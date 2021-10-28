«Возможность сдержать распространение вируса»: в Московском регионе начал действовать режим нерабочих дней

28 октября в Москве и Московской области вступил в силу режим нерабочих дней. Он продлится до 7 ноября включительно. Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, установление такого режима должно разорвать цепочки распространения коронавирусной инфекции. Отмечалось, что введение 11 нерабочих дней покроет два инкубационных периода коронавирусного штамма «дельта», который доминирует в России.

С четверга, 28 октября, в Москве и Московской области начался период нерабочих дней, который будет действовать до 7 ноября включительно. Соответствующие указы были утверждены главами субъектов 21 октября.

На 11 дней в столичном регионе будет приостановлена работа большинства организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла, а также ряда федеральных учреждений.

Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, решение об объявлении нерабочих дней было принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в российской столице развивается по худшему сценарию — наблюдается резкий рост заболеваемости.

«Как показывает опыт, нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от COVID-19, так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания», — пояснял градоначальник.

Позднее заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что этот 11-дневный период горожанам следует использовать с наибольшей пользой — провести дни в кругу семьи, съездить на дачу или пройти вакцинацию: «Так называемые эпидемиологические каникулы — это возможность сдержать распространение вируса в городе».

В свою очередь, заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Елена Хавкина отметила, что власти ожидают достижения Москвой в конце текущей недели пиковых значений по заболеваемости COVID-19.

«Москва сегодня, как и весь мир, переживает новую, четвёртую волну, к сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости», — говорила она 26 октября в ходе пленарного заседания ВОЗ «Регионы за здоровье».

Как отметили в столичном оперштабе, 11 нерабочих дней должны покрыть два инкубационных периода коронавирусного штамма «дельта», который составляет до пяти дней. В Роспотребнадзоре подчёркивали, что в сентябре 97% случаев заболевания коронавирусом в стране пришлось на дельта-штамм.

С 28 октября по 7 ноября в российской столице все медицинские организации, включая частные, продолжат оказывать плановую помощь в обычном режиме. В свою очередь, стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную или неотложную помощь.

Кроме того, пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19 продолжать работать в центрах оказания госуслуг и торговых центрах в обычном режиме.

Также в этот период свою деятельность смогут продолжить продуктовые магазины и торговые точки, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30% ассортимента.

Остальным магазинам разрешено работать в дистанционном режиме, используя доставку. Навынос или на доставку также смогут работать кафе и рестораны. Исключения составят заведения общепита при гостиницах и хостелах, корпоративные столовые и буфеты — их посещать могут только постояльцы и сотрудники.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

В течение 11 дней в Москве будут закрыты кинотеатры, концертные залы, цирки, зоопарки (за исключением территорий, расположенных на улицах), салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны, а также организации, оказывающие бытовые услуги.

При этом театры и музеи могут продолжать работу с условием 50%-ной заполняемости зала и использования QR-кодов.

Вдобавок в столице будут запрещены массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия, за исключением тех, что проводятся по решению органов государственной власти либо по согласованию с Роспотребнадзором.

Столичные центры госуслуг «Мои документы» будут ориентированы на онлайн-формат: через портал можно будет получить необходимые госуслуги, а в 25 дежурных центрах будут оказывать услуги только по расторжению брака (по ранее поданным заявлениям) и регистрации смерти. В то же время получить свидетельство о рождении ребёнка можно будет прямо в роддоме.

По ранее поданным заявлениям также будут работать столичные ЗАГСы, а сами церемонии будут проходить во Дворцах бракосочетания, отделах ЗАГС и на выездных площадках Москвы без каких-либо торжеств и в отсутствие гостей и фотографов. Также обязательно соблюдение коронавирусных ограничений — ношение масок и социальная дистанция.

С 28 октября по 7 ноября в городе объявлены каникулы для учащихся городских, федеральных и частных школ, а также школ дополнительного и спортивного образования. Вместе с тем для детей дошкольного возраста, которых родителям не с кем оставить дома, в детских садах будут организованы дежурные группы.

Несмотря на все вышеуказанные ограничения, общественный транспорт в Москве продолжит работу в обычном режиме, но с соблюдением санитарных требований. Власти не вводили ограничений доступа горожан к поездкам на метрополитене, автобусах, трамваях, МЦК и МЦД. В частности, школьники смогут пользоваться картой москвича для проезда.

Кроме того, москвичей никто не ограничивает в прогулках в парках и на детских площадках, расположенных на открытом воздухе.

Оперштаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заверил, что продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется.