и готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются ещё новые газотранспортные проекты — «Северный поток — 3», например», — рассказал Медведев в эфире телеканала «Россия 24».
Комментируя ход работ по газопроводу «Северный поток — 2», зампред правления «Газпрома» отметил, что в компании рассчитывают получить разрешение на его строительство от правительства Швеции до конца апреля. Он напомнил, что аналогичные документы уже выдали Германия и Финляндия.
«Они (необходимые документы. — RT) представлены в соответствующие органы стран, которые должны рассмотреть и выдать разрешения. Две стороны по этому пути уже прошли. Германия и Финляндия выдали все необходимые разрешения для начала строительства, и теперь черёд за Швецией и Данией. Мы ожидаем, что Швеция выдаст разрешение до конца апреля, а Дания в лице своего министра иностранных дел даст рекомендацию соответствующему министерству энергетики для дачи разрешения», — сказал Медведев.
Также зампред правления «Газпрома» выразил уверенность в том, что в 2020 году объём поставок в Европу будет превышать 200 млрд кубометров в год. Напомним, в 2017 году энергетический гигант поставил в Европу рекордные 193,6 млрд кубометров, нарастив этот показатель на 8,1%.
Этот показатель обусловлен как минувшей холодной зимой в Европе, так и постепенным сокращением собственной добычи в странах Старого Света — в Великобритании, Нидерландах и Норвегии.
Инфографика оператора строительства «Северного потока — 2» (Nord Stream 2), на которой показана текущая и перспективная потребность европейских стран в газе. Зелёным цветом изображён чистый импорт, а чёрным — собственное производство.
Напомним, в конце января 2018 года нидерландский регулятор добывающей промышленности рекомендовал сократить добычу на самом большом месторождении природного газа в Европе на 44%, чтобы предотвратить землетрясения на севере страны. На месторождении Гронинген добывается порядка 21,6 млрд кубометров газа в год, что удовлетворяет примерно 5% европейского спроса на голубое топливо.
Озабоченность голландских политиков связана с растущим числом землетрясений в регионе. Последний толчок магнитудой 3,4 был зафиксирован в начале 2018 года. Разработку этого месторождения планируется полностью прекратить к 2030 году.
«Конкурентоспособность российского газа высокая, особенно после 2014 года»
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин рассказал RT, по каким причинам у российского газа такая высокая конкурентоспособность.
«Возможности у России для того, чтобы поставлять газ и наращивать объёмы поставок в Европу на мощности даже не одного дополнительного «Северного потока», конечно, есть. Конкурентоспособность российского газа высокая, особенно после 2014 года, когда курс рубля сильно ослаб по отношению к доллару и евро, а затраты на добычу и транспортировку идут в рублях», — отметил Кулагин.
При этом, по его словам, у сторон есть несколько лет, чтобы оценить рынок, пока строительство магистрального газопровода «Северный поток — 2» не вошло в фазу морской укладки.
«Переговоры не ведутся, пока только консультации»
В ходе пресс-конференции берлинского форума зампред правления «Газпрома» также коснулся украинской темы. По словам Медведева, тот факт, что в 2019 году не будет продлён действующий контракт с Киевом, не означает прекращения транзита в Европу через Украину.
«Он продлён не будет. Но это высказывание не означает, что транзита не будет», — цитирует Медведева ТАСС.
По его словам, российская сторона ждёт от Украины конкретных предложений по транзиту газа после 2019 года, в том числе — касательно экономических условий транзита через территорию Украины.
«У нас пока переговоры не ведутся, только консультации. Итогом переговоров может стать не только объём транзита, но и сами условия этого транзита. Необходимо, чтобы Украина сделала соответствующие предложения», — заявил Медведев.
При этом зампред правления «Газпрома» подчеркнул, что действующий контракт с Украиной не будет продлён ни при каких обстоятельствах.
Напомним, 20 апреля «Газпром» направила в Стокгольмский арбитраж документы с просьбой расторгнуть контракты с «Нафтогазом» на поставку и транзит российского голубого топлива. Глава энергетического гиганта Алексей Миллер предполагает, что этот процесс может занять порядка полутора-двух лет.
«Что касается арбитражных разбирательств, я считаю, они не только не помешают этим переговорам, но могут и помочь. Объём (транзита. — RT) будет зависеть от экономической привлекательности транзита. Сейчас мяч на украинской стороне. Она должна обосновать экономическую привлекательности и возможность транзита через Украину», — подчеркнул Медведев.
Стоит отметить, что проект газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря пролегает через исключительные экономические зоны России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции. При этом такой путь на 1800 км короче, чем транзит по украинскому маршруту. Ввод в строй нового газопровода намечен на конец 2019 года.
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