Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Набор церемониальных угроз»: могут ли демократы рассчитывать на поддержку сенат...
Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию
Шведский министр приготовился к ядерному удару (Руслан Осташко)
Лавров заявил, что Сарадж и Хафтар были приглашены в Берлин по настоянию России
Главная / Аналитика

Возможности Су-57Э в конкурентной схватке с F-35A. Экспортный потенциал без утечки критических технологий

20 января 2020, 06:24  •  56 • Аналитика

Как известно, критерий «стоимость — эффективность» является одним из первоочередных индикаторов, предоставляющих экспертам и осведомлённым обозревателям возможность оценить степень успешности программы разработки того или иного образца перспективной военной техники, а также спрогнозировать будущие позиции его экспортной модификации на региональных и глобальном рынках вооружений. Между тем для проведения подобного рода анализа в распоряжении эксперта должна быть информация не только о средней стоимости изделия, но и об «опциональном пакете», придаваемом данному изделию в рамках контрактов, заключаемых с иностранными заказчиками.


На этом фоне особую актуальность приобретает оценка экспортного потенциала отечественного многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57Э в сравнении с активно продвигаемым на мировом рынке вооружений американским перспективным малозаметным истребителем F-35A «Lightnung II», тем более что российско-египетский контракт на поставку ВВС Алжира первых 14 машин, заключенный между оборонным ведомством данного североафриканского государства и «Рособоронэкспортом» ещё в конце декабря 2019 года, уже готов к реализации, а обретение оперативной боевой готовности первыми серийными Су-57 «первого этапа» для ВКС России состоится к июлю 2020 года.



Потенциал бортового радара «Ирбис-Э» не колоссален, но вполне приемлем для конкурентного противостояния


Как сообщает издание «Военный паритет» со ссылкой на анонимные осведомлённые источники, «опциональный пакет» подготавливаемых к экспортным продажам Су-57Э будет заметно отличаться от радиоэлектронной «начинки» строевых Су-57 Воздушно-космических сил России. В частности, «сердцем» бортового радиоэлектронного оборудования экспортных машин может стать бортовая РЛС с пассивной ФАР Н035 «Ирбис-Э», устанавливаемая на многоцелевых истребителях поколения «4++» Су-35С, в то время как модификация для ВКС будет располагать перспективным многомодульным бортовым радиолокационным комплексом с АФАР Н036 «Белка», представленным Х-диапазонной антенной решёткой переднего обзора Н036, антенными решётками бокового обзора Н036Б-1-01Л и Н036Б-1-01Б (сантиметровый Х-диапазон работы), а также антенными модулями метрового L-диапазона волн Н036L-1-01, интегрированными в носки крыла Су-57.

В отличие от АФАР-РЛС AN/APG-81, разработанной подразделением «Electronic Systems» военно-промышленной компании «Northrop Grumman» для оснащения истребителей F-35A, а также радара Н036 «Белка» (Ш-121) от НПП «Исток» и НИИП им. В.В. Тихомирова, располагающих приёмо-передающими модулями с индивидуальными нитрид-галлиевыми малошумящими СВЧ-транзисторами (усилителями) и аттенюаторами (ослабителями) в архитектуре приёмо-передающих трактов, бортовой радар с пассивной ФАР Н035 «Ирбис-Э» может похвастаться лишь одним передатчиком на основе лампы бегущей волны, запитывающим определённую группу приёмо-передающих модулей через фазовращатели. Вследствие этого РЛС «Ирбис-Э» неспособна формировать гибко моделируемую диаграмму направленности с пространственными «провалами» в направлении постановщиков радиоэлектронных помех противника (самолётов РЭБ EA-18G «Growler», а также самолётов-носителей контейнеров РЭБ AN/ALQ-249 NGJ-MB), в связи с чем уровень её помехозащищённости будет заметно ниже, нежели у «лайтнинговского» радара и «Белки».

Более того, «опциональный пакет» многоцелевых истребителей F-35A в модификации «Block 4+» (как для ВВС США, так и для экспортных продаж) предусматривает введение режима РЭБ в бортовых РЛС AN/APG-81, что будет достигнуто посредством обновления ПО систем управления вооружением с загрузкой программных надстроек, обеспечивающих задействование радиочастотных перестраиваемых фильтров RFTF (Radio Frequency Tunable Filters), интегрированных в архитектуру передающего тракта APG-81 и запитывающих определённые массивы приёмо-передающих модулей. Благодаря этому станция APG-81 сможет формировать узкий высокоэнергетический «помеховой луч» в виде прицельных ответных, а также имитационных помех, заметно снижая эффективную дальность обнаружения радаров на базе антенн Кассегрена, волноводно-щелевых антенных решеток, а также пассивных ФАР. «Ирбис-Э» подобным заделом, к сожалению, не располагает.

