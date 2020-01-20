Возможности Су-57Э в конкурентной схватке с F-35A. Экспортный потенциал без утечки критических технологий • 56 • Аналитика

Как известно, критерий «стоимость — эффективность» является одним из первоочередных индикаторов, предоставляющих экспертам и осведомлённым обозревателям возможность оценить степень успешности программы разработки того или иного образца перспективной военной техники, а также спрогнозировать будущие позиции его экспортной модификации на региональных и глобальном рынках вооружений. Между тем для проведения подобного рода анализа в распоряжении эксперта должна быть информация не только о средней стоимости изделия, но и об «опциональном пакете», придаваемом данному изделию в рамках контрактов, заключаемых с иностранными заказчиками.



На этом фоне особую актуальность приобретает оценка экспортного потенциала отечественного многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57Э в сравнении с активно продвигаемым на мировом рынке вооружений американским перспективным малозаметным истребителем F-35A «Lightnung II», тем более что российско-египетский контракт на поставку ВВС Алжира первых 14 машин, заключенный между оборонным ведомством данного североафриканского государства и «Рособоронэкспортом» ещё в конце декабря 2019 года, уже готов к реализации, а обретение оперативной боевой готовности первыми серийными Су-57 «первого этапа» для ВКС России состоится к июлю 2020 года.







Потенциал бортового радара «Ирбис-Э» не колоссален, но вполне приемлем для конкурентного противостояния

Как сообщает издание «Военный паритет» со ссылкой на анонимные осведомлённые источники, «опциональный пакет» подготавливаемых к экспортным продажам Су-57Э будет заметно отличаться от радиоэлектронной «начинки» строевых Су-57 Воздушно-космических сил России. В частности, «сердцем» бортового радиоэлектронного оборудования экспортных машин может стать бортовая РЛС с пассивной ФАР Н035 «Ирбис-Э», устанавливаемая на многоцелевых истребителях поколения «4++» Су-35С, в то время как модификация для ВКС будет располагать перспективным многомодульным бортовым радиолокационным комплексом с АФАР Н036 «Белка», представленным Х-диапазонной антенной решёткой переднего обзора Н036, антенными решётками бокового обзора Н036Б-1-01Л и Н036Б-1-01Б (сантиметровый Х-диапазон работы), а также антенными модулями метрового L-диапазона волн Н036L-1-01, интегрированными в носки крыла Су-57.



В отличие от АФАР-РЛС AN/APG-81, разработанной подразделением «Electronic Systems» военно-промышленной компании «Northrop Grumman» для оснащения истребителей F-35A, а также радара Н036 «Белка» (Ш-121) от НПП «Исток» и НИИП им. В.В. Тихомирова, располагающих приёмо-передающими модулями с индивидуальными нитрид-галлиевыми малошумящими СВЧ-транзисторами (усилителями) и аттенюаторами (ослабителями) в архитектуре приёмо-передающих трактов, бортовой радар с пассивной ФАР Н035 «Ирбис-Э» может похвастаться лишь одним передатчиком на основе лампы бегущей волны, запитывающим определённую группу приёмо-передающих модулей через фазовращатели. Вследствие этого РЛС «Ирбис-Э» неспособна формировать гибко моделируемую диаграмму направленности с пространственными «провалами» в направлении постановщиков радиоэлектронных помех противника (самолётов РЭБ EA-18G «Growler», а также самолётов-носителей контейнеров РЭБ AN/ALQ-249 NGJ-MB), в связи с чем уровень её помехозащищённости будет заметно ниже, нежели у «лайтнинговского» радара и «Белки».



Более того, «опциональный пакет» многоцелевых истребителей F-35A в модификации «Block 4+» (как для ВВС США, так и для экспортных продаж) предусматривает введение режима РЭБ в бортовых РЛС AN/APG-81, что будет достигнуто посредством обновления ПО систем управления вооружением с загрузкой программных надстроек, обеспечивающих задействование радиочастотных перестраиваемых фильтров RFTF (Radio Frequency Tunable Filters), интегрированных в архитектуру передающего тракта APG-81 и запитывающих определённые массивы приёмо-передающих модулей. Благодаря этому станция APG-81 сможет формировать узкий высокоэнергетический «помеховой луч» в виде прицельных ответных, а также имитационных помех, заметно снижая эффективную дальность обнаружения радаров на базе антенн Кассегрена, волноводно-щелевых антенных решеток, а также пассивных ФАР. «Ирбис-Э» подобным заделом, к сожалению, не располагает.



