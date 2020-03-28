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Возможности российских военных в Италии, борющихся с коронавирусом
28 марта 2020, 15:35 • 207 • Аналитика
МОСКВА, 28 мар — В Минобороны сообщили, что помимо медицинских специалистов – вирусологов, анестезиологов, терапевтов с большим опытом борьбы против вирусных заболеваний в различных регионах мира – российское военное ведомство направило в Италию подразделения войск РХБЗ с техникой, предназначенной для проведения дезинфекционной обработки поверхности зданий, транспортных средств и дорожного покрытия.
Это стало поводом для спекуляций в ряде зарубежных средств массовой информации: якобы эффективность использования подобного оборудования против коронавируса не подтверждена и речь идет в первую очередь о самопиаре со стороны Москвы.
Подобные заявления делаются, судя по всему, в угоду политическому заказу, обусловленному партийным противостоянием внутри самой Италии, потому что на самом деле Минобороны России предоставило итальянцам ровно то, в чем они нуждались.
Российских военных направили в город Бергамо. Этот ломбардский городок со 120-тысячным населением для европейских СМИ стал символом эпидемиологической катастрофы: здесь ежесуточно умирают десятки людей. В интервью каналу "Евроньюс" заведующий отделением интенсивной терапии местной больницы оценил количество зараженных в половину населения города. Причем распространена наиболее опасная модификация COVID-19: при показателе смертности от одного до трех процентов в других странах, в Италии погибает от шести процентов и больше. Это с учетом того, что многие болеют и умирают дома, не попадая в официальную статистику летальных исходов от коронавируса.
Обстановка осложняется еще и тем, что Италии, с учетом необходимости предотвращать распространение эпидемии по стране, не хватает собственных ресурсов для увеличения масштабов оказания помощи населению наиболее пострадавшего региона. А имеющиеся силы с эпидемией в Бергамо попросту не справляются. Основную нагрузку несут местные медучреждения и пожарные, которые, как и в других городах, круглосуточно обрабатывают городские улицы и автотранспорт дезинфицирующими растворами. Этот способ профилактики коронавируса применяется в Италии с момента начала эпидемии и именно нехватка техники и рабочих рук обусловила потребность во внешней помощи. Которую и оказывает российское военное ведомство.
В Бергамо прибыли комплексы дезинфекционной обработки (КДА), позволяющие эффективно дезинфицировать распыляемыми аэрозольным методом обеззараживающими растворами поверхности зданий и сооружений. Малогабаритное съемное оборудование КДА позволяет проводить дезинфекцию автотранспорта, внутренних помещений больниц и моргов.
На территорию Италии прибыли и используемые для дезинфекции улиц и зданий авторазливочные станции (АРС-14КМ), которых итальянцам особенно не хватало. Согласно выводам европейских ученых, опубликованным еще в феврале, коронавирус COVID-19 способен удерживаться на различных поверхностях от 9 до 28 суток, а низкие температуры и повышенная влажность в итальянской Ломбардии представляют собой благоприятные условия для длительного выживания вируса вне человеческого организма.
Именно поэтому на севере Италии, как и во многих других регионах мира, местные власти санкционировали тотальную обработку городских улиц хлорсодержащими, а внутренних помещений и транспортных средств - содержащими этанол перекисными растворами. Это быстро улетучивающиеся соединения, не представляющие угрозы для окружающей среды и населения. К применению для профилактики коронавируса такие составы рекомендовала Всемирная организация здравоохранения. Российские военные в Бергамо изготавливают перекисные растворы на основании той рецептуры, которую используют в этих целях сами итальянцы.
Использование водного раствора хлорсодержащей рецептуры позволяет гарантированно уничтожать вирусы и бактерии не только на обрабатываемых предметах, но и снижать их концентрацию в воздухе за счет испарения активного хлора с обрабатываемых поверхностей. Рецептурные емкости и оборудование для подогрева воды обеспечивают проведение санитарной обработки людей, а также подвоз дезинфицирующих рецептур и снаряжение станций дезинфекции КДА с автономными приборами специальной обработки.
Специальное оборудование АРС-14КМ позволяет проводить дезинфекцию поверхностей объектов различными методами на высоте до 10 метров.
При этом, в отличие от пожарных брандспойтов, использовавшихся в Бергамо для обеззараживания местности до прибытия отряда Минобороны России, российская техника специально предназначена для подобных работ и признана одной из лучших в мире. Ее обслуживают квалифицированные и опытные специалисты, профессионалы своего дела.
В совокупности за один час они способны обработать свыше 1 000 автомашин, до 14 километров дорожного полотна, более 15 тысяч квадратных метров поверхности зданий и сооружений. Решающее значение в борьбе с коронавирусом имеет его профилактика. Именно помощь российских военных может остановить эпидемию в маленьком ломбардском городке.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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