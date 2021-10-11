Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Главная / Политика

Возможности нового канала на Балтике в случае войны Польши с Россией описал эксперт

11 октября 2021, 13:00  •  40 • Политика
Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Поставки вооружений НАТО по этому маршруту легко заблокировать
Варшава строит новый судоходный канал через Балтийскую косу, заявляя об экономических и военных перспективах. Однако на деле никаких преимуществ дорогостоящий проект Польше не принесет. Разъяснения дал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Сейчас для прохода в порт Эльблонга польским и другим иностранным судам приходится идти по внутренним российским водам. Поэтому теоретически опасения Варшавы имеют основания: Москва, действительно, может заблокировать проход.
Однако новый канал не станет панацеей. В случае войны наши военные запросто перекроют и движение через Балтийскую косу, причем не только силами морского флота.
"Проход через канал может быть заблокирован наземным артиллерийским огнем. Ведь от Балтийска до канала всего 48 км, а от некоторых других районов Калининградской области и того меньше",
– пояснил Александров в комментарии "Свободной прессе".
При этом эксперт напомнил, что Эльблонг не является анклавом, поэтому поляки могут доставлять туда грузы и другими путями. Так что реальных оснований для того, чтобы вкладывать деньги в рисковый с точки зрения экологии проект, у Польши нет.
Балтийская коса отделяет Вислинский залив от основной части Гданського залива. Ее длина – 65 км, примерно половина территории принадлежит России. Против строительства канала выступают Россия, Евросоюз, международные экологические организации и даже ряд польских политиков. Однако в Варшаве настаивают, что реализация проекта укрепит суверенитет страны.
Ранее истинные цели польского руководства, связанные с каналом через Балтийскую косу, раскрыл губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





40
Источник
Похожие новости
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище не для слабонервных"
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской земле
11 октября 2021, 06:35
"Кинжалом" в десятку: Меткость русских кораблей попала на видео
11 октября 2021, 06:35
Русский дипломат в трёх словах подсказал Европе способ справиться с газовым кризисом
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повто...
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайв...
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище...
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2021, 15:50
Доктор Сосновский показал документы о переводе на счёт Зеленского 1,5 млрд евро
05 октября 2021, 04:45
Жители Германии оценили газ в "Северном потоке – 2": "Это успех"
07 октября 2021, 00:30
Посол России предупредил Польшу и ЕС, чем закончатся "газовые" обвинения
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
06 октября 2021, 05:50
«Мадьяров на ножи!», «Прочь с Украины!»: закарпатским венграм посыпались угрозы
07 октября 2021, 08:05
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделится Украина
05 октября 2021, 19:55
Русские в космосе. Провал США подтверждён историей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.