Тем не менее, уникальный энергетический потенциал «Ирбиса-Э» (пиковая мощность порядка 20 кВт и мощность в режиме «точного сопровождения целей» порядка 2 кВт), обеспечивающий дальность обнаружения цели типа «F-35A» (ЭПР 0,2 кв. м) более 200 км, по-прежнему может дать фору любой западноевропейской или американской бортовой радиолокационной станции (особенно при использовании противником среднеинтенсивных радиоэлектронных помех). К примеру, те же AN/APG-81 способны запеленговать Су-57Э (ЭПР около 0,2—0,3 кв. м) на удалении не более 120—130 км, и это в беспомеховой обстановке! При задействовании пилотом «сушки» бортового комплекса РЭБ «Гималаи» данный показатель уменьшится до 110 или 100 км.



Примерно на такой же дистанции БРЛС «Ирбис-Э» обнаружит F-35A, пилот которого задействует бортовую радар APG-81 в режиме радиопротиводействия. Стало быть, в дуэльной ситуации, обусловленной гипотетическим дальним воздушным боем, Су-57Э с радаром Н036 и штатовский F-35A будут обладать примерно равными шансами на установление господства в воздухе, особенно учитывая тот факт, что программа разработки перспективной дальнобойной ракеты воздушного боя «Изделие-180» с «долгоиграющим» двухрежимным РДТТ вышла на завершающий этап.