Тем не менее, уникальный энергетический потенциал «Ирбиса-Э» (пиковая мощность порядка 20 кВт и мощность в режиме «точного сопровождения целей» порядка 2 кВт), обеспечивающий дальность обнаружения цели типа «F-35A» (ЭПР 0,2 кв. м) более 200 км, по-прежнему может дать фору любой западноевропейской или американской бортовой радиолокационной станции (особенно при использовании противником среднеинтенсивных радиоэлектронных помех). К примеру, те же AN/APG-81 способны запеленговать Су-57Э (ЭПР около 0,2—0,3 кв. м) на удалении не более 120—130 км, и это в беспомеховой обстановке! При задействовании пилотом «сушки» бортового комплекса РЭБ «Гималаи» данный показатель уменьшится до 110 или 100 км.

Примерно на такой же дистанции БРЛС «Ирбис-Э» обнаружит F-35A, пилот которого задействует бортовую радар APG-81 в режиме радиопротиводействия. Стало быть, в дуэльной ситуации, обусловленной гипотетическим дальним воздушным боем, Су-57Э с радаром Н036 и штатовский F-35A будут обладать примерно равными шансами на установление господства в воздухе, особенно учитывая тот факт, что программа разработки перспективной дальнобойной ракеты воздушного боя «Изделие-180» с «долгоиграющим» двухрежимным РДТТ вышла на завершающий этап.

Данный РДТТ, обладающий удельным импульсом тяги более 265 с, обеспечит «Изделию 180» высокие скоростные и энергетические качества (а значит, и возможность выполнения интенсивных манёвров в ходе перехвата цели) даже на терминальном участке траектории, расположенном в 130—140 км от точки схода с внутрифюзеляжного узла подвески Су-57Э. Вследствие этого экспортная «сушка» 5-го поколения способна установить устойчивый паритет даже с теми F-35A, которые в перспективе будут оснащаться «дальнобойными» УРВВ MBDA «Meteor» с интегральными ракетно-прямомоточными двигателями.
Евгений Даманцев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
19 января 2020, 17:24
Инвестиции для Латвии: все течет, все утекает
19 января 2020, 20:39
Чтоб не угасла свеча!
19 января 2020, 10:54
Варшава не хочет слышать правду о том, кто ее погубил
20 января 2020, 06:24
Ливия: неделимое наследство Муаммара Каддафи
19 января 2020, 14:09
Мишустин собирает команду: кто войдёт в новое правительство и кого туда не возьмут
19 января 2020, 07:39
Берцы в Ла-Манше, или Кто нас остановит?
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 января 2020, 03:09
Без исключений: крымчанам разрешат бороться за пост президента
20 января 2020, 03:09
Процентная правка: комиссию по платежкам за ЖКХ предложили отменить
20 января 2020, 01:09
Лавров заявил, что Сарадж и Хафтар были приглашены в Берлин по настоянию России
20 января 2020, 02:54
Премьерный отказ: к каким последствиям может привести несостоявшаяся отставка главы к...
20 января 2020, 03:09
Советник Трампа по России лишился своего поста - СМИ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2020, 01:09
Записки киевлянки: «Нехай росiяни в Крыму працюють*, все равно все нам достанется»
19 января 2020, 07:39
Берцы в Ла-Манше, или Кто нас остановит?
18 января 2020, 21:54
"Молодец, начальник": Сатановский воздал должное непредсказуемости Путина
14 января 2020, 10:39
"Какой кидок украинцев, хотя Россия предлагала скидку 25%": В отказе "Нафтогаза" не брать российский газ напрямую не увидели логики
15 января 2020, 02:54
Террористы из ПЗРК сбили истребитель F-16 над Синаем, пилот схвачен - СМИ
18 января 2020, 15:24
СМИ узнали имена утративших свои посты в новом правительстве вице-премьеров
14 января 2020, 13:54
Нештатный случай с ракетой российского ОТРК «Искандер» в Казахстане вызвал беспокойство в Польше
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.