Данный РДТТ, обладающий удельным импульсом тяги более 265 с, обеспечит «Изделию 180» высокие скоростные и энергетические качества (а значит, и возможность выполнения интенсивных манёвров в ходе перехвата цели) даже на терминальном участке траектории, расположенном в 130—140 км от точки схода с внутрифюзеляжного узла подвески Су-57Э. Вследствие этого экспортная «сушка» 5-го поколения способна установить устойчивый паритет даже с теми F-35A, которые в перспективе будут оснащаться «дальнобойными» УРВВ MBDA «Meteor» с интегральными ракетно-прямомоточными двигателями. Как известно, критерий «стоимость — эффективность» является одним из первоочередных индикаторов, предоставляющих экспертам и осведомлённым обозревателям возможность оценить степень успешности программы разработки того или иного образца перспективной военной техники, а также спрогнозировать будущие позиции его экспортной модификации на региональных и глобальном рынках вооружений. Между тем для проведения подобного рода анализа в распоряжении эксперта должна быть информация не только о средней стоимости изделия, но и об «опциональном пакете», придаваемом данному изделию в рамках контрактов, заключаемых с иностранными заказчиками.На этом фоне особую актуальность приобретает оценка экспортного потенциала отечественного многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57Э в сравнении с активно продвигаемым на мировом рынке вооружений американским перспективным малозаметным истребителем F-35A «Lightnung II», тем более что российско-египетский контракт на поставку ВВС Алжира первых 14 машин, заключенный между оборонным ведомством данного североафриканского государства и «Рособоронэкспортом» ещё в конце декабря 2019 года, уже готов к реализации, а обретение оперативной боевой готовности первыми серийными Су-57 «первого этапа» для ВКС России состоится к июлю 2020 года.Как сообщает издание «Военный паритет» со ссылкой на анонимные осведомлённые источники, «опциональный пакет» подготавливаемых к экспортным продажам Су-57Э будет заметно отличаться от радиоэлектронной «начинки» строевых Су-57 Воздушно-космических сил России. В частности, «сердцем» бортового радиоэлектронного оборудования экспортных машин может стать бортовая РЛС с пассивной ФАР Н035 «Ирбис-Э», устанавливаемая на многоцелевых истребителях поколения «4++» Су-35С, в то время как модификация для ВКС будет располагать перспективным многомодульным бортовым радиолокационным комплексом с АФАР Н036 «Белка», представленным Х-диапазонной антенной решёткой переднего обзора Н036, антенными решётками бокового обзора Н036Б-1-01Л и Н036Б-1-01Б (сантиметровый Х-диапазон работы), а также антенными модулями метрового L-диапазона волн Н036L-1-01, интегрированными в носки крыла Су-57.В отличие от АФАР-РЛС AN/APG-81, разработанной подразделением «Electronic Systems» военно-промышленной компании «Northrop Grumman» для оснащения истребителей F-35A, а также радара Н036 «Белка» (Ш-121) от НПП «Исток» и НИИП им. В.В. Тихомирова, располагающих приёмо-передающими модулями с индивидуальными нитрид-галлиевыми малошумящими СВЧ-транзисторами (усилителями) и аттенюаторами (ослабителями) в архитектуре приёмо-передающих трактов, бортовой радар с пассивной ФАР Н035 «Ирбис-Э» может похвастаться лишь одним передатчиком на основе лампы бегущей волны, запитывающим определённую группу приёмо-передающих модулей через фазовращатели. Вследствие этого РЛС «Ирбис-Э» неспособна формировать гибко моделируемую диаграмму направленности с пространственными «провалами» в направлении постановщиков радиоэлектронных помех противника (самолётов РЭБ EA-18G «Growler», а также самолётов-носителей контейнеров РЭБ AN/ALQ-249 NGJ-MB), в связи с чем уровень её помехозащищённости будет заметно ниже, нежели у «лайтнинговского» радара и «Белки».Более того, «опциональный пакет» многоцелевых истребителей F-35A в модификации «Block 4+» (как для ВВС США, так и для экспортных продаж) предусматривает введение режима РЭБ в бортовых РЛС AN/APG-81, что будет достигнуто посредством обновления ПО систем управления вооружением с загрузкой программных надстроек, обеспечивающих задействование радиочастотных перестраиваемых фильтров RFTF (Radio Frequency Tunable Filters), интегрированных в архитектуру передающего тракта APG-81 и запитывающих определённые массивы приёмо-передающих модулей. Благодаря этому станция APG-81 сможет формировать узкий высокоэнергетический «помеховой луч» в виде прицельных ответных, а также имитационных помех, заметно снижая эффективную дальность обнаружения радаров на базе антенн Кассегрена, волноводно-щелевых антенных решеток, а также пассивных ФАР. «Ирбис-Э» подобным заделом, к сожалению, не располагает.Тем не менее, уникальный энергетический потенциал «Ирбиса-Э» (пиковая мощность порядка 20 кВт и мощность в режиме «точного сопровождения целей» порядка 2 кВт), обеспечивающий дальность обнаружения цели типа «F-35A» (ЭПР 0,2 кв. м) более 200 км, по-прежнему может дать фору любой западноевропейской или американской бортовой радиолокационной станции (особенно при использовании противником среднеинтенсивных радиоэлектронных помех). К примеру, те же AN/APG-81 способны запеленговать Су-57Э (ЭПР около 0,2—0,3 кв. м) на удалении не более 120—130 км, и это в беспомеховой обстановке! При задействовании пилотом «сушки» бортового комплекса РЭБ «Гималаи» данный показатель уменьшится до 110 или 100 км.Примерно на такой же дистанции БРЛС «Ирбис-Э» обнаружит F-35A, пилот которого задействует бортовую радар APG-81 в режиме радиопротиводействия. Стало быть, в дуэльной ситуации, обусловленной гипотетическим дальним воздушным боем, Су-57Э с радаром Н036 и штатовский F-35A будут обладать примерно равными шансами на установление господства в воздухе, особенно учитывая тот факт, что программа разработки перспективной дальнобойной ракеты воздушного боя «Изделие-180» с «долгоиграющим» двухрежимным РДТТ вышла на завершающий этап.Данный РДТТ, обладающий удельным импульсом тяги более 265 с, обеспечит «Изделию 180» высокие скоростные и энергетические качества (а значит, и возможность выполнения интенсивных манёвров в ходе перехвата цели) даже на терминальном участке траектории, расположенном в 130—140 км от точки схода с внутрифюзеляжного узла подвески Су-57Э. Вследствие этого экспортная «сушка» 5-го поколения способна установить устойчивый паритет даже с теми F-35A, которые в перспективе будут оснащаться «дальнобойными» УРВВ MBDA «Meteor» с интегральными ракетно-прямомоточными двигателями. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





56 Источник Похожие новости Инвестиции для Латвии: все течет, все утекает Чтоб не угасла свеча! Варшава не хочет слышать правду о том, кто ее погубил Ливия: неделимое наследство Муаммара Каддафи Мишустин собирает команду: кто войдёт в новое правительство и кого туда не возьмут Берцы в Ла-Манше, или Кто нас остановит? Новости партнеров